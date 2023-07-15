ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Temmuz 2023

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin "gri listeden" çıkması çalışmalarına hız verdiTürkiye'nin "gri listeden" çıkması için kalan 2 eksikliğin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve kurumların yöneticileriyle yapılan ilk toplantının ardından hızlı ve etkili bir...

6 Nisan 1920

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin "gri listeden" çıkması çalışmalarına hız verdi

Türkiye'nin "gri listeden" çıkması için kalan 2 eksikliğin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve kurumların yöneticileriyle yapılan ilk toplantının ardından hızlı ve etkili bir koordinasyon süreci başlatıldı

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede görevli ihtisas mahkemelerinin ve savcılıklarının belirlenmesinin ardından kara para aklama ile mücadeleye yönelik özel soruşturma büroları kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

"FATF'ın gri listesinden en kısa sürede çıkmak için gerekenleri hızla gerçekleştirip ülkemizin uluslararası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendireceğiz"

(Yıldız Taşdelen Erli/İstanbul)

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda DEİK, 200 iş insanıyla çıkarma yapacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak:

"Çok verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi beklediğimiz turda, müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım, ulaşım, finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği anlaşmalarının görüşülmesini öngörüyoruz"

"Hedeflediğimiz iş birlikleri, bölgedeki tüm ülkelerle karşılıklı ticaret hacimlerimizi de çok daha yükseğe taşıyacaktır. Önümüzdeki dönem için yeni ihracat rekorlarının ayak seslerini duyuyoruz"

"Hızlı ve yoğun geçecek seyahatimizde 17 Temmuz'da Cidde, 18 Temmuz'da Doha ve 19 Temmuz'da Abu Dabi'de Türk iş dünyamızın önde gelen iş insanları ve şirketlerimizi, üç ülkenin zirvesindeki muhataplarıyla daha fazla ticaret, yatırım ve işbirliği için bir araya getireceğiz"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- ABD ile Türkiye arasında ticari diplomasi trafiğinin gelecek aylarda artması bekleniyor

ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel:

"Genel olarak ABD'li şirketler, Türkiye'deki makroekonomik reformları ve iş ortamındaki iyileştirmeleri yakından takip ediyor. Yeni ekonomi ekibi iyi bir başlangıç yaptı"

"ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını ve ABD ile Türk işletmeleri arasındaki 100 yıllık dostluğu kutlamak için ekim ayında ABD'li şirketlerden oluşan bir heyeti Ankara ve İstanbul'a götürecek"

(Dilara Zengin/Washington)

4- ASELSAN düşman füzesini kör edecek

ASELSAN, MANPAD ve diğer ısı güdümlü füzelere karşı her yönden tam koruma sağlayan, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu "Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi"ni Türkiye'ye kazandırdı

İlk kez IDEF 2023 fuarında sergilenecek YILDIRIM-100 sistemi, yaklaşan bir güdümlü füzeye yüksek güçlü lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını köreltiyor ve füzenin yönünü değiştiriyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

5- FETÖ darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin bilançosu katlanarak artıyor

2016'dan itibaren Fon'un kayyım olarak görevlendirildiği 620 şirketin aktif büyüklüğü yüzde 197 büyüme ile 117,7 milyar TL'ye, öz kaynak toplamı da yüzde 209 artışla 53,7 milyar TL'ye yükseldi

31 Aralık 2021'de 48,54 milyar TL olan şirketlerin cirosu, geçen yılın sonunda yüzde 90 artış göstererek 92,15 milyar TL, karı da yüzde 131 yükselişle 8,99 milyar TL'ye ulaştı

Halihazırda TMSF yönetimi altındaki şirketlerde 27 bin 185 kişi istihdam ediliyor

(Yıldız Taşdelen Erli/İstanbul)

6- 15 Temmuz gecesi İstanbul'da yaşananlar darbe girişiminin kilit noktası oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında hafızalara kazınan birçok olayın yaşandığı, askerlerin halkın üzerine kurşun yağdırdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki vahşet, hain kalkışmanın unutulmayan görüntüleri arasında yer aldı

Vatandaşlar, İstanbul'un kritik noktalarını hedef alan darbeci askerlerin karşısında ölümü hiçe sayarak sokaklara dökülürken FETÖ'cülerin açtığı ateş ve tankların ezmesi sonucu 99 kişi şehit oldu

(Fatih Ulaş/İstanbul)

7- Hafıza 15 Temmuz Müzesi hain darbe girişimine ayna tutuyor

FETÖ'nün darbe girişimini belleklere kazıyan müzeyi 4 yılda yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti

Müze Müdürü Tuba Danış Ketancı:

"Müzede, o geceye dair anılara, objelere yer veriliyor. Bunlar vatandaşlarımızda çok fazla etki bırakıyor, o gecenin özeti burada hissediliyor"

(Berfin Kıraç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Köprüdeki direnişin öncülerinden gazi Halil Aslan, kanlı geceyi anlattı:

"'Tek başıma da olsa yürüyeceğim' dedim. Köprüye kadar yürüdüm ama köprüye gelirken sürekli tank atışları, top atışları var, makineli sesleri geliyor. Kendi kendime 'Bunlar bizi korkutmak istiyorlar ama ben korkmayacağım' diyorum"

"O gece bir kısmımıza mermi isabet etti, bir kısmımıza etmedi. Mermi isabet eden de etmeyen de aslında aynı seviyede. Buradaki başarı, darbenin önlenmesindeki etken sadece gazilere ya da şehitlere ait değil, bütün topluma, millete ait"

(Berfin Kıraç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- 15 Temmuz'da şehit düşen muhtarın eşi hüznünü anlattı:

"Yüzümüz gülüyor ama içimiz ağlıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Özlüyoruz"

"Şehit aileleri ve gazilerle görüştüğümüzde rahatlıyoruz. Sanki bizim bir akrabamız, kardeşlerimiz oluyorlar. Yani o beni anlıyor, ben de onu anlıyorum"

(İrem Demir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- 15 Temmuz'da tankları durduran tantuni ustası o geceyi hüzünle yad ediyor

Şanlıurfalı usta Danyal Şimşek, FETÖ'cülerin darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'na giden tankları egzoz deliklerine giysilerini tıkayarak durduran 15 yıllık dostu Mehmet Şükrü Kıntaş'ın Kovid-19'dan vefatı nedeniyle derin hüzün ve burukluk yaşıyor

Şimşek: "Dostum Şükrü bana o gece darbe girişimi olduğunu söylemişti. İlk olarak o bizi dışarıya çıkardı, cesaret verdi"

(İrem Demir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Kurduğu tesiste hem 45 çeşit tropik meyve hem de elektrik üretiyor

Üretici Şevki Öncel:

"Tesisimize 50 dekarlık örtü altı iklimlendirme kontrollü tam otomasyonlu sera kurduk, burada 45 tropik meyve türünü üretiyoruz"

"Güneşin bu kadar verimliği olduğu bölgede elektriğimizi kendimiz üretmeye karar verdik. GES tesisi kurduk, aylık 400 kilovat elektrik üretiyoruz"

(Antalya/Gülsem Adam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Balon pilotu baba oğul, turistleri Kapadokya semalarına taşıyor

Baba Fatih Yılman:

"Sabah işe giderken oğlum da çoğu zaman benimle gelmek istiyordu. Geldikçe sevip ilgi duymaya başladı"

Balon pilot yardımcısı Çağan Mert Yılman:

"Babamın yolundan giderek sektörde tecrübe kazanmak istiyorum"

(Behçet Alkan/Nevşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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