ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- MEB, okullardaki sıfır atık, iklim değişikliği ve enerji çalışmalarında hedef büyüttü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Okullarımızın enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi için 2 dev güneş tarlası kuruyoruz, 14 megavat kapasiteli arazi güneş enerji santrallerimizde üretilecek elektrik 392 okulumuzun tüketimine eş değer olacak"

"Ortaokulların ardından lise düzeyinde de çevre ve iklim değişikliği eğitiminin müfredatta daha geniş yer bulması için harekete geçtik. Bu kapsamda, çevre bilimi ve yönetimi öğretim programı hazırlandı"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Ticaret Bakanlığından tüketiciyi yanıltan fiyatlara ve indirimli satış reklamlarına çekidüzen

Bakanlık tarafından satıcı ve reklam ajansları için hazırlanan kılavuza göre, tüketicinin ani bir karar vermesini sağlamaya yönelik, bir mal veya hizmetin sadece çok kısıtlı bir süre içinde belirli şartlar altında sunulacağı belirtilemeyecek

Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçenekler kendiliğinden seçili olarak sunulmayacak ve bundan dolayı tüketiciden herhangi bir ödemede bulunması talep edilemeyecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Türkiye'nin Ukrayna'nın gerçek dostu olduğunu söyledi:

"Bölgede istikrarın devamı, Ukrayna'daki sürdürebilir siyasi ve ekonomik duruma bağlı"

"Türkiye'ye siyasi ve askeri alanlardaki desteklerinden dolayı çok minnettarız, bu çok önemli. Kimin Ukrayna'nın gerçek dostu olduğunu bu zor zamanlarda görebiliyoruz"

(Davit Kachkachisvili/Kiev) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- Türkiye'de ilk kez deniz mağaraları tescil edilerek koruma altına alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Karasal ve Denizsel Mağaraların Araştırılması Projesi" kapsamında 3 deniz mağarasının da bulunduğu 30 mağaranın daha tescili için çalışma başlattı

Antalya'daki Kırkgözler ve Suluin ile Mersin'deki Kaynak mağaralarında 123 metre derinliğe kadar yapılacak dalışlarla biyoçeşitlilik unsurları araştırılacak, omurgalı ve omurgasız türler tespit edilecek

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

5- Memleketine tayin olan Alime öğretmen Yüksekova özlemine dayanamadı

Hakkari'de 6,5 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra memleketi Eskişehir'e tayin olan Alime Taşçı, Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe yazarak görevlendirmeyle özlemini çektiği Yüksekova'ya döndü

Taşçı:

"Bu bölgede karda çiçek açmak isteyen çocuklara güneş olmak benim için en büyük amaçtı aslında. Bu yüzden Yüksekova'ya dönmeyi çok istedim"

(Ulaş Güven/Hakkari) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- "Pozitif enerjisi" ile 8 yılda 3 farklı kanseri yendi

Kolon, akciğer ve karaciğer kanseriyle mücadele eden Recep Birgün:

"İrade çok önemli. Bir de insan pozitif olmalı. Ben sosyal bir insanım. Çok pozitif bir insanım"

Birgün'ün karaciğerindeki tümörü temizleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Dulundu:

"Kanser mücadele edilebilen bir hastalık, en güzel örneği Recep Bey. Bu dördüncü ameliyatı oldu. Hala sapasağlam ayakta"

(Elif Küçük/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

AA / Güncel