ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 MAYIS 2023

Togg'un Türkiye'deki elektrikli araç kullanım oranını 2025'e kadar iki haneli rakamlara çıkaracağı öngörülüyorTEHAD Başkanı Berkan Bayram: "Togg, ilk siparişte 174 bin adet talep gördü.

6 Nisan 1920

1- Togg'un Türkiye'deki elektrikli araç kullanım oranını 2025'e kadar iki haneli rakamlara çıkaracağı öngörülüyor

TEHAD Başkanı Berkan Bayram:

"Togg, ilk siparişte 174 bin adet talep gördü. Bunun anlamı şu; piyasada bu kadar çok Togg olmasa da böyle bir potansiyel alıcı var. Bu, projenin geleceğini sağlama alan güzel bir gösterge"

"Şu an Türkiye'de konvansiyonel 750 bin adet araç satılıyor. Bunlar elektrikli tarafa geçiş yapacak. 2030'a geldiğimizde her 10 araçtan 6 ila 7'sinin elektrikli olacağını söyleyebilirim"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/İzmir)

2- Sanayi bünyesindeki 7 sektör ihracat rekoru kırdı

Deri ve deri mamulleri, otomotiv endüstrisi, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları, mücevher, savunma ve havacılık sanayii, iklimlendirme sanayii tüm zamanların en yüksek ocak-nisan ihracatını gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Türk lojistik sektör temsilcileri Almanya'da "boy gösterdi"

"Dünyanın en büyük lojistik fuarı" olarak nitelendirilen Münih Lojistik Fuarı'na Türkiye'den katılan 64 firma, yeni teknolojilerini, hizmetlerini ve ürünlerini tanıttı

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

4- Türkiye internet alan adı pazarında bölgesinde öne çıkıyor

ICANN Orta Doğu Paydaş İlişkileri Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu ve Afrika Ofisi Genel Müdürü Baher Esmat:

"Türkiye alan adı pazarı hem kayıtlı alan adı sayısı hem de alan adı kayıt hizmeti sunan şirket sayısı itibarıyla bölgesinin en büyüğü"

ICANN Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Teknoloji Sorumlusu John Crain:

"Dünyada yaklaşık 5 milyar internet kullanıcısı var. İnternet kullanımına bağlı olarak alan adı pazarı da büyümeye devam ediyor"

(Tolga Yanık/İstanbul)

5- TÜBİTAK'tan spora "bilimsel" dokunuş

Kurum, sporda yapay zeka uygulamalarından ithal malzemelerin yerlileştirilmesine, sporcuların giyilebilir teknolojilerinden bireysel ve takım takip-analiz sistemlerine kadar çeşitli alanlarda yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla yeni çağrıya çıkmaya hazırlanıyor

Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yılın ikinci yarısında yenisi yapılacak Bireysel Genç Girişimci Spor Ödülleri Yarışması ile hem spor bilim ve teknolojisine yönelik farkındalığın artırılması hem de yenilikçi fikirlerin ticarileştirilmesi amaçlanıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- Teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdi:

"Fenerbahçe'nin oyununda bir düşüş var. Fenerbahçe tempolu futbolla iyi maçlar oynadı ama rakip takımlar analiz ediyor ve sizi çözüyor. Sizin bir B planınız olmalı. B planınız olmadığında sıkıntılar yaşıyorsunuz"

"Beğenmediğim tek şey; bir takımda çalışan teknik direktör varken, başka hocaların o takımla bağlantı kurması ya da mesaj göndermesi. Şık değil. Benim Gaziantep FK dönemimde de oldu"

(Hilmi Sever/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk istiyor:

"Hedefimiz hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk. Bundan başka bir şey düşünmüyoruz"

"Şu an önümüzde 2 lig maçı var. Buna odaklanmamız gerekiyor ancak herkesin aklında Dörtlü Final'de Real Madrid ile eşleşmemiz var"

"Bir Türk olarak Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'de olmasını isterdim"

"Takım olarak bir hedefimiz var. Önce bu hedefe ulaşacağız. Ondan sonra kariyerimi düşünmeyi planlıyorum. Kafamın dağılmasını istemiyorum"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Görüntülü)

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