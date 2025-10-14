ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"100 bin kontenjan ayırmıştık, 150 bine çıkardık. 2028 yılına kadar 1 milyon gencimizi bu programdan faydalandırmayı hedefliyoruz"

"52 üniversitede başvurularımız başladı. Üniversiteli gençlerimiz, okudukları fakülte ve bölümlerden bunları takip edebilir"

(Duygu Yener-Özcan Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- EGM yaklaşık 3 yılda 200 milyondan fazla araç ve sürücüyü denetledi

Denetlenen araç ve sürücü sayısı 2023'te 48 milyon 71 bin 875 iken, 2024 yılında 76 milyon 618 bin 689'a yükseldi ve bu yılın ilk 9 ayında 72 milyon 862 bin 607 araç ve sürücüsü kontrol edildi

Son 5 yılda gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı kazalarda sürücülerin yüzde 37,3'ü araç hızını gereken şartlara uyduramamaktan kusurlu bulundu

Beş yılda uygulanan trafik cezalarının yüzde 41,4'lük kısmını hız limitini aşan sürücüler oluşturdu

(Emrullah Cesur/Ankara)

3- Yeni dönem TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen:

"İlk haftadan, yeni dönem Nefes Kredisi'ne alınan başvuru, yüzde 95'e ulaştı. İşletmelerimizin yatırımını, üretimini ve istihdamını desteklerken, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesini de katkı sağlayacağız"

"İlk Nefes Kredi paketinden faydalananların yüzde 61'inin mikro, yüzde 32,9'unun küçük, yüzde 6,1'inin ise orta ölçekli işletmeler olduğunu gördük. Bu veriler, bize paketin amacına ulaştığını gösteriyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı 12 yılın zirvesinde

Ülkeye kruvaziyer gemilerle gelen yolcu sayısı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1,7 milyonu aştı

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- Katılım esaslı yatırım ekosistemi her geçen gün genişliyor

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy:

"Son 10 yılda sadece katılım bankalarının olduğu bir yapıdan bugün katılım yatırım menkul değer şirketleri, katılım portföy yönetim şirketleri, katılım sigorta şirketleri, katılım gayrimenkul yatırım ortaklıklarının olduğu bir ekosistem oluştu"

"Geçen yıl sonundan eylül sonuna kadar BIST Katılım 100 endeksinde yüzde 34 ile BIST 100 endeksinin üzerinde bir getiri var"

"Birtakım sektörel kazanımlarımızın enflasyonla mücadele sürecinde korunabilmesi için sanayi üretimini destekleyici, seçici politikaların önemi çok büyük. Selektif kredi destekleri ve nokta atışı teşvikler ile sanayi üretiminin desteklenmesi gibi bazı adımlar atılabilir"

(Mahmut Çil/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- Türkiye, enerji verimliliği artışında dünya ortalamasının üzerinde performans sergiliyor

Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Verimliliği ve Kapsayıcı Dönüşümler Ofisi Başkanı Brian Motherway:

"Türkiye son birkaç yılda enerji verimliliğini küresel ortalamadan çok daha hızlı artırdı"

"Türkiye'nin stratejisi ve yeni eylem planı, kamu harcamalarının özel sektör yatırımlarını harekete geçirecek biçimde kullanılmasına odaklanıyor"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul)

7- İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı

Uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53 azalan yaz yağışlarının Bursa, Çanakkale, İzmir, Sakarya ile Zonguldak gibi şehirlerde son 65 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiği belirlendi

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir: "Ege ve Bursa çevresindeki barajların büyük bölümü kuruma noktasına geldi. Eğer bu kış yeterli yağış alamazsak su kaynaklarımızda ciddi sıkıntılar yaşanabilir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Türkiye'de yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller belli oldu

Renault Clio, yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller listesinde ilk sıradaki yerini korudu

İkinci sırada 27 bin 420 ile Tesla Model Y bulunurken, 26 bin 933 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

9- Fenerbahçe 9 ayda borsada yatırımcısına kazandıran tek spor hissesi oldu

Yılın 9 ayında Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 11,7 değer kazanırken Trabzonspor'un hisseleri yüzde 42,8, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 39,9 ve Galatasaray'ın hisseleri yüzde 6,6 değer kaybetti

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray eylül ayını 19 milyar 35 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Urartuların ihtişamlı kalesinden çıkan seramik parçalarını "yapboz" gibi birleştiriyorlar

Van'daki Ayanis Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda görev alan akademisyenler ile öğrenciler, toprak altından çıkarılan tabak, çanak ve küp parçalarını titiz çalışmayla eski haline getiriyor

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı: "Seramik buluntular temizlenip yıkandıktan sonra kurutuluyor. Ardından tümlemeye çalışılıyor. Elimizde iyi bir koleksiyon oluşuyor"

(Mesut Varol/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Marmara Denizi'nin mikroskobik hayvanlarından ekosistem uyarısı

Marmara Denizi'nde yapılan araştırmaya göre, iklim ve insan etkisiyle zooplankton topluluğu değişiyor, bu durum ekosistemi ve türle beslenen balıkları tehdit ediyor

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu: "Zooplankton küçülüyor, zincirin her halkası bundan etkileniyor"

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü doktora öğrencisi Dalida Bedikoğlu: "Bu canlılar deniz ekosisteminin dayanıklılığını gösteren en önemli göstergelerden biri. Onlardaki değişim, iklim koşullarına uyum kapasitemizi doğrudan yansıtıyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

