ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan AA'ya "15 Temmuz" değerlendirmesi:

"Biz, devletimizin hafızasını ve reflekslerini diri tutuyoruz. Hiçbir terör yapısının kamu düzenini tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz"

"(FETÖ ile mücadele) İçişleri Bakanlığı olarak milletimize sadakatin, devlete bağlılığın ve hukuka saygının dışında hiçbir yapıya müsamaha göstermedik. Bu kapsamda toplam 45 bin 229 personel ihraç edildi"

"Bu mücadele artık sadece bir iç güvenlik meselesi olarak görülmemelidir, küresel bir adalet meselesi olarak görülmelidir"

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

2- FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - İstanbul'da, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verilen mücadele akıllara kazındı

FETÖ'cü askerlerin İstanbul'daki önemli noktaları işgal girişimi vatanseverlerin mücadelesiyle durdurulurken, bu sırada 100 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin halka kurşun yağdırması, Saraçhane'de ve Vatan Caddesi'nde vatandaşların darbecileri durdurma girişimlerinin görüntüleri hafızalarda yer aldı

(İrem Demir/İstanbul)

3- FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi doktor, boynundaki şarapnel parçasından 9 yıl sonra kurtuldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında helikopterlerden açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Mehmet Celal Almaz:

"7 düvele karşı Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız nasıl mücadele ettiyse 15 Temmuz'da da onların taşeron örgütlerine karşı bu mücadeleyi verdik"

"Emperyalizm ve siyonizm bize bir ayar vermeye kalktı ama Türk milleti ferasetiyle bu oyunu bozdu. Bedeli ne olursa olsun ezanına, bayrağına, vatanına sahip çıktı. O vesileyle bunu hem hatıra hem de bir ders niteliğinde genç nesillere aktarmak için saklayacağım"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz gazisi Damar'dan, "Yine olsa yine yaparız" mesajı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini engellemek için tanklara karşı duran binlerce vatandaş arasında yer alan Ayhan Damar, Milli Savunma Bakanlığı önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu ayağından ve omzundan yaralandı

Gazi Ayhan Damar: "Vatan elden gitmesin diye hain bir darbe girişimine müdahalede bulunmak istedik. Devlet, millet bir oldukça, vatan, millet sağ oldukça yine olsa yine yaparız"

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kuzey İrlanda Başbakanı O'Neill, ülkedeki ırkçı eylemler nedeniyle kraliyet yanlılarını suçladı:

"Son günlerde yaşananlar, bir kısım Kraliyet yanlıları tarafından yönlendirilmiş haydutluktur, ırkçılıktır, çirkin ve nefret doludur"

"(İrlanda'nın birleşmesi) Bu referandum ne zaman olursa olsun, kazanırız. Bu nedenle insanları ikna etmek için çalıştım. İrlandalıların birleşmesi hepimiz için en büyük ödül olur"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Danıştay Başsavcılığından yalan ihbarla gazilik unvanı geri alınan kişiye iadeiitibar talebi

Darbecilere engel olmak isterken tanktan düşerek yaralanan öğretmen, asılsız ihbar sonucu gazilik unvanından oldu. "Dolandırıcılık" suçlamasıyla karşı karşıya kalan, elde ettiği görüntülerle "gazi" olduğunu belgeleyen kişi, haklarının iadesi için açtığı davanın reddi üzerine Danıştay Başsavcılığına başvurdu

Başsavcılık, yerel mahkeme ve istinaf tarafından davanın reddedilmesini hukuka aykırı bularak "kanun yararına bozma" isteminde bulundu

(İsmet Karakaş/Ankara)

7- IDEF 2025'E DOĞRU - ALPİN-2 yeni motoruyla çok daha güçlü

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN-1'e ek olarak geliştirilen ALPİN-2, kapsamlı mühendislik iyileştirmeleriyle ilk kez IDEF 2025'te sergilenecek

ALPİN-2'de daha yüksek güç çıkışı elde edilen yeni motora geçildi. Böylece daha güçlü, dengeli ve uzun süreli görevlerde çok daha verimli bir platforma ulaşıldı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

8- Türkiye ve Malezya katılım finansta işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi Başkanı Tan Sri Azman Mokhtar:

"Türkiye ve Malezya, dünyanın daha fazla yön ve netlik aradığı bir dönemde birlikte çalışabilir ve çalışmalıdır. İlişkilerimizi inşa etmeye ve güçlendirmeye devam etmemiz gereken bir süreçteyiz"

"Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Orta Asya, Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için bir bağlantı ekonomisi. Katılım finansı alanında ciddi bir potansiyeli var"

(Bahar Yakar-Yunus Türk/İstanbul)

9- Rus havacılık sektörü İHA saldırıları ve yaptırımların gölgesinde zorlu süreçten geçiyor

Batı yapımı sivil uçaklara erişiminin kısıtlanması nedeniyle Rusya'da hükümet, hava yolu şirketlerinin filolarını yenileyebilmeleri için yerli uçak projelerini hızlandırmak istiyor

Yaptırımlar nedeniyle filo bakımında zorlanan Rus hava yolu şirketleri, Ukrayna'nın İHA saldırılarıyla da rötar ve uçuş iptalleriyle baş etmeye çalışıyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

10- Uzmanlar, İsrail'in insani yardım kenti planını uluslararası hukuka aykırı buluyor

SOAS Üniversitesi Hukuk Bölümü ve Filistin Çalışmaları Merkezi Üyesi Dr. Nimer Sultany: "İsrail'in 'gönüllü' ifadesini kullanarak örtbas etmeye çalıştığı soykırım niyetinin sonucundan kaçışı yok"

Eski UNRWA Sözcüsü Christopher Gunness: "Gördüğümüz şey, Nazi tarzı bir soykırımın Holokost kurbanları tarafından Filistinlilere uygulanması"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

11- Alanyasporlu Hadergjonaj'ın hedefi kariyerindeki en iyi sezonunu geçirmek:

"Sözleşmemi yeniledim ve daha iyi bir sezon geçirmek, takıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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