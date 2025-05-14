ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Ölümlü veya yaralamalı trafik kazasında olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası geliyor

TBMM Başkanlığına bu hafta sunulması planlanan kanun teklifine göre, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek

Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere uygulanan idari para cezası 5 bin liraya yükseltilecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

2- Bayramda küçükbaş kurbanlık arzında sıkıntı beklenmiyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik:

"Bu yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyondan fazla küçükbaş, yetiştiricilerimiz tarafından satışa sunulacak"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Türkiye'nin rüzgar enerjisi yerli sanayi ve elektrik üretimiyle enerji arzında kilit rol oynuyor

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılmasında önemli rol oynayan yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidroelektrik ve güneşten sonra en yüksek kapasiteyi 13 bin 241 megavatla rüzgar enerjisi oluşturuyor

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı: "YEKA projeleri ile Türkiye'nin özel sektör eliyle uzun yıllardır geliştirdiği rüzgar sanayisinin korunması sağlandı"

"Bundan sonra yapılacak YEKA tarzı yarışmalar Türkiye'deki yerli üretim yapan firmaların korunmasına yardımcı olacaktır"

(Gülşen Çağatay-Ankara) (Grafikli)

4- AK Parti milletvekilleri Bayram ve Öncü, Türkiye'de engelli haklarında "sessiz devrim" yapıldığını vurguladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram: "Devletin 3 erki var; yasama, yürütme, yargı. Engelli milletvekilimiz yasamada var. Yargıda engelli hakimlerimiz, savcılarımız oldu. Şimdi de yürütme alanında engelli kaymakam, vali, büyükelçi, bakan ve bakanlığımızı kurma zamanı. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda bunu gerçekleştireceğiz"

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü: "Biz engelliler konusunda dünyada çok üst noktadayız, inanılmazı başardık"

(Aynur Ekiz/TBMM) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Ruslar, İstanbul'daki müzakerelerden Türkiye'nin desteğiyle barış çıkacağını umuyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereleri destekleyen Moskova sakini Vasiliy: "Barışın sağlanmasını istiyorum. Çünkü her iki tarafın büyük kayıpları var. Herkes bu durumdan yoruldu. Sadece iki ülke değil, tüm dünya barış istiyor"

Rus vatandaşı Bahşiyeva: "Bu durumda bağlayıcı güç olan Türkiye'nin savaşan iki tarafı birleştireceğini ve savaşın sonlandırılacağını umuyorum"

(Dmitri Chirciu/Moskova) (Görüntülü)

6- İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ - Uzmanlara göre, Ukrayna'da barışın müzakere edilmesi için doğru yer İstanbul

Polonya'nın Krakow kentindeki düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmaları Enstitüsünün Kurucu Başkanı Dr. Karolina Wanda Olszowska: "Ukrayna ve AB açısından bakıldığında, Türkiye'nin bu aşamada en uygun ve güvenilir arabulucu olduğuna şüphe yok"

AB'ye bağlı düşünce kuruluşu Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün Rusya ve Doğu Komşuluk Bölgesi kıdemli analisti Ondrej Ditrych: "Kesinlikle Türkiye ve İstanbul'un görüşmelerin yapılabileceği yer olduğuna katılıyorum"

(Selen Valente-Melike Pala/Brüksel-Ankara) (Görüntülü)

7- Rusya-Ukrayna savaşı küresel ekonomideki dengeleri değiştirdi

Rusya, Ukrayna savaşının ardından uygulanan yaptırımlar nedeniyle enerji ihracatını Asya'ya, tarım ihracatını Afrika'ya yönlendirdi

Türkiye'nin arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi, savaş nedeniyle etkilenen küresel gıda güvenliğinde ülkelere nefes aldırdı

(Emre Gürkan Abay/Moskova) (Grafikli)

8- Türkiye ile Çin arasındaki hava ulaşımında yeni dönem

Son dönemde başta otomotiv olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliklerine odaklanan Türkiye ile Çin arasında sivil havacılık alanında da yeni mutabakat zaptı imzalandı, iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21 frekanstan 49 frekansa yükseltildi

Bu anlaşma, yaklaşık 15 yıl aradan sonra sefer haklarında yapılan ilk artırım olurken iki ülke arasındaki hava ulaştırma ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

9- Rümeysa Öztürk için açlık grevi yapan ABD'li profesöre göre "adalet geç tecelli etti"

Boston Üniversitesinde Profesör Nathan Phillips:

"Adalet sistemi, onun davasında çok geç çalıştığını, adaletsizliğin bu ülkede hala büyük bir leke olduğunu gösterdi ancak onun serbest bırakılmasını görmek gerçekten harikaydı"

"Rümeysa hiçbir yanlış yapmadığı halde asla altı hafta hapis yatmamalıydı ancak yine de adalet yerini buldu"

(İslam Doğru/New York) (Görüntülü)

10- İsrail'e silah satışını sürdüren İngiltere, ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlanıyor

İngiltere'ye karşı açılan davaya müdahil olan insan hakları örgütü Al-Haq'ın Direktörü Shawan Jabarin:

"(İngiltere hükümeti) Sorumluluklarına ve uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermek zorunda, bu standartlara göre hareket etmiyorlar. Aynı zamanda, kendi yasalarına da saygı duymak zorundalar çünkü kendi yasaları da 'uluslararası suçların, savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların işlendiği bir yere yardım edemezsiniz, yardımcı olamazsınız' diyor"

"Buradan çağrımız, eğer F-35 (savaş uçakları) Gazze'deki soykırımda ve sivillerin öldürülmesinde kullanıldıysa, Filistin'de işlenen bu suça ve yaşananlara karşı silahlanmayı, yardım ve yataklık etmeyi bırakma zamanı"

(Zuhal Demirci-Burak Bir/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- e-Ticarette "dijital eğlence" sektörünün lideri geçen yıl oyun kategorisi oldu

Türkiye'de geçen yıl "dijital eğlence ve içerik tüketimi" sektöründe e-ticaret yoluyla 19,6 milyar liralık harcama yapıldı

Bu sektördeki e-ticaret hacminde yüzde 55'lik payla oyun kategorisi ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 37,7 ile yayın platformları ve yüzde 7,3 ile müzik ve video hizmetleri izledi

(Mert Davut/Ankara)

12- YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Patates üreticisi genç çiftçi ekonomiye tohumla katkı sağlamak istiyor

Nevşehirli üretici Oğuzhan Güney:

"Türkiye'nin daha fazla tohum üreten ve ihraç eden bir ülke olmasını sağlamak, daha katma değerli ürünler üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum"

"Gençlerin, bu sektörün teknoloji, mühendislik olarak birçok alanı içinde barındırdığını bilmeleri gerekiyor"

(Mustafa Çalkaya-Behçet Alkan/Nevşehir)

13- Yakın aralıklarla kansere yakalanan 3 kardeş 10 yıldır verdikleri yaşam mücadelesini kazandı

Peş peşe lenfomaya yakalanan 11, 12 ve 14 yaşlarındaki 3 kardeşten ikisi annelerinin donör olması, biri de dışarıdan uyumlu donörün bulunmasıyla sağlıklarına kavuştu

Anne Refika Yuva: "Çocuklarım kemoterapi alırken çok asabilerdi. Şimdi 'Sen hep mücadele verdin, emek sarf ettin, biz de büyüyünce seni utandırmayacağız, okuyup meslek sahibi olacağız.' diyorlar. Havva Nur mimar, Mislinan pilot, Abdulsamet de hayvanları çok seviyor, veteriner hekim olmak istiyor. Tek duam iyi olmaları, sağlıklı olmaları"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Olimpiyat ikincisi Hatice Akbaş, Türk kadın boksunun geldiği noktadan memnun:

"Kadın boksu Türkiye'de altın çağını yaşıyor. Son olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında aldığımız madalyalar, kadın boksunun geldiği noktayı gösteriyor"

(Selçuk Buğra Gökalp/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarında çocuk sporcu yoğunluğu yaşanacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke:

"Organizasyonda çocuk sporcularda 80'e yakın katılım olacak. Çocuk sporcular, ilerleyen yıllardaki dünya şampiyonlarımız, Toprak'larımız, Kenan'larımız olacak"

"Spor turizmi kapsamında yaptığımız organizasyonlarda en önemli hedefimiz, gençlerin bu spora entegre olması ve kötü alışkanlıklardan kurtulmasıdır"

(Canan Tükelay/Afyonkarahisar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Modern pentatlonda hedef Los Angeles 2028'de madalya

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın:

"Olimpiyatlar, modern pentatlonda bir dönüm noktası olacak. Allah izin verirse erkeklerde ve kadınlarda olimpiyat madalyası alacağımızı düşünüyoruz"

"Tesisleşme anlamında da Türkiye Yüzyılı'nda müthiş işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Yani artık Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırma zamanı geldi ve federasyon olarak tüm hazırlıklarımız tamam"

(Sergen Sezgin/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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