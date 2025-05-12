ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Tarım sektörü hibe ve desteklerle gençler için cazip hale getiriliyor

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Sağlanan destek ve hibelerle gençlerin tarım sektöründe daha fazla yer almasını hedefliyoruz"

"Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, Bakanlığın alacağı stratejik kararlarda önemli bir aktör olarak konumlandırılıyor"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Milleyha Kuş Cenneti" için koruma kararı

Bakan Murat Kurum'un talimatıyla sulak alan vasfındaki bölgenin sit alanı olarak koruma altına alınması için çalışma yürütülecek

Özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan, 62 familyaya ait nesli tükenme tehlikesi altındaki 284 kuş türü, 24 kelebek, 7 memeli, 12 sürüngen ve 3 kurbağa türünün de yaşadığı bölge için "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu" hazırlanacak

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

3- MEB, özel gereksinimli öğrencilerin aileleri için eğitim seti yayımladı

Aileler için rehber niteliğinde olan, 49 kitap ve yaklaşık 500 videodan oluşan setle, öğrencilerin okulda edindiği akademik ve sosyal becerilerin evde de desteklenmesi amaçlanıyor

Alanında uzman 80'den fazla akademisyen ve eğitimcinin katkı sunduğu set, öğrenme güçlüğü, fiziksel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, duygu ve davranış bozuklukları, dil ve konuşma bozuklukları, işitme ve görme yetersizlikleri gibi başlıkları içeriyor

(Şeyma Güven-Buğrahan Ayhan/Ankara)

4- Soma'daki maden faciasının 11. yılı

Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak:

"Biz bayramların gelmesini, mayıs ayının gelmesini hiç istemiyoruz"

Eşini yitiren Gülfidan Köse:

"Çocuklarımın sırtını babasına yaslanmasını isterdim. Yani her zaman o eksikliği çok hissediyorum. Mayıs ayı geldiği zaman bir burukluk, bir acı, aynı acıyı tekrar yaşamak. İmkanım olsaydı onu sevdiğimi söylemek isterdim"

(Ahmet Bayram/Manisa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Görme engelli Sevindik, İstanbul'da yaşadığı sorunları AA ekibiyle deneyimledi

Kadıköy sokaklarında bastonuyla gezen 45 yaşındaki Adem Sevindik, dubalardan, gelişigüzel park edilen skuterlerden, kaldırımlara koyulan masa ve sandalyelerden daha çok kendilerinin her açıdan görmezlikten gelinmesi ve ön yargılardan şikayetçi

Kamu hastanesinde çalışan 2 çocuk sahibi Sevindik:

"Bizi görünce 'Ay Allah'ım bize verme.' diyorlar. Eskiden çok takardım, üzülürdüm ama artık o insanlara acıyorum"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yarı finali yarın başlayacak Eurovision, İsrail'in katılımı nedeniyle bu yıl da eleştirilerin hedefinde

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen bu yıl yeniden Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına insan hakları savunucuları ve bazı Avrupa milletvekillerinden çifte standart eleştirileri ve boykot çağrıları geldi

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Matjaz Nemec, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının, EBU'nun değer ve standartlarını ihlal ettiğini belirterek bu durumun "ikiyüzlülük" olduğunu ifade etti

(Melike Pala/Ankara)

7- İstanbul Boğazı'ndan yılın ilk çeyreğinde 9 bin 351 gemi geçti

Boğaz'dan yılın ilk üç ayında günde ortalama 104 geminin geçtiği hesaplandı

Ocak-mart döneminde geçen gemilerin 5 bin 671'inin kılavuz kaptan hizmeti aldığı kaydedildi

(Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

8- Sanayide çelik yapıların artırılması depreme karşı kalkan olacak

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın:

"Sanayi bölgelerinin mevcut yapılarının gözden geçirilmesi önem taşıyor"

"Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz"

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Vakıf üniversitesinin eğitim ücretine yaptığı zam KDK'nin girişimiyle TÜFE oranında belirlendi

Okuduğu vakıf üniversitesinin eğitim ücretine yaptığı artışın enflasyon oranından fazla olduğunu belirten öğrenci, çözümü KDK'de aradı

Ücretin TÜFE'deki 12 aylık ortalama değişim oranı dikkate alınarak yeniden belirlenmesi yönünde tavsiyede bulunan KDK, kalan kısmın öğrenciye iade edilmesini sağladı

(Abdullah Sarica/Ankara)

10- Mayıs ve haziran yağışlarının buğday üretimindeki kayıpları azaltması bekleniyor

Hububat Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap:

"Mayıs ve haziran aylarındaki yağışlar İç Anadolu, Orta Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde verimi yükseltebilir, kayıpları azaltabilir diye bekliyoruz"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak:

"Buğday üretiminde bu sene az da olsa sıkıntılarımız var, 18,5 milyon ton civarında üretim bekliyoruz. Mayıs yağışları rekolteyi etkileyecek"

(Mustafa Çalkaya/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın peşinde

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya 8 puan farkla lider giren Galatasaray, şampiyonluğa çok yaklaştı

(Emrah Oktay/İstanbul)

12- Türkiye Kupası'nda 40. kez Türk teknik direktör şampiyon olacak

Bu yıl 63. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda daha önce Türk teknik direktörler 39 kez mutlu sona ulaştı

Kupa ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ellerinde yükselecek

(Emrah Oktay/İstanbul)

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