ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Şubat 2023

Adana'da sitenin güvenlik görevlisi, deprem anında sırtladığı yaşlı kadını 9. kattan aşağıya indirdiGörevlinin sarsıntılara rağmen yaşlı kadını sırtlayarak binadan çıkarması güvenlik kamerasına yansıdıİki çocuk babası Turhan Sarıtaş: "O an aklıma ne ölüm ne başka bir şey geldi.

6 Nisan 1920

1- Adana'da sitenin güvenlik görevlisi, deprem anında sırtladığı yaşlı kadını 9. kattan aşağıya indirdi

Görevlinin sarsıntılara rağmen yaşlı kadını sırtlayarak binadan çıkarması güvenlik kamerasına yansıdı

İki çocuk babası Turhan Sarıtaş:

"O an aklıma ne ölüm ne başka bir şey geldi. Kendisi, 'Yavrum beni bırak. Sen in.' dedi. Ben ona, yok teyze ben senin için buraya çıktım. Seni indireceğim dedim"

Apartman sakini 83 yaşındaki Nezahat Yolcu:

"Sırtına alıyor, düşürüyor, tekrar alıyordu. Ne yapacağımızı şaşırdık. 70 kiloyum ben. Beni bu şekilde kimse indiremez. Turhan beni sırtına alarak indirdi"

(Ömer Yıldız/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ülkenin dört bir yanında gönüllüler deprem bölgesinde yaraları sarıyor

"Asrın afeti"nden etkilenen Adıyaman'da bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan ise yaraların sarılması için çalışma yürütülüyor

Gümüşhane'den bölgeye giden aşçı Hayri Demet:

"Burada 24 saat sıcak çorba çıkarmaya çalışıyoruz. Günlük 3 bin çorba dağıtıyoruz. Keşke elimden daha fazlası gelse de yapsak"

Konya'dan deprem bölgesine ulaşan öğretmen Ayşe Uyar:

"Çok şükür ülkemizin her yerinden insanlar burada. İşte özümüz bu. Dar günde hep kenetleniyoruz"

(Mesut Varol/Müslüm Etgü/ Adıyaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Deprem bölgesindeki çocuklara yaşadıklarını oyunlarla unutturmaya çalışıyorlar

Adana'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca, deprem bölgesine kurulan çadırlarda çocuklar için gün boyu çeşitli etkinlikler yapılıyor

Sosyolog Mihraç Erbova:

"Sabah erkenden psikososyal destek çadırlarına gelerek 'Öğretmenimiz gelecek mi, yine oyunlar oynayacak mıyız?' diye soruyorlar. Çocukların deşarj olduklarına inanıyorum"

(Abdullah Doğan/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 54 saatlik karanlıktan kurtarılan Gizem Özkan: "Enkaz altında ilk 1 saat çok zor"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan ve arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak çıkarılan eczacı Özkan, İzmir'de tedavi ediliyor

Özkan: "(İnsanlar) umutlarını kaybetmesinler, ne olursa olsun kaybetmesinler. Ben enkaz altındayken 'bu son yaşım' diye düşünürken çok şükür olmadı. Bağıra bağıra söyleyeceğim; ne yapmak istiyorsanız bir dakika bile ertelemeyin"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- ABD'den gelen 160 kişilik ekip, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı

USAID Planlama Bölümü Yöneticisi John C. Morrison:

"Türklerin bu felaketin karşısında gösterdikleri dirence saygı duydum. Arama kurtarma çalışmalarıyla Türklere yardım etmeye devam edeceğiz ve bize ihtiyaç duyulduğu sürece buradayız"

(Mesut Varol/Müslüm Etgü/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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