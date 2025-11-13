ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Firmalara 10 ayda yaklaşık 11,5 milyar liralık rekabet ihlali cezası kesildi

Rekabet Kurumu, söz konusu dönemde gıdadan ulaşıma, bankacılıktan perakendeye, çalışan ücretlerinden dijital piyasalara kadar birçok sektörde soruşturma yürüttü

Bu soruşturmalar sonucunda rekabet ihlalleri dolayısıyla en çok ceza verilen sektör, 4,7 milyar lirayla gıda endüstrisi oldu

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Türk savunma şirketlerine Mali hükümetinden övgü

Mali İletişim, Dijital Ekonomi ve Kamu Yönetiminin Modernizasyonu Bakanı Alhamdou Ag Ilyene:

"Türkiye'nin kararlılığını ve iradesini çok takdir ediyorum. Mali ve Sahel'e karşı büyük bir yalan kampanyası yürütüldü, buraya gelmek isteyen herkesi caydırmak için. Türk şirketlerini ve Türk devletini bu irade için, dayandıkları ve buraya gelip bu fuarı düzenledikleri için ki bu gerçek bir başarı oldu, gerçekten tebrik ediyorum"

"Türkiye, Mali'ye büyük saygı duyuyor. Saygı, vizyon ve uygun malzeme olduğunda her şey yolunda gider. Dolayısıyla bugün, Afrika'nın ve Sahel'in güvenlik ve korunma ihtiyaçları için gerçekten çalışan Türk şirketlerine teşekkür edebiliriz"

(Göksel Yıldırım/Bamako) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- EPDK 2024'te enerji piyasalarına 10 binden fazla lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2024 faaliyet raporuna göre geçen yıl elektrik, petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı ve şarj hizmeti piyasalarında verilen lisans sayısı 10 bin 447 oldu

Aynı dönemde şarj hizmeti piyasasında 117 yeni şarj ağı işletmeci lisansı verildi

(Duygu Alhan/Ankara)

4- ???????Gemi, yat ve hizmetlerinden 10 ayda rekor ihracat

Sektör, 1,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven:

"Rakamlara yansıyan başarının ana sebebi uzun yıllara dayanan şekilde geliştirdiğimiz başarılı teslimler ve iş ilişkileri diyebiliriz"

(Burhan Sansarlıoğlu-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

5- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'de 42 projeye 2,2 milyar avro yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett:

"Yıl sonunda, 2024'teki (2,6 milyar avro) yatırım hacmine ulaşacağımızı ve hatta bu seviyeyi aşacağımızı düşünüyorum"

"Hükümetin uyguladığı politikaların enflasyonu daha da düşürmeye devam edeceğine güvenimiz var. Ancak enflasyon müşterilerimiz ve tabii ki bizim için de endişe kaynağı olmaya devam ediyor"

"Türkiye'nin Batı Avrupa'ya açılan bir kapı ve bölgesinde çok güçlü bir merkez olarak iyi bir konuma sahip olduğunu düşünüyorum"

(Yunus Türk-Nuran Erkul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İslami finans sektörü 50. yılını tamamlamaya hazırlanıyor

İslami finans sektörü 2024 yılına kadar 140 ülkeye yayılarak yaklaşık 6 trilyon dolar değerlemeye ulaşırken 2024 yılında yıllık bazda küresel olarak yüzde 21'lik büyüme kaydetti

Türkiye İslami finans alanındaki 127 milyar dolarlık varlığıyla 9. sırada yer alırken İslami Finans Gelişim Göstergesi'nde ise 39 puanla listenin 10. sırasında bulunuyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

7- İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Türkiye'nin COP31 için "yoğun müzakere" yürüttüğünü belirtti:

"Türkiye, barış diplomasisinde dünyada en önde gelen ülkeler arasında"

"Biz barış diplomasisindeki yetkinliğimizi iklim diplomasisine taşımak, iklim müzakerelerinde tüm ülkeler arasında güveni sağlamak ve bu diplomasiyi önceliklendirmek istiyoruz"

"Tüm ülkelerin bir masada oturabileceği, bir araya gelebileceği, kapsayıcı, geride kimsenin kalmadığı bir COP düzenlemek istiyoruz"

(Firdevs Yüksel/Belem)

8- İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor

Tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan rapora göre sıcak hava dalgası görülen gün sayısı 2020 ile 2024 arasında yılda ortalama 19 olarak tespit edilirken iklim değişikliği olmasaydı bu günlerin 16'sı yaşanmayacaktı

Biruni Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tarık Mecit:

"(Isı dalgaları) Bu etki, toplumlarda ısı stresine neden oluyor ve strese bağlı kalp damar hastalıkları, solunum yetmezliği veya boşaltım sistemi gibi çok sayıda fizyolojik sorunu tetikliyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul) (Grafikli)

9- İsviçreli arkeolog Eberhard Zangger, Türkiye'nin arkeoloji için gerçek bir cennet olduğunu belirtti:

"Türkiye'deki arkeolojik alanların sayısı, büyüklüğü ve korunmuşluk düzeyi beni derinden etkilemişti ve hala da etkiliyor. Türkiye, arkeoloji için gerçekten bir cennet"

"Son 10 yıldaki araştırmalarımız, bu bölgenin ikonografi ve dini fikirlerin aktarımında Sümer dönemi Mezopotamya'dan klasik Yunan'a, hem coğrafi hem de kronolojik bir köprü işlevi gördüğünü ortaya koydu. Anadolu'nun düşünce tarihindeki gerçek rolünü açığa çıkarmada henüz yolun başındayız"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

10- İngiliz aktivist, Filistinlilere yardım toplamak için 6,5 aydır yürüyor

Aktivist Ruth Herbert:

"İnsanlar, bazen ne yapacaklarını bilemiyor ama bence attığımız her adım, dünyanın dört bir yanında bu konuda aynı duyguları paylaşan insanları bir araya getirerek güçlü bir topluluk oluşturuyor. Umutlarımızı korumalı ve mücadeleye devam etmeliyiz"

"Bence insanlığımız Filistin ile sınanıyor. Filistin'e nasıl davrandığımız, aslında tüm gezegeni ve dünyayı nasıl etkileyeceğimizi gösteriyor. İnsanların yok edilmesine, evlerinden edilmesine seyirci kalamayız"

(Fatih Türkyılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Hepsiburada kasımda 600 milyon ziyaret ve 50 milyon satış hedefliyor

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün:

"Kampanyalarla 600 milyon ziyaret, 50 milyon ürün satışı ve toplamda 10 milyar liralık tasarruf sağlamayı hedefledik"

"Platform genelinde 120 bin cep telefonu, 80 bin laptop, 80 bin robot süpürge, 500 bin cilt bakım ürünü, 1 milyon çocuk kitabı, 450 bin sweatshirt, 200 bin ayakkabı, 100 bin tencere ve 80 otomobil satışı öngörüyoruz"

(Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

12- Filistin Futbol Federasyonu ve Olimpik Komitesi Başkanı Cibril Er-Racub, AA'ya konuştu:

"İsrail'in 8 Ekim 2023'teki saldırılarından sonra tüm spor faaliyetlerimiz durmak zorunda kaldı"

-"Gazze'de, Kudüs'te, Batı Şeria'da sahalarımız, salonlarımız yerle bir edildi. Binlerce sporcu şehit oldu, hala kayıp sporcularımız, tutuklu antrenörlerimiz ve binlerce yaralımız var"

"Özellikle Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Türk yargısının, Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı yakalama kararı, insanlık ve vicdan adına tarihi bir adımdır"

"Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin davasına verdiği kararlı destek, Filistin halkına moral ve umut vermektedir"

(Fatih Çakmak/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Voleybolun sanatçı oyuncusu: Kadi Kullerkann

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın Estonyalı oyuncusu:

"Sanat, size bir kaçış yolu sağlıyor. Çizmeye odaklandığınızda hayatın gerçeklerinden kaçma şansınız oluyor"

"Voleybol da çizim yapmak da farklı şekillerde ruhumu besliyor"

"Sultanlar Ligi, dünyanın en iyilerinden. Her antrenmanın ve her maçın tadını çıkarmaya çalışıyorum"

"İstanbul'un tarihi yapısı ve doğası muhteşem. Türk kültürünün kaynağından gelen yemekleri tüketmek hoşuma gidiyor"

(Metin Arslancan-Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mazzon, planlarını ve hedeflerini AA'ya anlattı:

"Ülkenize her zaman minnettar olacağım. Bana bu fırsatın verilmesi benim için çok özel"

"(2026 Dünya Kupası Elemeleri) Kalbimizi ortaya koymak açısından kusursuz olmalıyız. Savaşma ruhumuz ve kazanma isteğimiz olmalı"

"Bizim hedefimiz sadece her maçı kazanmak değil, bir kazanma kültürü oluşturmak ve genç oyuncular yetiştirmek"

"(Türkiye'deki İtalyan çalıştırıcılar) Kadın basketbolu, futbol ya da voleybol gibi değil. Birkaç yıl içinde belki ben de o kadar iyi olabilirim ama şu an bilemiyorum"

(Ceren Aydınonat-Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

