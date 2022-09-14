ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Eylül 2022

ŞİÖ'nün Semerkant Zirvesi, örgütün faaliyetlerinde yeni sayfa açacakZirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkenin lideri ile 10 uluslararası kuruluşun üst düzey yöneticileri katılacakZirvede kabul edilecek Semerkant Deklarasyonu,...

6 Nisan 1920

1- ŞİÖ'nün Semerkant Zirvesi, örgütün faaliyetlerinde yeni sayfa açacak

Zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkenin lideri ile 10 uluslararası kuruluşun üst düzey yöneticileri katılacak

Zirvede kabul edilecek Semerkant Deklarasyonu, örgüt ülkeleri arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın daha da iyileştirilmesi, ulaşım koridorlarının iyileştirilmesi ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak yaklaşımları yansıtacak

(Bahtiyar Abdülkerimov/Semerkant)

2- Ukrayna-Rusya savaşı Batı'nın mültecilere yönelik çifte standardını ortaya çıkardı

Son 7 ayda 7 milyon Ukraynalı sığınmacı kabul eden AB ülkeleri 12 yılda sadece 1,1 milyon Suriyeliyi kabul etti

Eski Ukrayna Başsavcı Yardımcısı David Sakvarelidze:

"Bu savaşta sarı saçlı, mavi gözlü Avrupalılar ve çocukları ölüyor"

NBC televizyonu muhabiri Kelly Cobiella:

"Bunlar Suriye'den değil Ukrayna'dan geliyorlar. Hıristiyanlar, beyazlar"

(Taha Enes Ersen/İstanbul) (Grafikli)

3- ABD'de yüksek seyreden enflasyon nedeniyle Fed'in "şahin" tutumunu koruması bekleniyor

Ülkede ağustosta yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gelen enflasyon, Amerikalıların yaşam maliyetinin önceki aylara kıyasla artmaya devam ettiğini gösterirken, Fed'in gelecek haftaki toplantısında üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdi ve 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalini de yeniden gündeme getirdi

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Desmond Lachman:

"Hayal kırıklığı yaratan enflasyon rakamları, Fed'e gelecek hafta yapacağı politika toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan daha yükseltmekten başka seçenek bırakmıyor"

(Dilara Zengin/Washington)

4- Balkanlara ihracat 14 milyar dolara dayandı

-Balkan coğrafyasına yılın 8 ayında 13 milyar 939 milyon dolarlık ihracat yapıldı

-Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat, 4 milyar 173 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleşti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Akrabalık bağları Avrupa'da kraliyet ailelerini şekillendiriyor

Avrupa'da 10'u miras yoluyla el değiştiren 12 krallık bulunurken bunların çoğunun arasında akrabalık bağları bulunuyor

Danimarka, Hollanda, Norveç ve Lüksemburg'da Alman kökenli, İsveç ve İspanya'da Fransız kökenli hanedanlar tahtta oturuyor

(Behlül Çetinkaya/Ankara)

6- Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede Orhan Gazi'nin sikkesi bulundu

Eskişehir'de süren kazının başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar:

"Bizim için bu yıl sevindirici olan sonuçlardan bir tanesi ilk defa Karacahisar Kalesi'nde Orhan Gazi'nin sikkesinin varlığının tespit edilmesi"

"Osman Gazi döneminden itibaren burada yoğun bir iskanın olduğunu biliyoruz. Tarihsel kaynaklar bunu söylüyor fakat bunun arkeolojik olarak da bir şekilde ispat edilmesi gerekiyordu. O anlamda Orhan Gazi'nin bu sikkesi bizim için son derece önemli"

(Sinan Balcıkoca/Eskişehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- "MXGP of Türkiye" motokrosta dünya markası oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar:

"Türkiye 'En iyi tanıtım yapan ülke' ödülünü FIM Başkanı Viegas'tan aldı. 'MXGP of Türkiye' ifadesiyle 86 ülkeye canlı yayınlarımızı gerçekleştirdik. Uluslararası boyutta en fazla Türkiye isminin zikredildiği faaliyetlerden biri oldu"

"FIM yetkilisi 'Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar ili bu organizasyonu talep ettiği ve organize ettiği sürece sonsuza kadar burada olmayı hedefliyoruz' dedi"

"Son değerlendirmelere göre 300 milyon avroluk bir tanıtım oldu"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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