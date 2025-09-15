ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye ve Suriye tarımsal destek için yol haritası hazırladı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Özellikle gıda arz güvenliğinin sağlanması için bitkisel ve hayvansal üretime dönük önemli faaliyetler yürütüldü. Artık 13 yılın sonunda, harap olmuş altyapının getirdiği sorunlarla birlikte ileriye dönük çok ciddi faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Bu sebeple buradayız"

"Suriye'de görülen şap hastalığına karşı da adım atacağız. Özellikle sınır illerinden başlamak üzere aşılama yapılabilmesi için belli dozlarda şap aşısı gönderdik"

(Mehmet Burak Karacaoğlu-Ahmet Karaahmet/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sumud Filosu'ndaki Hollandalılar Gazze ablukasını kırmayı hedefliyor

Mülteci haklarını savunan MiGreat grubunun kurucusu ve direktörü Roos Ykema:

"Birleşmiş Milletler'in veya Avrupa ülkeleri gibi ülkelerin bu soykırımı sona erdirmek için gerçekten müdahale etmelerini isterdik"

Hollanda Filistin Topluluğu Vakfından Mo Kotesh:

"Diasporadaki bir Filistinli olarak, hala Gazze'de direnen halkımı koruma yükümlülüğü hissediyorum. İşgalci İsrail, bizi Filistin'den sürgün etti, geri dönüş hakkımıza izin vermiyor. Biz inisiyatif alıyoruz, geri dönüyoruz ve geri dönüş hakkımızı, topraklarımızda olma hakkımızı talep ediyoruz"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

3- BM önünde çadır eylemi yapan Filistin destekçileri, Küresel Sumud Filosu'na koruma talep ediyor

İsviçreli Nus:

"(Tunus'ta) Küresel Sumud Filosu'na zaten saldırı düzenlendi. Güvenliği sağlamalıyız. Güç kullanılması için hiçbir sebep yok"

Fransız Caroline Prati:

"Bir gözaltı durumunda filoların korunmasını ve geri gönderilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz ama aslında daha fazlasını istiyoruz, BM'nin kendi kararlarına uymasını istiyoruz"

(Muhammet İkbal Arslan-Esra Taşkın/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yargıtay "Darbe iyidir iyi" paylaşımını yapan kişiye verilen cezayı onadı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sosyal medya hesabından "Darbe girişimi, toplumun ve ülkenin refahı düşüncesi ile yapılmıştır. Ülkede her şey güllük gülistanlık olduğu için olmadı" ve "Darbe iyidir iyi" paylaşımlarını yapan kişiye dava açıldı

Yargıtay, sanık hakkında "suçu ve suçluyu övme"den verilen cezanın onanmasına karar verdi

(Abdullah Sarica/Ankara)

5- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - Uzmanından motosiklet sürücülerine "tam korumalı" ekipman uyarısı

Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmeni İsmet Öztaylan:

"Sadece sinekten koruyan kaskları takarak kullanıcılar yollara çıktığında, kazayla karşılaştıklarında o kaskın hiçbir işe yaramadığını görüp, bütün paralarını kaska ve ekipmana yatırıyorlar. Ama iş işten geçmiş oluyor"

"Biz kendimizi korumazsak o motorun hiçbir önemi, hiçbir kalitesi, hiçbir güzelliği bir işe yaramıyor. 'Önemli olan önce kendimizi koruyup ondan sonra alacağımız motoru almak' deriz"

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

6- Türk tohumculuk sektörünün hedefi dünyada ilk 5'e girmek

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler:

"Tohumculuk pazarının büyüme göstereceği bölgelerde AB kadar Asya da önemli bir potansiyel taşıyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- Küçükbaş hayvan desteklerinin artırılması sektörde sürdürülebilirliğe katkı sunacak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik:

"Desteklerdeki artış yetiştiriciler için can suyu ve sektör için yeni bir motivasyon kaynağı olacak. Sektörün sürdürülebilirliği açısından da katma değer sağlayacak"

"Verilen desteklerden küpe ve küpeleme ile aşı ücretlerinin kesilmemesi, yetiştiriciler ve sektör nezdinde çok önemli bir gelişme olacak"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Dijital teknolojilerle güçlenen üniversiteler sürdürülebilir çözümler sunuyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim:

"Robot teknolojilerle ekme, toplama, ilaçlama, dron teknolojileriyle takip işlemi gibi robotik çözümlerle tarımsal verimliliğin artırılması noktasında ciddi çözümler üretebiliyoruz"

"Ürünü olabildiğince etkin toplayacak ve insan gücünü ortadan kaldıracak robotlar tasarlanıyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

9- Türk girişimci güneş enerjisi santrallerini denetleyen dronuyla Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor

Yerli ve milli imkanlarla üretilen, herhangi bir sorun olması durumunda bunu raporlayan dron sisteminin, gelecek yıl İspanya, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere ihraç edilmesi için çalışılıyor

Girişimci Orkun Aşa:

"2023 itibarıyla satışlarımız iyice hızlandı. Şu anda Türkiye'deki iç pazarda birlikte çalıştığımız 40'tan fazla müşterimiz var. 2026 yılı itibarıyla Avrupa pazarına açılmayı hedefliyoruz"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Prostat kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Lütfi Canat:

"Özellikle 50 yaşında her erkeğin mutlaka bir üroloji uzmanına giderek prostat kanseri taramasını yaptırmasını, hatta ailesinde prostat kanseri öyküsü olan hastalarımızın da 40'lı yaşlardan itibaren prostat kanseri tarama programlarına girmelerini istiyoruz"

"Mutlaka sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sigara ve alkol prostat kanseriyle de artık ilişkileri gösterilmiş zararlı alışkanlıklar olup, onlardan da uzak durmak gerekiyor. Lifli gıdalardan zengin beslenmek gerekiyor. Çok fazla kırmızı et ve doymuş yağ asidi oranı yüksek olan gıdaları tüketmemek gerekiyor"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Bayburt'ta yetiştirilen Türk somonlarının Rusya'daki sofralara yolculuğu başladı

Sulama imkanı sağladığı arazilerde verimi artıran 62 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip Demirözü Barajı, aynı zamanda bölgedeki kültür balıkçılığı için yeni fırsatlar oluşturuyor

Balık üreticisi Orhan İşi:

"Dünyada en değerli şey ihracat yapmak, ülkeye döviz girdisi sağlamak. Bunun için de üretimimizin ihracata gidiyor olması, bizim de ülkemize döviz girdisi sağlamamız haliyle bizi sevindiriyor"

(Beşir Kelleci/Bayburt) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Dünyanın pek çok yerinde farklı takvim yaprakları aralanıyor

İslam coğrafyasında Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı kabul eden hicri takvim, resmi veya kültürel olarak yürürlükte

Etiyopya gibi bazı ülkelerde kuraklığın bitişini ve hasadı esas alan takvimler kullanılırken Nepal'de askeri bir zafer, Kuzey Kore'de kurucu liderin doğum günü başlangıç tarihi kabul ediliyor

(Can Efesoy/Ankara)

13- Trump'ın yenilenebilir enerji politikaları temiz enerji yatırımlarını riske atıyor

ABD'nin yenilenebilir enerji yatırımları yılın ilk yarısında önceki altı aylık döneme kıyasla yüzde 36 azaldı

Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Enerji ve İklim Merkezi araştırmacısı Thibault Michel:

"Rüzgar ve güneş enerjisi tedarik zincirinde kaybolan istihdam petrol ve gazla geri gelmeyecek"

WindEurope Basın ve İletişim Müdürü Christoph Zipf:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel büyümesini yavaşlatmanın tek yolu politika müdahaleleri ve bu tür müdahaleler ekonomik mantığa aykırı"

(Handan Kazancı/İstanbul)

14- Fed'den 50 baz puan faiz indirim beklentisi, enflasyonist baskılardan dolayı geri planda kaldı

Capital Economics Global Başekonomisti Jennifer McKeown:

"Yukarı yönlü enflasyon riskleri, 50 baz puanlık faiz indirimi spekülasyonlarının abartılı olduğu anlamına geliyor"

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley:

"Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisine dair üyelerin çoğunluğunun temkinli tutumu, 25 baz puanın en olası sonuç olduğu anlamına geliyor ve piyasalar da bunu bekliyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

15- Tribünde 1 milyon taraftar barajını geçen Galatasaray, Avrupa devleri arasında

UEFA'nın raporuna göre, geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı

Kulüpler bazında İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Real Madrid takımları, tüm kulvarlardaki maçlarında toplam 2 milyon taraftar barajını geçerek zirvede yer aldı

Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu

(Yunus Kaymaz/Londra)

16- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin "en"leri

Turnuva tarihinde en fazla kupa kazanan ekibi Real Madrid, turnuvanın en çok gol atan oyuncusu ise Cristiano Ronaldo

Kupayı 15 kez müzesine götüren Real Madrid'in en yakın takipçisi Milan'ın müzesinde 7 kupa bulunuyor

Organizasyonun en genç golcüleri 17 yaş 40 günle Ansu Fati ile 17 yaş 68 günle Lamine Yamal

Messi, Barcelona formasıyla, Ronaldo da Real Madrid'de 8'er kez bir maçta 3 gol atmayı başardı

PSG, geçen sezon ilk defa kupayı kaldırma başarısı gösterdi ve finalde Inter'i 5-0 yenerek en farklı galibiyet rekorunu da kırdı

(Fatih Erel/İstanbul)

17- Belçika gençlere, Türkiye ve Yunanistan 30 yaş üstü futbolculara forma verdi

UEFA'nın raporuna göre, geçen sezon Avrupa futbolunda 23 yaş altı oyunculara ligde en fazla şans veren ülke yüzde 50 ile Belçika olurken, Türkiye yüzde 33, Yunanistan yüzde 35 ile 30 yaş ve üstü oyuncuların en fazla süre bulduğu ligler olarak dikkati çekti

30 teknik direktörün işine son verildiği Türkiye, Avrupa'nın ilk 20 liginde listenin zirvesinde yer alırken değişikliklerin yüzde 70'i sezon devam ederken yapıldı

(Yunus Kaymaz/Londra)

***

