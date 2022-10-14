ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Ekim 2022

Jeopolitik gelişmeler Türkiye'nin Orta Koridor'daki rolünü güçlendiriyorPekin'den Londra'ya uzanan ve yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin kalbinde yer alan Orta Koridor hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle yeniden gündeme geldiOrta Koridor'un...

6 Nisan 1920

1- Jeopolitik gelişmeler Türkiye'nin Orta Koridor'daki rolünü güçlendiriyor

Pekin'den Londra'ya uzanan ve yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin kalbinde yer alan Orta Koridor hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle yeniden gündeme geldi

Orta Koridor'un stratejik hatlarından Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun açılışından bu yana 1919 tren sefer yaparken 1 milyon 310 bin ton yük taşındı

Güney Kafkasya Araştırmaları Merkezi Kıdemli Araştırma Görevlisi Orhan Bagirov: "Mevcut jeopolitik durum, kısmen Rusya'nın yerini alarak batı ve doğuyu birbirine bağlayan bölgesel bir ulaşım merkezi olarak Türkiye'nin rolünü güçlendirdi"

Avrasya İncelemeleri Merkezi Kıdemli Analisti Dr. Turgut Kerem Tuncel: "Orta Koridor'un Atlantik ile Pasifik arasında merkezi bir ticaret hattı haline gelmesi şüphesiz hem Türkiye hem de Azerbaycan için ekonomik, siyasi ve stratejik avantajlar sağlayacak"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

2- Tarım ve Orman Bakanlığından 3,6 milyon kadın çiftçiye eğitim

2003 yılından bu yana yüz yüze ve uzaktan verilen eğitimlerde, kırsalda tarım, ev ekonomisi ve sosyal konular ön plana çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Kadınlarımız söz konusu olduğunda desteklerimizi daha da artırma konusunda bir hassasiyete sahibiz. Kadını her alanda güçlendirecek çalışmalara özel önem veriyoruz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Ticaret Bakanlığı esnaf ve sanatkarlar için "e-ticaret kılavuzu" hazırladı

"Doğru zamanda, doğru fiyatlarla, doğru satış yapmanın" önem taşıdığı vurgulanan kılavuzda, "Bütün e-ticaret mecralarında tek bir fiyatlandırma stratejisi uygulanması doğru bir fiyatlandırma olmayacaktır" ifadesine yer verildi

Kılavuzda, akılda kalıcı bir marka belirlemenin yanında, logonun sade, kolay anlaşılır, az sayıda renkten oluşanlardan seçilmesi tavsiyesinde bulunuldu

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Balkanlara ihracat 9 ayda 15,5 milyar doları aştı

Balkan ülkelerine yılın 9 ayında 15 milyar 698 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Söz konusu dönemde en fazla ihracat, 4 milyar 776 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Sanayileşmiş ülkelerin "iklim zararı"nı Afrika ve Orta Doğu'daki yoksullar ödüyor

İNSAMER Afrika araştırmacısı Dr. Serhat Orakçı:

"Afrika'da 278 milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Doğu Afrika ülkeleri 136 milyonla en yüksek orana sahip"

İNSAMER Orta Doğu araştırmacısı Kadriye Sınmaz:

"Orta Doğu'da gıda krizinin en çok etkilediği dört ülke Yemen, Lübnan, Suriye ve Mısır"

(Gülçin Kazan Döger/İstanbul) (Görüntülü-Grafikli)

6- Gümrük Muhafaza ekipleri 9 ayda 9,1 milyar liralık kaçak eşyaya "dur" dedi

Geçen yılında tamamında ele geçirilen kaçak eşya tutarı 7,7 milyar lirayı geçerken bu yılın 9 ayında söz konusu rakam yüzde 17,92 arttı

Ocak-eylül döneminde başta uyuşturucu olmak üzere, tekstilden gıdaya, araçlardan akaryakıta kadar farklı türlerde kaçak eşyalara el konuldu

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

7- Anadoluhisarı Muhtarlığı yarım asırdır anne-kıza emanet

İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan, şiirlere ve şarkılara konu olan Anadoluhisarı Mahallesi'ni, 38 yıl muhtarlık yapan Nazmiye Korkmazlar'ın ardından yaklaşık 10 yıldır da kızı Güzin Merve yönetiyor

Muhtar Güzin Merve:

"Annem 38 sene muhtarlık yaptı. Ondan önce de 20 sene azalığı vardı. Halk, 'Annenden sonra sen ol' deyince ilk başta 'Yok' dedim ama ısrar üzerine annemin yerine devam etmek üzere girdim seçime"

(Muhammed Gencebay Gür /İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Ampute futbolda yeni hedef zirvedeki yeri korumak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen:

"Osman (Çakmak) Hoca taleplerini çok haklı olarak ısrarlı bir şekilde takip etti. Biz de inandığımız için ilk günden itibaren sahada olduk"

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak:

"Başkanımıza, 'Belirlediğimiz tarihlerde 8 tane kamp yapmamız lazım.' dedik. Sağ olsun başkanımız bizi kırmadı. Tarihte bir ilktir, Ampute Futbol Milli Takımı yurt dışına, İngiltere'ye hazırlık müsabakasına gitti. Bunlar çok ince ve önemli detaylardır"

(Hüseyin Doğru-Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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