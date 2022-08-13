ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Ağustos 2022

AK Parti'nin Türk siyasetindeki 21 yılı"Erdemliler Hareketi", Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak "AK Parti" adıyla 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesindeki yerini aldıAynı gün parti kurucularının yer aldığı programda, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi...

6 Nisan 1920

1- Ak Parti'nin Türk siyasetindeki 21 yılı

"Erdemliler Hareketi", Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak "Ak Parti" adıyla 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesindeki yerini aldı

Aynı gün parti kurucularının yer aldığı programda, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullanan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında oy birliğiyle genel başkan seçildi

AK Parti, 3 Kasım 2002'deki ilk seçim sınavından, yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu

(Enes Kaplan/Ankara) (Grafikli)

2- AK Partili Hayati Yazıcı, partisinin 21. kuruluş yılını değerlendirdi:

"AK Parti kadroları durmadan yoluna devam eder. 'Şunu yaptık, bunu yaptık...' Bitti mi? Hayır. İhtiyaçlar sonsuz, kaynaklar sınırlı. Bu çerçevede milletin hukukunu korumak, insanımızın sosyoekonomik engellerini ortadan kaldırmak, hayat standardını yükseltmek, bütün ülkedeki herkese hitap etmek suretiyle Genel Başkanımız öncülüğünde yola çıkan kadrolarız"

"AK Parti'nin bütün icraat ve faaliyetlerinin merkezinde insan var. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' sözü bizim referans aldığımız bir değerdir. İnsanı görmeyen ve gözetmeyen hiçbir faaliyetin başarı şansı yok. AK Parti'nin başarısı da siyasetinin temelinde millete yer veriyor oluşudur"

(Sefa Mutlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis:

"Tadilat, yılbaşına kadar bitmiş olur, belki de daha yakın tarihte bitebilir. Tadilat biter bitmez başka yerlerde emanet olan hastaları kendi yerlerine geçireceğiz"

"Cumhurbaşkanı bizim her şeyimiz. Herkes ilgileniyor, herkes koşuşturuyor"

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- BES'teki toplam fon büyüklüğü 330 milyar lirayı aştı

BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 306 milyar 864,5 milyon lirayı, otomatik katılımla sisteme dahil olanların toplam fon büyüklüğü ise 23 milyar 257,7 milyon lirayı buldu

Sistemin toplam fon büyüklüğünde, 2021 yıl sonundan 10 Ağustos 2022'ye kadar geçen sürede 85 milyar 835,1 milyon liralık artış görülürken, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 14 milyon 44 bin 320 oldu

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

5- Ata tohumundan yüksek proteinli domates suyu için kadın girişimciler kolları sıvadı

Tarlalarından topladıkları domateslerden ürettikleri salça ve püreyle dünya pazarına giren kadın girişimciler, 100 yıllık ata tohumlarından yüksek proteinli domates suyu yapılabilmesi için başlattıkları projenin AR-GE çalışmalarını tamamladı

Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zehra Varol:

"Ata tohumlarından yüksek protein içerikli domates suyu yapılacak. Bu, bir sporcu içeceği olabilir ya da bir kişinin gün içinde alması gereken protein, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayabilecek bir içecek olacak"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Gurbetçiler ve tatilciler rotalarında en özel yeri Çanakkale kahramanlarına ayırıyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtları gezen gurbetçilerden Gökhan Çakır:

"Çocuğundan tutun yaşlısına kadar insanlar vatanı kurtarmak için çaba sarf etmiş. Onların verdiği emeklerle bu vatana biz ayak basıyoruz. Binlerce kez minnettarım"

Hatay'dan Çanakkale'ye gelen Tuncay Kaynar:

"Çok duyguluyum. İlk defa geliyorum, heyecanlıyım. Hep gelmeyi istiyordum, Rabb'im bu günleri bana gösterdi"

(Burak Akay/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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