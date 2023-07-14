ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Temmuz 2023

Hain darbe girişiminin 7. yılında iş dünyasından "milli irade" mesajı: DEİK Başkanı Nail Olpak: "O kara gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimizin tek vücut halinde egemenliğine kayıtsız, şartsız sahip çıktığına bir kez daha tanıklık ettik.

6 Nisan 1920

1- Hain darbe girişiminin 7. yılında iş dünyasından "milli irade" mesajı:

DEİK Başkanı Nail Olpak:

"O kara gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimizin tek vücut halinde egemenliğine kayıtsız, şartsız sahip çıktığına bir kez daha tanıklık ettik. Türkiye'nin yarınlarına, milletimizin iradesine ve geleceğimize kimsenin ket vuramayacağını bir kez daha gösterdik"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı:

"15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin muhafaza etmeyi başardığı şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olmuştur"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"Hain iş birlikçilerine ve onların had bilmez efendilerine hatırlatmak istiyoruz ki, 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde biz 7'den 70'e hep birlikte darbelere, demokrasi düşmanlarına, halkımızın iradesini ve değerlerini hiçe sayanlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

"Türkiye, kararlı duruşuyla gücünü sandıktan almayan, yetkisi millete dayanmayan hiçbir gücü meşru kabul etmeyeceğini gösterdi"

(Ergin Garip/İstanbul)

2- Şehit babasının acısını "15 Temmuz zaferi" hafifletiyor

Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele FETÖ'nün suikast timi tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker:

"Ne mutlu bize ki millet olarak birlik ve beraberliği bozmadık. Bundan sonra da bozmayacağız"

"Vatanı, milleti için canlarını siper ettiler. Onlar demokrasinin en büyük şehitleridir. Allah onlardan razı olsun. Ülkemizi teslim etmediler"

(Durmuş Genç-Osman Akça/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- NATO Zirvesi sonrası ABD'li yatırımcıların gözü Türkiye'de

Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:

"(Son dönemde ve NATO Liderler Zirvesi'nde verilen olumlu mesajlar sonrası) Özellikle ABD tarafından Türkiye'ye yatırım yapma iştahı, finans çevrelerinin tekrar yönünü Türkiye'ye çevirmeleri, hatta ve hatta bazı yatırımcıların ve finans çevrelerinin 'Türkiye ile iş yapmayı özledik' şeklinde cümleler kullanması çok olumlu"

"Dünyaca bilinen global şirketlerden bahsediyorum. (Bu şirketler yatırımlarını hızlandırmak için) Bir işaret bekliyorlardı. Ben NATO Zirvesi'ni bu işaretin başlangıcı olarak görüyorum"

"(Unicornlar ile fintek ve startup'lar başta olmak üzere) Türkiye'nin enerji, turizm, tekstil, kimyevi maddeler, gıda, madencilik, sağlık ve ilaç sektörleri de Amerikalıların yakın takibi altında"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4- Orta kalibre top, KIZILELMA ve ATAK-2'ye güç katmaya hazırlanıyor

İngiliz AEI Systems'ı satın alarak deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 milimetre top üretim yeteneği kazanan CANiK, Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği birçok araca bu silahı kazandırmaya hazırlanıyor

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral:

"HAVELSAN'ın Kapgan projesinden Nurol Makina'nın Ejder Yalçın projesine çalışmalarımız var. Baykar ile KIZILELMA için bile görüşüyoruz. TUSAŞ ile ATAK-2 helikopterinde çene taretinde bu silahı görüşüyoruz. Kullanım alanı çok geniş. Türkiye'nin de ciddi şekilde bu silaha ihtiyacı var"

"Yüksek hareket kabiliyeti olan platformalar üzerine takılması muazzam bir avantaj sağlıyor. Bunu da bu sene IDEF fuarında göreceğiz. Kara araçlarının, insansız kara araçlarının, hava araçlarının üzerinde göreceğiz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

5- Yarından itibaren ikinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde pazarlanamayacak

Ticaret Bakanlığının düzenlemesiyle, ikinci el motorlu kara taşıtları üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla satılamayacak

Uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

6- Kuzey Atlantik'teki aşırı ısınma ve El Nino etkisi, yeni sıcaklık rekorlarına yol açabilir

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi:

"Rekor seviyede yüksek deniz yüzeyi sıcaklığı, son günlerdeki günlük sıcaklık rekorlarının arkasındaki temel neden"

Dünya Meteoroloji Örgütü Bölgesel İklim Tahminleri Servisi Birim Başkanı Wilfran Moufouma-Okia:

"El Nino, daha önce 2015-2016'da yaşandı ve 2016, şu anda kayıtlardaki en sıcak yıl"

"Atlantik'teki ısınma nedeniyle endişeliyiz. Çünkü bu benzeri görülmemiş bir ısınma ve normalde El Nino döneminde Atlantik'te bu tür bir ısınma görmeyiz. Atlantik'teki bu ısınma ve El Nino etkisiyle sıcaklıkların dünya çapında daha fazla artacağını görebiliriz"

(Nuran Erkul/Londra)

7- Yerli halkların geleneksel yaşamı iklim değişikliği tehdidi altında

Çoğunlukla gelişmiş ülkelerin faaliyetleri sebebiyle ortaya çıkan iklim krizi, özellikle düşük karbonlu yaşam tarzı benimseyen yerli halkların hayatlarını olumsuz etkiliyor

Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 5'ini oluşturan yerli halklar, karaların yüzde 20-25'lik kesiminin idaresini etkili şekilde gerçekleştiriyor ve bu bölgeler dünyanın biyoçeşitliliğini barındıran alanların yüzde 80'ini, karasal koruma alanlarının ve ekolojik olarak bozulmamış peyzajların ise yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor

(Yeter Ada Şeko/İstanbul) (Grafikli)

8- Lazerle "ben" aldırmak kanser tehlikesine kapı aralıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bengü Nisa Akay:

"Et beni zannedilen lezyon aslında cilt kanseri olabiliyor, lazerle yok edilmeye çalışıldığında tümör bütün vücuda yayılıyor. Bu nedenle benler mutlaka uzmanlarca, cerrahi yöntemle alınmalı"

"Lazer epilasyon uygulamaları da benlerin üzerinde hasar oluşturabiliyor. Merkezler, üzerine beyaz kalem sürerek beni koruduğunu söylüyor fakat bunun hiçbir koruyuculuğu yok. Kol ve bacaklarında çok sayıda ben bulunan hastalarımıza lazer epilasyonu önermiyoruz"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Gençlerin Çeşme'de tatil hayali, ücretsiz yurtla gerçeğe dönüşüyor

Geçen yıl Türkiye'de 325 bin gencin faydalandığı "Seyahatsever" projesi kapsamında bu yıl da İzmir'i ziyaret etmek isteyenler Çeşme'ye gelmeye başladı

İstanbul'dan gelen Gizem Soylu:

"Çok memnun kaldım. Aslında bu kadar büyük bir şey beklemiyordum ama içerideki hijyen, burada çalışan yetkililerin samimiyeti çok çok iyiydi gerçekten. Biz gençlere böyle bir durumda bu tarz ücretsiz şeyler sunulması çok güzel"

(Halil Fidan/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Yeşil sahaların devleri, ilk yarıda yatırımcılarını sevindirdi

Hisse senedi piyasalarında yılın ilk 6 ayında yatırımcısına, Porto yüzde 23,9, Borussia Dortmund yüzde 17,8, Celtic yüzde 16,6, Juventus yüzde 8,5, Ajax yüzde 7,8 ve Manchester United yüzde 4,5, kazandırırken, Benfica yüzde 7,6, Lazio yüzde 3,7 ve Sporting CP yüzde 2,5 kaybettirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, AA'ya konuştu:

"İyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum"

"Fenerbahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz önemli. Verdiğim sözü tutarak Galatasaray'a geldim"

"Icardi kariyerimde birlikte oynadığım en iyi forvet. Muhteşem bir oyuncu. Onu başkasıyla karşılaştırmak mümkün değil"

"Mancini, Galatasaray'a gelmem için beni teşvik etti"

(Ercan Çakar/Graz) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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