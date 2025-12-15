ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'de su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde lider ülke konumunda

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu alanındaki deniz balıkçı filosunun yüzde 17,4'üne, denizlerde yapılan avcılıkta yüzde 31,4 ve denizlerdeki yetiştiricilikte yüzde 43 paya sahip. Ülkemiz, her üç göstergede de birinci sırada yer almaktadır"

"Türkiye, Karadeniz'deki avcılığın yüzde 70,6'sını gerçekleştirmiştir"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

2- 11. Yargı Paketi'nin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor

TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam ederek kanun tekliflerini ele alacak

(Kemal Karadağ/TBMM)

3- YKS ve LGS'ye 2028'de yeni müfredata uygun "beceri" temelli sorular geliyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bağlam üzerinden becerileri ölçtüğümüz soru tipleri zaten bu müfredattaki becerileri ölçmek üzere yaptığımız bir çalışma. Hem LGS'de hem de YKS'de bu soru modeli üzerinden sınavlar yapılacak"

"Bu, sınav sistemi veya sınav modeli değişikliği değil. Yani kazanımları ve bilgiyi ölçen sınav sorularından, bilginin kullanılmasını sağlayan, doğru soru modellemesiyle becerileri ölçen soru tiplerine geçmiş olacağız"

(Buğrahan Ayhan-Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AA'nın "SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR" dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

"Doğu Marmara'nın can damarı" Sapanca Gölü kuraklık nedeniyle tehdit altında

(Emre Ayvaz/Sakarya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Azalan yağışlarla su seviyesi kritik eşiğin altına düştü

(Biriz Özbakır/Sakarya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Slovenya Kültür Bakanlığından İsrail'i protesto için Eurovision'dan çekilen kamu yayıncısı RTV'ye destek:

"Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik zulümlere bir an evvel son verilmeli"

(Lejla Biogradlija Aksan/Ankara)

6- BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki soykırım karşısında gerçeğin susturulamayacağını söyledi:

"İsrail, şu anda BM Genel Kurulunda diğer üye devletler gibi oturmamalı. Üyeliği askıya alınmalı"

"(ABD'nin yaptırımları) Artık yeter, bu zorbalık yeter. BM kuruluşlarına, BM yetkililerine ve Güney Afrika gibi diğer üye devletlere yönelik baskılar yeter. Bu utanç verici döneme karşı direnmenin tek yolu, devletlerin ve halkların birlik içinde hareket etmesidir"

(Zuhal Demirci-Burak Bir/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye'nin potansiyelini değerlendirmek için "Kritik Mineraller Başkanlığı" kurulması önerisi

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan:

"Mineraller, yeni petrol haline bürünüyor"

"Günümüz konjonktüründe en çok tartışılan nadir toprak elementleri alanında Türkiye, önemli konuma sahip aday ülkelerin başında geliyor"

(Başak Erkalan/Ankara)

8- Elektronik atıklardan ham madde kazanımı küresel rekabette yeni oyuncuları öne çıkarabilir

Kuala Lumpur Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ahmad Naim Ahmad Yahaya:

"Gelecekte kentsel madencilik teknolojisine sahip olanlar, küresel lider olacak"

"Eğer Türkiye, bu bölgede kilit oyunculardan biri olmak istiyorsa özellikle işleme tesislerine odaklanması gerekiyor"

(Duygu Alhan/Ankara)

9- Türkiye, Siemens için dünyaya teknoloji ihraç eden bir merkez olarak konumlanıyor

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis:

"Bugün dünyada kullanılan pek çok Siemens çözümünde, Türkiye'deki AR-GE merkezimizin geliştirdiği yazılımlar, mühendislik yetkinlikleri ve inovasyonumuz doğrudan yer alıyor"

"2025 bizim açımızdan yalnızca iyi geçen bir yıl değil, Türkiye'nin küresel Siemens ekosistemindeki ağırlığını, katma değerini ve stratejik etkisini artırdığımız bir dönem oldu"

"Türkiye'nin dijital geleceğine katkı sunan projelerle, uzun vadeli değer yaratmayı sürdüreceğiz. 2026 için beklentimiz, enerji dönüşümüne yönelik yatırımların hızlanması ve dijital altyapıların yaygınlaşması yönünde"

(Kerem Alp Eren Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Avrupa'da "ikinci Çin şoku" endişesi

???????- Avrupalı üreticiler, son 20 yıl içinde ikinci kez ucuz Çin ithalatının artmasından kaynaklanan baskıyı giderek daha fazla hissediyor

Çin'in 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katılmasıyla Avrupa düşük fiyatlı tüketim mallarıyla dolarken bugünkü dalga otomobiller, makineler ve yüksek teknolojili ekipmanlar üzerinden Avrupa'nın sanayi temelini hedef alıyor

(Bahattin Gönültaş-Nuran Erkul/Berlin/Londra)

11- Cam pipet kullanımı ağız ve sindirim sisteminde yaralanmalara yol açabiliyor

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Kliniğinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Tezel:

"Özellikle küçük çocuklarda plastik pipetlerden kalma çiğneme alışkanlığı vardır. Bu çiğneme hareketi, cam pipetlerde kırılmalara sebebiyet verebilir"

"En ufak kırıkta bile cam, jilet gibi bir keskinliğe sebep olduğu için yumuşak dokulara zarar verir"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Van'da kalbi yarım doğan bebek, İstanbul'da uygulanan tedaviyle hayata tutundu

Kalbinin sağ yarısı gelişmeden doğan bebek, bir günlükken uçak ambulansla getirildiği İstanbul'da uygulanan girişimsel işlemler ve başarılı ameliyatın ardından normale yakın kalp yapısına kavuştu

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği'nden Prof. Dr. Ayşe İnci Yıldırım:

"Stentler zamanında yapılmamış olsaydı, bebeğin kalbinin gelişimi eksik olurdu. Minik kalbi yarım doğan bebek, mucizeyle hayata tutundu"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- "Ağrı Dağı'nın kovboyları" eğittikleri yılkı atlarıyla sürüleri kontrol ediyor

Ağrı Dağı çevresindeki birlerce hayvandan sorumlu çobanlar, doğada yakalayıp eğittikleri yılkı atlarıyla sürülerin hem dağılmasını hem de sınır hattına yönelmesini engelliyor

Atlı çobanlardan Ömer Kılıç:

"Atları evcilleştirirken eğitim süreci kolay olmadı, çok zor geçti. Yine de başardık, alıştırdık şimdi de gidip geliyoruz"

(Hüseyin Yıldız-Cüneyt Çelik/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Dünyanın en iyi tatlısı seçilen Antakya künefesinin sırrı tescilli peynirinde saklı

Hatay'ın coğrafi işaretli lezzeti, gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından "TasteAtlas" adlı platformun veri tabanındaki 2 bin 274 tatlının değerlendirildiği "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesinde birinci oldu

Antakya ilçesindeki künefecilerden Abdulkadir Mısırlı:

"Künefemizin dünya listesinde birinci sırada yer alması bizi gururlandırdı"

(Mehmet Bayrak/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final turunu hedefliyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul:

"İlk planımızda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final etabına kalmak var. Bu kadro da bu amaçla kuruldu, bu adımla iyi ilerliyoruz"

"13. oyuncumuza kadar herkes oynamak ve sahada olmak istiyor. Böyle bir oyun yapısında da takımın daha çok koşması gerekiyor"

(Can Öcan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

