ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Ticaret ve ekonomi diplomasisi faaliyetleri meyvelerini veriyor

Yılın 9 ayında aralarında ABD, Almanya, Çin ve Rusya'nın da bulunduğu 40'tan fazla ülkeyle üst düzey temaslar kurularak, ticaretin artırılması ve yeni yatırım fırsatlarının geliştirilmesi hedeflendi

Suriye, BAE, Birleşik Krallık ve Rusya gibi ülkelerle gümrük işbirliği, serbest ticaretin güncellenmesi ve yatırım alanlarını kapsayan bir dizi yeni anlaşma ve protokol imzalandı

2- Kredi teminatı olarak gösterilen BES fonu tutarı 9 ayda yaklaşık 3 katına çıktı

Türkiye Hayat Emeklilik Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer:

"Önümüzdeki süreçte hem farkındalığın artması hem de bankalarla yapılan işbirliklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte BES teminatlı kredilere yönelik talebin daha da yükselmesini bekliyoruz"

"Orta Vadeli Program'da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hedefi de katılımcı sayısı açısından büyük önem taşıyor. TES'in planlandığı şekilde hayata geçmesiyle birlikte sistemin kısa sürede 25 milyon ve üzeri katılımcı düzeyine ulaşabileceğini öngörüyoruz"

3- HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına 31 hukukçu başvurdu

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, yarın HSK'ye üye seçimi için toplanacak

4- Türkiye ve İngiltere, serbest ticarette "yeni nesil anlaşma" yolunda

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakerelerin ikinci turunun tamamlandığını ve birçok alanda olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı

Müzakerelerin, serbest ticaret anlaşmasını yeni nesil ve kapsamlı bir anlaşmaya dönüştürme hedefiyle Kasım 2025'te yapılacak üçüncü turla devam etmesi planlanıyor

5- Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş: "Sıfır atığın global merkezi İstanbul olmalı"

"(Uluslararası Sıfır Atık Forumu) İnsana odaklanacağız, mekana odaklanacağız ve dönüşüme odaklanacağız. Sıfır atığın ekonomisini konuşacağız, yapay zekayı konuşacağız, denizlerimizi konuşacağız, ormanlarımızı, göllerimizi konuşacağız"

-"Atıksız bir yaşam ve dünyaya daha az zarar veren bir hayat modelinin nasıl kurulacağına dair konular da forumda ele alınacak"

6- Eylülde sıcaklık en düşük Erzurum'da, en yüksek Cizre'de ölçüldü

Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,4 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 44,6 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti

Ülke genelinde 1991-2020'de 20,9 derece ölçülen eylül ortalama sıcaklığı ise bu yıl 21,7 derece oldu

7- Siber güvenlikte insan kaynağını yerli platformlar yetiştiriyor

Siber güvenlik saldırılarının simüle edilmesini sağlayan siber güvenlik eğitim platformu 80'den fazla ülkeye ihraç edildi, dünya çapında 60 bin kullanıcıya ulaştı

CYROPS Siber Güvenlik AŞ Ortağı ve Hackviser Üst Yöneticisi Sadican Üstün: "Hackviser, kullanıcılara simüle edilmiş eğitici zafiyetli ortamlar sunuyor, bu şekilde legal ve uygulamalı olarak siber güvenliği öğrenebiliyor veya yeteneklerini geliştirebiliyorlar"

8- Türk teknoloji şirketleri Dubai'de ihracat fırsatlarını değerlendiriyor

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören:

"Dubai'de fuarlardan başlayıp Amerika'da satış yapmış şirketlerimiz var. Dolayısıyla Dubai çok daha geniş bir şemsiye veriyor"

"Türkiye 2024'te 5 milyar dolar bilişim teknolojileri ihracatı yaptı. Sahip olduğumuz teknolojiyle 15 milyar dolar ihracat yapıyor olmamız lazım. Bunun tek yolu da bu fuarlarla yurt dışına açılmak"

9- Yılın 9 ayında startuplara 475 milyon dolarlık yatırım yapıldı

Ocak-eylül döneminde işlem hacmi açısından ilk sırayı fintek sektörü alırken, onu oyun ile üretim ve malzeme teknolojileri izledi

Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi Barış Özistek: "Temel odak yapay zekaya döndü. Farklı sektörlerde yapay zekanın uygulama alanlarına yatırım yoğunlaşıyor"

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey: "Bir yanda büyük ve yapay zeka odaklı yatırımlar öne çıkarken, diğer yanda erken aşamada daha temkinli ama istikrarlı adımlar dikkat çekiyor"

10- Türk kadın girişimci 40 ülkenin dijital güvenlik sistemlerinin korunmasına destek oluyor

ArkSigner Türkiye Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kahramaner:

"Biz bir siber güvenlik değil dijital güvenlik şirketiyiz, kişilerin güvenliğini, dijital kimliklerini, imzalarını ve belgelerini koruyoruz. Bizim burada yaptığımız en önemli konu dünyadaki tüm pasaportları hem fiziksel hem mobil hem de internet ortamında doğrulayabiliyoruz"

"Dubai'de Mısır, BAE, Kanada, Hindistan, İngiltere ve Ürdün ile anlaşma imzaladık. Şu anda 40 ülkede faaliyet gösteriyoruz, hedefimiz 99 ülkeye ulaşmak"

11- Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da cumartesi günü 3'üncü dünya şampiyonluğunu ilan edebilir

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son etabı, hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek

Toprak, Jerez Pisti'nde 18 Ekim Cumartesi günü ilk yarışa 3'üncü dünya şampiyonluğu yolunda en yakın rakibi Bulega'nın 39 puan önünde avantajlı başlayacak

2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, 3'üncü dünya şampiyonluğu için cumartesi günü ilk yarışta birinci olursa Bulega'nın derecesine bakılmaksızın 2025 şampiyonluğunu ilan edecek

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, kariyerinde 78 kez birinci, 60 kez ikinci, 33 kez de üçüncü olmayı başardı

12- Galatasaray ve Göztepe, Avrupa'nın en büyük 10 liginde en az gol yiyen takımlar arasında

Türkiye'nin iki sarı-kırmızılı ekibi, UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 liginde kalesinde 4'ten fazla gole izin vermeyen 11 takım arasında bulunuyor

Göztepe, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında en az gol yiyen 2. ekip oldu

Bu sezon geride kalan 8 haftada 3 gol yiyen Galatasaray ise bu alanda 4. sırada yer aldı

13- Tekvandoda Dünya Şampiyonası için geri sayıma geçildi

Ankara'da kamp yapan Tekvando Milli Takımı, 24-30 Ekim tarihinde Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarında sona yaklaştı

Tekvando Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Alper Kavcı: "Bu süreçte kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanı sıra İngiltere, Mısır, Fransa gibi takımlarla ortak kamplar yaptık. Özellikle genç sporcularımızın motivasyonlarını artırmak ve uluslararası tecrübe kazanmaları için böyle kampları tercih ettik ve bundan büyük sonuç aldık"

