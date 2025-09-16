Ulaştırma Yatırımları ve Dijital Eğitim ile Türkiye'nin Geleceği Planlanıyor

6 Nisan 1920

1- Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası çizildi

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

" Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek"

"Raylı sistem araçlarının yerli üretimine yönelik projelere öncelik vereceğiz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türkiye'nin yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu

Kamu yatırım tahsislerinde, gelecek 3 yılda kamu-özel işbirliği modeliyle yürütülen projeler dahil, imalat sanayisi sektörlerine öncelik verilecek, bunlara yönelik beşeri ve fiziki altyapı güçlendirilecek

Kahramanmaraş merkezli 2023'teki depremlerden etkilenen illerde altyapının yeniden tesisine yönelik projelere ve afet risklerinin azaltılması, bunlara hazırlık ve hasarların telafisine yönelik projelere ağırlık verilecek

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak

Yeni Orta Vadeli Program kapsamında, faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleriyle etkileşim içinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak

KİT yönetişim reformuna yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek, bu işletmelerde performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- MEB'den öğrencilere dijital dünyayı güvenli kullanım dersi

Milli Eğitim Bakanı Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, her kademedeki öğrencilerin dijital teknolojileri verimli kullanarak dijital ortamda güvenli ve bilinçli şekilde var olabilmelerine rehberlik etmesi amacıyla 17-18 Eylül'de uygulanmak üzere ders içerikleri hazırlandı

"Dijital Okuryazarlık Becerileri" doğrultusunda hazırlanan içerikler kapsamında, ilkokul öğrencileri için dijital dünyadaki sınırlara dair farkındalık oluşturmayı hedefleyen 4 aşamalı etkinlik, ortaokul öğrencileri için dijital dünyada sınırların varlığını öğretecek kavram haritası çalışması, lise öğrencileri için ise dijital haklar üzerine münazara planlandı

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

5- TEKNOFEST İstanbul kapılarını ziyaretçilerine yarın açıyor

Festivalde hava gösterileri, konserler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları gibi birçok deneyim yer alacak

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinliğe giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor

(Tolga Yanık/İstanbul)

6- Türkiye madencilik sektörü küresel standartlara uyum sürecine giriyor

Türkiye Madenciler Derneği ile Kanada Madenciler Birliği arasında imzalanan işbirliğiyle, "Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru" (TSM) programı Türkiye'ye uyarlanarak sektörün standartları belirlenecek

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz: "Hedefimiz, sektörü yerli ve yabancı yatırımcı için güvenilir ve kredibilitesi yüksek bir alan haline getirmek"

MAC Başkanı Pierre Gratton: "Türk sanayisi TSM'ye bağlı kalırsa, 5–10 yıl içinde tamamen değişecek ve kendi başarısıyla gurur duyacak"

(Duygu Alhan/Ankara)

7- Türk-Japon diplomatik tarihinin en önemli simgelerinden Ertuğrul Fırkateyni 135 yaşında

MSÜ Deniz Harp Enstitüsü Harp Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Korkmaz:

"Ertuğrul'un izinde olarak Japonya'yla başlayan bu ilişkiler kapsamında 2010, 2015 ve 2024 yılında Türk donanmasından bir harp gemisi aynen Ertuğrul'un izlediği güzergahta seyrederek, Japonya'ya sağ salim gitti ve bu seyrini selametle tamamladı. Bu, Deniz Kuvvetlerimizin geldiği aşamayı ve donanma gemilerinin geldiği seviyeyi göstermesi açısından da önemli"

"(TCG Kınalıada) Korvetimiz 19 ülkede 25 liman ziyareti yaptı, buralardaki ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla da bu seyir Ertuğrul'un izinde olarak yapıldı. Dolayısıyla milli ve yerli imkanlarla inşa ettiğimiz gemilerimiz sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerimiz sadece kıyı savunması değil, aynı zamanda bölgesinde etkin ve caydırıcı role sahip, güç aktarımı yapabilen bir donanma durumuna gelmiş durumunda. Bu da ülkemiz açısından gurur verici bir tablo"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Küresel Sumud Filosu'nun yaklaşık 2 hafta içinde yardımlarla Gazze'ye ulaşması hedefleniyor

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz:

"Bu saatten sonra ekip olarak bir daha bir limana yanaşıp, bir takım bekleme süreciyle ilgili riskleri göze alamayız, hedefimiz bu andan itibaren Gazze'ye ulaşmak. Tahminen 12-13 gün sürecek ama bu tarz misyonlarda süre, saat ve dakika veremeyiz çünkü çok değişken ve dinamik bir süreç"

"(Filoya ait gemiler) Bunlar 1-2 gün içerisinde Akdeniz'de, önceden belirlenmiş rota ve konumda buluşacak. Şu an için toplamda 50 civarında teknemiz başarıyla yola çıktı. Türkiye'den katılımcı da hala en yüksek sayıda"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

9- Somali Savunma Bakanı Fiqi, Türkiye ile ilişkilerinin en iyi seviyesinde olduğunu söyledi:

"(Türkiye-Somali ilişkileri) Gerçekten bugün daha iyi bir yerdeyiz ve bu ilişkinin gün geçtikçe ilerleyeceğini görüyorum"

"Ayrıca mutabakat zaptı çerçevesinde (Somali) Özel Kuvvetler de TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde Türkiye tarafından eğitildi"

(Gökhan Kavak-Mohamud Ismail Kulane-Ahmed Satti/Mogadişu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret yolculuğu "Hijrah Walk" ile yeniden canlandırılıyor

"Hicret Yürüyüşü" girişiminin kurucularından Waseem Mahmood:

"Bu yürüyüşün asıl amacı, bilginizi, bağlantınızı ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun değerli dostuna (Hazreti Ebubekir) ve ailesine olan sevginizi güçlendirmek"

"6 ay öncesine kadar Müslüman bir topluluğun parçası olmayan, hicret hakkında fazla bir şey bilmeyen bazı kişilerin hayatlarının bu yürüyüşle tamamen değiştiğine ve döndüklerinde artık bir topluluğun tam bir üyesi olduklarına şahit oldum"

(Zuhal Demirci-Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Kripto para piyasasında gözler kritik Fed faiz kararında

Fed'in yarınki toplantısında bu yılın ilk faiz indirimini gerçekleştireceği tahmin edilirken, gelişmelerin diğer yatırım araçlarında olduğu gibi kripto para piyasası üzerinde de etkili olması bekleniyor

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner:

"Fed'in parasal gevşeme döngüsüne girmesi alternatif yatırım aracı yatırımcıları açısından bir süredir bekleniyordu"

"Faiz kararının bir defalık mı yoksa döngü şeklinde mi olacağı kripto paralar açısından önemli olacaktır"

(Mertkan Oruç/Ankara)

12- Süper Lig'e hızlı başlayan Galatasaray, ağustosta yatırımcısını en fazla sevindiren kulüp oldu

Ağustos ayında Galatasaray'ın hisseleri yüzde 17,7, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 12,39, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 8,1 artarken, Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 1,63 geriledi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

13- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - Motosiklet eğitmeninden sürücülere "can kurtaran" uyarılar

Motosiklet İleri Sürüş Eğitmeni Çakmak:

"Kör noktada kalan alana bir omuz üstü bakış, bir can kurtaran bakış yaparak, o kör noktadaki gelen motorcuyu, bisikletçiyi görüp oradaki tehlikeyi bertaraf edebiliriz

"Araç sürücüleri, otomobil park halindeyken bile kapıyı açacakları zaman mutlaka ters kolunu kullansınlar ki, bedenlerinin o yöne doğru dönmesini sağlayıp kapıyı açtıklarında bir motorcu arkadaşımızın o kapıya çarpmasını engellesin"

(Cem Dağıstanlı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu

Türkiye, 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda toplam 6,1 milyar dolarlık çorap ihraç etti

Bu dönemde Almanya 1,3 milyar dolarla Türk çoraplarını en fazla talep eden ülke olurken, bunu 1,1 milyar dolarla İngiltere, 708,3 milyon dolarla Fransa izledi

(Seda Tolmaç/Ankara)

15- Avrupa 2030'a kadar 178 gigavatlık yeni rüzgar santrali kuracak

Ek kurulumla 2030'a kadar toplam rüzgar enerji kapasitesi Avrupa'da 441 gigavata ulaşacak

Toplam rüzgar enerjisi kurulu gücünün 361 gigavatını karasal rüzgar enerjisi, 80 gigavatını deniz üstü rüzgar santralleri oluşturacak

(Gülşen Çağatay/Ankara)

16- Risk grubunda bulunanlara "grip aşısı" uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Savaşçı:

"Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle daha önce geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır"

"Risk grubundaki kişilerin eylül-ekim aylarından itibaren mevsimsel grip salgınlarına neden olabilecek virüslere karşı hazırlanan güncel aşılarla aşılanması gerekir"

(Duygu Yener/Ankara)

17- Türkiye'de ilk kez salyangoz ve deniz kabuğundan kablo malzemesi geliştirildi

Borsan AR-GE ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ekrem Altan:

"Geri dönüştürülmüş polimerler, halojensiz alev geciktiricili bileşikler ve biyobozunur kablo malzemeleri üzerindeki çalışmalarımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

18- Konya'da yaklaşık 5 bin yıllık "insan yüzlü" çömlek parçası bulundu

Gökhöyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Ramazan Gündüz:

"Bu kap olasılıkla bir çömleğin parçası olup, kabın ağız kısmıyla bütünleşen kıvrımlı betimlenmiş kaşlar, ortada burun ile birleşir. Burnun iki yanında gözler badem şeklinde. Kap henüz yapım aşamasındayken oyulmuştur"

"İlk gözlemlere dayanarak, insan yüzü betimlenmiş çömlek parçası, yaklaşık 5 bin yıllık"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- Atletizmin altın çocuğu Duplantis için gökyüzünde sınır yok

Babası ABD'li eski bir sırıkla atlamacı, annesi İsveçli eski heptatloncu ve voleybolcu olan Duplantis, üç kardeşi gibi evlerinin arka bahçesinde sırıkla atlama yaparak büyüdü

Sergey Bubka ve Renaud Lavillenie gibi efsanelerin uzun yıllar süren hegemonyasına 2020'de 6,17 metrelik atlayışıyla son veren İsveçli atlet, 5 yılda 14 kez dünya rekoru kırdı

Duplantis, İsveçli antrenör Jonas Anshelm'in girişimleri ve babasına milli takımda antrenörlük teklif edilmesiyle İsveç adına yarışmaya başladı

Çıtayı her seferinde 1 santimetre yukarı çeken Duplantis, her rekor için dünya şampiyonalarında 100 bin, salon şampiyonaları ve Elmas Lig'de 50 bin dolar bonus kazanıyor

(Yunus Kaymaz/Londra)

20- Tedavi sürecini Avusturya'da geçirecek Deniz Öncü'nün gözü MotoGP'de:

"Her şey yolunda giderse bir aya kadar pistlere dönebilirim"

"Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmayı düşünmüyorum, Moto2'den sonra önceliğim tabii ki MotoGP olmalı"

"Toprak (Razgatlıoğlu) ağabey seneye MotoGP'de olacak, inşallah ben de gelecek sezonlarda onunla birlikte MotoGP'de yarışırım"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı)

