ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Mart 2022

6 Nisan 1920

1- Maliki, Uluslararası Barış Konferansı talepleri için Türkiye'yi adres gösterdi

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki:

" Türkiye, Ukrayna ve Rusları Türk topraklarında bir araya getirerek diplomatik liderlik gösterdi. Türkiye aynısını İsrail ve Filistin için de denemek istiyorsa, Türkiye'nin bunu başarmasını umarız"

"70 yıldır yapmaya çalışıp da yapamadığımız şey, Ukrayna söz konusu olduğunda 7 günde yapıldı"

(Muhammet Tarhan/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ODTÜ, kritik arama-kurtarma görevleri için "metaverse"de yeni teknoloji geliştirdi

Özellikle trafik kazalarında kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ağır makinelerin replikaları ile gerçeklik algısının yüksek oranda hissedilmesini sağlayan eğitim teknolojisi, alanındaki ilk uygulamalardan biri olma özelliği taşıyor

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay:

"İtfaiye personeli, teçhizatların ağırlığını da hissederek gerçek ortamdaki gibi eğitimlerini alabiliyor. Bu teknoloji ile hem sanal gerçeklik ortamında senaryolar tek tek denettirilebiliyor hem de bu senaryolar artırılmış gerçeklik ortamında mekandan bağımsız şekilde uygulanabiliyor"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Rusya'nın hedefindeki Donetsk bölgesi kömür rezervleriyle öne çıkıyor

Ukrayna'nın kanıtlanmış hidrokarbon rezervlerinin yüzde 80'i Dinyeper-Donetsk bölgesinde bulunuyor

Ülkenin gaz üretiminin yüzde 90'ı da burada yapılıyor

(Nuran Erkul Kaya/ Moskova)

4- Sertifikalı tohum desteğinin artırılmasının 6 üründe rekolteye olumlu yansıması bekleniyor

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer:

"Arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik için dekarda 16 lira olarak açıklanan sertifikalı tohum kullanım desteği 2022 yılı için 24 liraya yükseltildi"

"Bu artış sertifikalı tohum kullanımını teşvik edecek, üretim sezonu sonunda da ülke rekoltesine artış olarak yansıyacaktır"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

5- Türk cerrah 17 ülkede hekimleri eğitip çocuklara şifa dağıttı

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, Sağlık Bakanlığının görevlendirmesiyle 17 ülkede binlerce çocuğa cerrahi operasyon yaparken bilgi ve birikimini de yerel hekimlerle paylaştı

Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar:

"10 yılda 17 farklı ülkeye 40'tan fazla ziyaretim oldu. Amacım yalnızca oradaki hastaların sorununu çözmek değil, kalıcı işler yapmak. Dolayısıyla oradaki hekimleri yetiştirmek, tecrübelerini artırmak gerekiyor"

(Kemal Ceylan/Çorum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Uzmanlar Unkapanı Köprüsü'nün onarılması veya kısmen yenilenmesini öneriyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik:

"Bu durum köprülerin periyodik bakımını daha da önemli kılmaktadır. Olası yapısal sorunlar küçük düzeylerde iken hasarın giderilmesi esastır ve daha kolaydır"

İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murat Ergün:

"Kışın sıcaklığın azalması nedeniyle demir malzeme büzülmekte küçülmektedir. Atatürk Köprüsü'ndeki açılma, fırtına nedeniyle dubaları bağlayan zincirlerindeki problemden kaynaklanmış olabilir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

7- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Ahıska Türkü Elvira, güreşte Avrupa'nın zirvesinde

Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu:

"Avrupa şampiyonu olarak ülkemi en güzel şekilde zirveye taşıdım, bayrağımızı dalgalandırdım. Bundan çok gurur duyuyorum"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel