ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Eylül 2022

Sağlık Bakanlığından "medikal estetik kursları yasal değil" uyarısıBakanlık, il sağlık müdürlükleri ve hastanelere gönderdiği yazıda, medikal estetik kursları düzenlenmesi ve sertifika verilmesinin yasak olduğunu anımsatarak, bu tür faaliyetlerin ilgili kuruluşlara...

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanlığından "medikal estetik kursları yasal değil" uyarısı

Bakanlık, il sağlık müdürlükleri ve hastanelere gönderdiği yazıda, medikal estetik kursları düzenlenmesi ve sertifika verilmesinin yasak olduğunu anımsatarak, bu tür faaliyetlerin ilgili kuruluşlara bildirilmesini istedi

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Vargel:

"Medikal estetik sertifikaları geçersiz olduğu için 'kurs ücreti' adı altında ödenen paralar geri alınabilir"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- HAVELSAN insansız hava aracı BAHA'yı yeniden tasarladı

HAVELSAN Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik:

"BAHA'yı güncelledik. Yağış şartları altında uçuş yapabilecek. Bununla birlikte görüntüleme sistemi olarak kameraları çok daha gelişmiş, çok daha uzak mesafeden tespit ve teşhis yapabilecek özellikte elektro optik sistemleri olacak"

(İlyas Gün/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk kadınını Cumhuriyet'in 100. yılında yurt dışındaki uçuşlarıyla temsil edecek

Türkiye'nin profesyonel ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, 2023'te ağırlık vereceği ve planlamalarını yaptığı yurt dışı gösterilerinde ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracak

Şener: "Türk kadın pilot olarak bu özel yılda ülkem adına gösteriler yapmak gurur verici olacak"

(Deniz Açık/Eskişehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ukrayna'nın kış öncesi gaz tedarikini sağlamasının önündeki en büyük zorluk finansman

Ukrayna'nın yıllık yaklaşık 30 milyar metreküp olan doğal gaz talebinin yüzde 60'ı ekim ortasından mart sonuna kadar süren "ısınma" sezonunda tüketiliyor

Ukrayna ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz Üst Yöneticisi Yuriy Vitrenko'ya göre, ülkenin kış öncesi gaz tedarikini sağlamadaki en büyük kısıtı finansman ve depoları doldurmak için gerekli ilave gazın maliyeti 8-9 milyar dolara ulaşabilir

Uluslararası Enerji Ajansı Doğal Gaz Analisti Gergely Molnar:

"Şu anda Ukrayna'nın doğal gaz depolarında 13,2 milyar metreküp doğal gaz var ve hedef bu miktarı ekim ortasına kadar yaklaşık 15 milyar metreküpe çıkarmak"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

5- Gelişmiş ülkeler enerji krizine karşı nükleer planları yapıyor

Japonya, 9 reaktörü daha aktif hale getirirken, Almanya 2 reaktörü acil durum rezervi olarak hazırda bekletiyor

Çin, önümüzdeki dönemde her yıl 8 nükleer reaktör açmayı, Güney Kore 2030'a kadar 10 nükleer santral inşa etmeyi planlıyor

Belçika kapatılacak santrallerin hizmet süresini uzatırken, Fransa 14 yeni nükleer reaktör planı yapıyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel) (Grafikli)

6- Tarım grubu 5 sektörle ihracatta rekora koştu

Tarım grubu, 21 milyar 516 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: "Tarımsal hasıla verileri oldukça güçlü. Bunun yanında özellikle salgın sonrası normalleşme ile artan bir ihracat ivmesi de var"

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı: "Tüm dünyada ürünlerimize karşı yoğun ilgi devam ediyor. İhracat artışında rekoltenin yüksek olması da etkili"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul) (Grafikli)

7- Türkiye'de otoyolların voltajı yükselecek

Zebra Elektronik Genel Müdürü Berkay Somalı:

"Şu an otoyollarda 150-200 civarında olan DC hızlı şarj istasyonlarının sayısı 2023 Nisan'da birden 1.500-1.700 bandına çıkmış olacak. Bu da elektrikli aracıyla memleketine gitmek isteyen ya da uzun yol yapmak isteyen pek çok elektrikli araç severi rahatlatacak bir unsur olacak"

"Gerek sektörden gerekse sektör dışından pek çok firma elektrikli araç şarj istasyon ağı kurma niyetinde"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

8- Oyuncak tutkusu 5 bin parçalık koleksiyon sahibi yaptı

Çocukluğundaki oyuncakları biriktirip başladığı hobisini koleksiyona dönüştüren 31 yaşındaki zabıta Mesut Bulut, kutuların içinde biriktirmeye başladığı oyuncaklar dolaplara ve kanepe altlarına sığmayınca evinin bir odasını da tutkusu için tahsis etti

Bulut: "Bir yılda koleksiyona harcadığım para, senelik benzin paramı geçiyor. Ayda 2 bin lira limit koysam da onu aştığım zamanlar, dayanamadığın şeyler oluyor"

"(Çocuğu olursa) Ona birkaç koli oyuncak hazırladım, parçalamasın diye ama gelip bu odadan bir oyuncağı isterse oyuncaktan vazgeçeceğim diye düşünüyorum"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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