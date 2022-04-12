ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Nisan 2022

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin 2053 için "yol" haritası belli oldu

2053'e kadar bölünmüş yol ağının 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağının 8 bin 325 kilometreye yükseltilmesi hedefleniyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hadımköy- Başakşehir Etabı, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara- Çanakkale, Malkara-Kınalı, Çanakkale-Savaştepe etapları, Trabzon-Habur ve Trabzon-Mersin otoyolları bu süreçte tamamlanacak

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Korunan alanları birbirine bağlayacak ekolojik koridorlar haritalandırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 26 ilde korunan alanları ekolojik koridorlarla bağlayarak memeli türlerini, endemik bitkileri ve soyu tükenmekte olan canlıları kayıt altına alacak

Büyük memeli hayvanların hareketlerine bağlı olarak belirlenecek ekolojik koridorların sınırlarının çizilmesi için arazi çalışmaları yapılacak, beslenme, üreme, kışlama gibi yaşam döngüleri için kullanılan güzergahlara yönelik koruma tedbirleri geliştirilecek

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- Türkiye'de geçen yıl 162 bin 51 işletme ilk defa e-ticarete girdi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden alışveriş yapanların yüzde 48'ini kadınlar, yüzde 52'sini erkekler oluştururken vatandaşların yüzde 70'i mobil uygulamalardan alışveriş yaptı

Türkiye'de geçen yıl kişi başına düşen e-ticaret harcaması bir önceki yıla göre yüzde 69 artarak 4 bin 749 lira oldu

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Hac ve umre kararı acentelerin yüzünü güldürdü

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin:

"Çok şükür karar geldi ve Suudi Arabistan bir milyon hacı adayını kabul edeceğini söyledi. Cumartesi günü iftar saatine yakın bir zamanda müjdeli haber geldi. O zamana kadar aktif olmayan sistemlerimiz aktive edildi. Yani fiilen umre organizasyonu yapmamızın önündeki engeller kaldırıldı"

Wittour Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Aydın:

"Arzumuz Kadir Gecesi'nde Mekke'de Kabe'de olmak isteyenler için ortamı hazır hale getirmek"

(Halis Akyıldız/İstanbul)(Fotoğraflı)

5- Dere yatağına kurulan mini santralle caminin tüm enerji ihtiyacı karşılanıyor

TEMSAN'ın Ar-Ge merkezi mühendislerince tasarımı ve üretimi yapılan hidroelektrik santrali, nehir, dere ve isale hattı ile arıtma tesisleri gibi suyun taşındığı hatlar üzerine kolayca kurularak 5 megavata kadar elektrik üretilebiliyor

İlk kez Bursa'da Baba Sultan Türbe ve Camisi için hayata geçirilen tesis, saatte 5 kilovata ulaşabilen üretimiyle aylık 8 bin liraya yakın tasarruf sağlıyor

(Mustafa Yılmaz/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel