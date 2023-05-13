ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 MAYIS 2023

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, seçim sürecini değerlendirdi: "Saha iyi, ilgi de çok yüksek, her geçen gün daha da artıyor.

6 Nisan 1920

1- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, seçim sürecini değerlendirdi:

"Saha iyi, ilgi de çok yüksek, her geçen gün daha da artıyor. Bize olan destek de artıyor. Bu anketlere de yansıyor"

"Bana 'kaç dil biliyorsun?' diye soruyorlar. Kaç dil bildiğimiz önemli değil önemli olan halkın dilini bilmek"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç'tan engellilere yönelik ayrımcı tutumlara yaptırım uyarısı:

"Geçen yıl engellilik temelinde ayrımcılığa ilişkin 28 karar verdik. Bu yıl yaklaşık 5 aylık süre zarfında 13 karar verdik"

"Bu yıl için 90 bin lira civarında idari yaptırım uyguluyoruz"

(İsmet Karakaş/Ankara)

3- Depremde kaybettiği evlatlarının hediye ettiği yüzükle teselli buluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazında eşi, 2 oğlu, 4 torunu ve gelinini yitiren Saime Başal:

"Çocuklarımın Anneler Günü'nde yanıma gelmelerini isterdim. Onları koklamak isterdim ama bugün mezarları başındayım"

(Murat Başal/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cari açığın azaltılmasında enerji projeleri başı çekecek

Türkiye'nin orta vadede cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak 289 milyar dolarlık kaynağı bulunuyor. En büyük payı ise yüzde 41,6 ile enerji sektörüne ilişkin projeler oluşturuyor

360 Enerji Genel Müdürü Terzioğlu:

"Her yeni keşif ve rezerv duyurusu bir yenisinin de müjdecisi olabiliyor. Dolayısıyla enerji projelerinin cari açığa etkisi on yılda beklenenden daha da yüksek olabilir"

(Zeynep Beyza Kılıç/Ankara)

5- E-ticaret sektörünün Anneler Günü'nden beklentisi yüksek

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara:

"Bu yıl sepet tutarını 1270 lira civarında öngörüyoruz. Elbette bu, ürün gruplarına göre değişiklik gösterebilir ancak genel tabloda buna yakın bir rakam görebiliriz"

ETİD Başkanı Emre Ekmekçi:

"Hediye kategorilerine baktığımızda küçük ev aletleri, cep telefonu ve tablet gibi teknoloji ürünleri, kozmetik, giyim, ayakkabı, çanta ve mücevherat ürünlerinin öne çıktığını görüyoruz"

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- Türk mobilya aksesuarı firması Hindistan'da yatırım yapacak

Samet Mobilya Aksesuarları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ufuk Kızıltan:

"Yapı sektörünün geliştiği pazarlara odaklanıyoruz. Kore, Tayvan, Tayland, Hindistan gibi ülkelerden çok büyük beklentilerimiz var"

(Deniz Çiçek/Ankara)

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