ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışmalar sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Türkiye ile ABD arasında geçen yıl 34 milyar dolara ulaşan, bu yıl da 38 milyar dolara ulaşması kesin olan dış ticareti, gelecek yıl rahatlıkla 40 milyar doların üzerine çıkarıp yakın gelecekte 50 milyar dolar bandına, orta ve uzun vadede de 100 milyar dolar hedefine çıkartmak için çalışmalara devam edeceğiz"

"Türkiye yatırımlar açısından çok önemli, çekici, cazip bir ülke. Biz daha fazla yatırımın Türkiye ekonomisi, halkımızın refahı ve istihdamın artması için çok faydalı olacağına inanıyoruz"

(Dilara Zengin/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tiftiğin ekonomiye kazandırılması için destek mekanizmaları geliştirilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Tiftiği, daha da geliştirilecek ciddi bir potansiyel alanı olarak görüyoruz. Aynı zamanda bunun sanayisinin de geliştirilmesi gerekiyor ki ekonomiye katma değerli bir ürün olarak gelmiş olsun"

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bu üretim türünün de özel olarak desteklenmesi yolunda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda söz sahibi olma hedefimiz var, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İspanya'nın ağır vasıta şoför ihtiyacına Türkiye'den destek

İŞKUR ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre İspanya'da çalışmaya başlayacak şoförler, yıllık 25-35 bin avro kazanç elde edebilecek

İşbirliği kapsamındaki ilanlara ilerleyen günlerde İŞKUR'un internet sitesinden başvurulabilecek

(Orhan Onur Gemici/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Veteriner Kontrol Enstitülerinin kapasitesi 21 yeni laboratuvarla güçlendirilecek

Veteriner Kontrol Enstitülerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, söz konusu enstitü müdürlüklerinde "biyogüvenlik seviyesi 2" ve "biyogüvenlik seviyesi 3" olan laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi hedefleniyor

Gelecek yıl başlayacak faaliyetlerin tamamlanmasıyla, Türkiye'ye 14 "biyogüvenlik seviyesi 2" ve 7 "biyogüvenlik seviyesi 3" olan laboratuvar kazandırılacak

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Görüntülü)

5- Türk Reasürans 5 yılda 47,6 milyar liralık primi yurt içinde tuttu

Türk Reasürans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç:

"Türk Reasürans, kurulduktan yani 5 seneden bu yana 47,6 milyar liralık bir primi yurt içinde tutmuş oldu, biz olmasaydık bu prim yurt dışına gidecekti"

"Zorunlu afet sigortası ile depremin dışında sel, taşkın, heyelan, fırtına, çığ, dolu, orman yangını gibi riskleri teminat altına almaya başlayacağız. Daha önce kapsam dışında bulunan köy, mezra alanları da ZAS ile sigorta kapsamına dahil edilecek"

(Mahmut Çil-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- TÜRKİYE-ROMANYA DOSTLUK KÖPRÜLERİ - Bükreş'teki sanatsal faaliyetler Türk kültürüne ilgiyi artırıyor

Bükreş'te sanatseverlerle buluşan Rumen sanatçı Paul Hitter:

"Üniversite döneminde Almanya'da Batı Alman sanat tarzıyla karşılaştım. Bu tarz çok sade, ciddi, kavramsal, çoğu zaman soyut ve hikayesizdi. Balkanlar'ın aslında çok zengin bir renk ve hikaye birikimine sahip olduğunu fark ettim"

"Sonra tesadüfen Türkiye'ye geldim. Türkiye ve Türklerin, bize okulda anlatıldığı gibi olmadığını daha ilk dakikalarda fark ettim. Çok neşeli, sıcak, kültürel ve tarihsel açıdan son derece zengin bir dünya keşfettim"

(Lejla Biogradlija-Halime Berra Ona/Bükreş) (Fotoğraflı)

7- İŞ DÜNYASINA ÖMÜR VERENLER - Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Arif Karaca, şirketin yarım asırlık öyküsünü anlattı:

"Biz bu ülkeye çok şey borçlu olduğumuzu biliyoruz ve elimizden geldiği kadar, hatta fazlasını yapmamız lazım. Milliyetçilik de ancak işini en iyi yapmakla olur"

"Ticarete atılıyorsa bir insan önce sabırlı olacak. Sabırlı olmayan bir adam hiç ticarete bulaşmasın, hatta yanından dahi geçmesin. Düşünün, bugünkü Karaca 1973'te kapanan bir firmanın temelleri üzerinde kuruldu ve bu firma 52 senede Karaca oldu. Bu sabrı gösterecekler ticarete girsinler"

(Muhammet Fatih Kabasakal-Abdullah Yasin Güler/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Gazze'de kış koşullarında seller ve fırtınalar kitlesel ölüm ve yer değiştirmelere yol açabilir

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Direktörü Prof. Dr. Ammar Al-Dwaik:

"İsrail, ihtiyaç duyulan çadırların girişini engelliyor. İsrail şimdiye kadar Gazze halkının ihtiyaç duyduğu çadırların yüzde 30'undan azına izin verdi. Durum çok tehlikeli ve Gazze'nin bu zorlu hava koşullarına hazır olmasını sağlamak için tüm uluslararası toplumun acil eylemde bulunması gerekiyor"

"Gazze ofisimizin müdürü, ocak ayında tüm ailesiyle beraber öldürüldü. İki ofisimiz yıkıldı ancak yine de çalışmaya devam ediyoruz. Sahada varlığımızı sürdürüyoruz"

(Ahmet Furkan Mercan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Gazeteci Abunima, Gazze'deki görevi sırasındaki profesyonellik ile insanlık arasındaki ince çizgiyi anlattı:

"Gazeteci olmak istedim, objektif bir gazeteci ama ben bir insanım, ben bir anneyim."

"Gazze'de bir kalbim var, Gazze'den ayrıldım ama ruhum halen orada"

(Sümeyye Dilara Dinçer/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına odaklandı

Piyasalarda gözler gelecek hafta Japonya, İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki para politikası kararları ile ABD'de açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine çevrildi

Fed, geçen hafta politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti

Gelecek yıl Fed'in 1 faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarında 2 faiz indirimi yapılacağı tahmin ediliyor

(Mahmut Çil-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

11- Gümüş rekor haftasını geride bıraktı

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen: "Merkez bankalarının para politikası gümüşteki yükselişte belirleyici bir rol oynadı. Düşük faiz oranları, kıymetli metallerin alternatif maliyetini azaltırken, Fed'in 2025'te faiz indirimlerine geri dönmesi gümüş için önemli bir destek oldu"

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain: "Gümüş piyasasının uzun yıllardır açık vermesi ve ABD'nin gümrük vergisi riskinin hala devam etmesi gümüş fiyatlarını destekleyen bazı temel faktörlerdendir"

(Burhan Sansarlıoğlu-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)???????

12- Kanser tedavisi sürecinde evinde beslediği 30'dan fazla kediden güç ve moral buldu

2018'den bu yana hayatına kattığı onlarca kediyle evini ve bahçesini sığınak haline getiren Nihal Hülya İpekel:

"Kanser tedavi sürecimde kediler bana güç verdi, o dönem psikolojim aldığım ilaçlardan dolayı çok bozuktu. Hastalık sürecimde bana çok fazla destek verdiler. 1, 2, 3, 5 derken baktım bana enerji katıyorlar, bir nevi şifacı gibiler. Ben böyle hissettim onları, şifa verdiklerine inanıyorum"

"Evin içinde de kalıyorlar, kışın 20-25 tanesi evde, 15'i sandık odasında kalıyor. Yetmediği zamanlar için cam kenarlarına yuvalar yaptım onlara. Benim bütün zamanım hep onlarla. Diğer odadan bahçeye çıkıp girebilmeleri için kapıya kedi kapısı açtırdım"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Trabzonspor ile Beşiktaş, 142. kez karşılaşacak

İki takım arasında tüm kulvarlarda oynanan 141 müsabakanın 57'sini Beşiktaş, 48'ini Trabzonspor kazandı

Süper Lig'de yapılan 104 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın 39, bordo-mavili ekibin 37 galibiyeti bulunuyor

Trabzon'da oynanan lig maçlarının 24'ünden Karadeniz temsilcisi, 15'inden ise Beşiktaş galibiyetle ayrıldı

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.