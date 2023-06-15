ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Haziran 2023

Yabancı yatırımlar bu yıl 2022'deki 13,3 milyar dolar seviyesini aşabilirCumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: "Geçen yıl çektiğimizin üstünde bir yatırım çekebileceğimizi düşünüyoruz.

6 Nisan 1920

1- Yabancı yatırımlar bu yıl 2022'deki 13,3 milyar dolar seviyesini aşabilir

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu:

"Geçen yıl çektiğimizin üstünde bir yatırım çekebileceğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda çok pozitif bir eğilim var, yatırımcının ilgisi artarak devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bu yatırımların artması sürpriz olmayacaktır"

"Önümüzdeki 5 yıl için bahsettiğimiz dönemde Türkiye, son 20 yılda olduğu gibi uluslararası yatırımcıların güçlü bir ortağı olduğunu kendilerine gösterecek"

"Seçim sonrası dönemde de uluslararası yatırımcılar gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda"

(Nuran Erkul/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Güneş enerjisi yatırımları, 2030 olmadan toplam petrol ve gaz harcamalarını aşabilir

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol:

"Dünyanın yüzde 95'inde yeni yapılacak elektrik santralleri açısından güneş, en düşük maliyetli kaynak"

"Güneşin 2030'lu yıllara gelmeden sadece petrole değil doğal gaza karşı da yatırımda ve kullanımda çok önemli bir rakip olacağını düşünüyorum"

(Nuran Erkul/Paris)

3- Japonya'da siparişler evlere gökten iniyor

Göğe mancınıkla fırlatılıp uçuşa geçen kargo teslimat dronları, 50 kilometreyi yarım saatte katedip adalara ulaşıyor

Strafor yoğunluklu malzemeden yapılmış dronlar, taşıdıkları siparişleri kağıt paraşütle nokta atışı teslim ediyor

(Ahmet Furkan Mercan/ Nagazaki) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Adıyaman'da 2 bin 500 prefabrik konutun yapımı tamamlandı

Vartana Mahallesi'ndeki 325 dönüm alana yapılan prefabrik konutlara 7 bin 500 kişi yerleşti

Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı: "Vatandaşlarımızı almaya devam ediyoruz, burada 12 bin civarında vatandaşımızı ağırlamış olacağız"

(Orhan Pehlül/Adıyaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kurban Bayramı tatili için otobüs biletleri tükendi, ek seferler planlandı

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım:

"Bayram tatili boyunca günde ortalama 800 bin yolcu taşınacak, 10 günde yaklaşık 8 milyon kişiye hizmet verileceğini öngörüyoruz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

6- BAE'ye ihracatta söz sahibi mücevher sektörü oldu

Mücevher sektörü, geçen ay BAE'ye 108 milyon 383 bin dolar, ocak-mayıs döneminde ise 634 milyon 508 bin dolarlık dış satım yaptı

Türkiye'nin BAE'ye ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,8 artarak 360 milyon 84 bin dolara, yılın ilk 5 ayında ise yüzde 30 yükselişle 1 milyar 714 milyon dolara çıktı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- Çocuklarda gözde beyaz ışık parlaması tümör habercisi olabilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atalay:

"Retinoblastom, çocukluk çağının en sık görülen göz içi kötü huylu tümörü. Genel belirtileri gözde beyaz ışık parlaması, içe veya dışa doğru şaşılık. Bu belirtiler aslında hastalığın ilerlemiş olduğunu da gösteriyor, bu nedenle ilk 1 yaşta yapılan rutin göz muayeneleri erken tanı için çok önemli"

"(Göz kanseri tanısı konulan 2,5 yaşındaki çocuk) 12 aylıkken tanı aldı, kasık yoluyla göz damarına ulaşarak bölgesel kemoterapi uygulandı ve tümörün yayılımı engellendi. Bugün ameliyathanede genel anesteziyle göz muayenesini gerçekleştirdik, her şey yolunda"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İspanya, diktatör Franco döneminin mağdur aileleriyle yüzleşmeye çalışıyor

Valle de los Caidos'daki Cumhuriyetçilerin Mezarlarını Açma Aileler Derneği Başkanı Silvia Navarro:

"Buradaki (Cuelgamuros Vadisi) insan kalıntılarının çıkarılmasının zor bir süreç olduğunu biliyoruz ama imkansız değil"

"Halen çok sayıda İspanyol ailesi, İç Savaş'ta kayıp olan aile büyüklerinin burada gömülü olduğundan haberdar bile değil"

(Şenhan Bolelli/Madrid) (Fotoğraflı)

9- Hırka-i Saadet'in korunduğu oda 5 asırlık gelenekle temizlendi

Osmanlı döneminde padişahların da katıldığı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bugüne ulaşan iki hırkasından biri olan ve Topkapı Sarayı'nda korunan Hırka-i Saadet'in bulunduğu Has Oda'nın temizliği Milli Saraylar ekibince yapıldı

Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman: "Buradan çıkan tozlar dışarıya atılmaz. Gelenek olarak kapıda açılan bir kuyu vardır ve o kuyuya dökülür. Mekanın tozu dışarıya dökülmüyor. Bu, ecdadın emanetlere olan bir saygısının göstergesidir"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Denizel istilacı yabancı türler 4 binden fazla öğrenciye anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile UNDP Türkiye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, eğitim verilen 138 öğretmen, bilgilerini 4 bin 140 öğrenciye aktardı

ÖRAV uzman eğitimcisi Dinçer Demir: "Öncelikle biyoçeşitlilik kavramını ardından yerli türlerle istilacı yabancı türlerin hangileri olduğunu ve istilacı türlerin nasıl geldiklerini, sebep oldukları sorunları öğrendiler. Önleyici çalışmaları ve problemin neden ortaya çıktığını, sağlık açısından olası riskleri, bireysel bazlı alınabilecek önlemleri anlattık"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Tekvandoda "sistemli çalışma" takım halinde dünya şampiyonluğu getirdi

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin:

"Bu başarının arkasında uzun yıllara dayanan sistemli çalışma var. Sistem, sporcularımızın şampiyonalarda başarılı olmasını sağlar hale geldi"

"Erkeklerde geride değiliz, kadınlar biraz fazla ön plana çıkınca erkekler bir şey yapmıyormuş gibi görünüyor. Erkeklerde dünya üçüncüsü olduk. Dengeli bir gidişat var. Erkek takımımız da başarılı"

"Bu moralle gençlerimiz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda çok daha büyük patlama yapabilir"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Süper Lig'de yerli futbolcuların oynama oranı yüzde 29,1'de kaldı

Yabancı futbolcular, toplam sürenin yüzde 60,9'unda forma giyerken, yüzde 10'luk kısımda gurbetçi oyuncular görev yaptı

Yabancı oyuncuya en fazla süren veren ekip Galatasaray oldu

(Eyüp Karakuş/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.