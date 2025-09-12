ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracat potansiyeli finansman desteğiyle artırılacak

Yeni Orta Vadeli Program'a göre, Türk Eximbank'ın iş modeli ve kurumsal altyapısı güçlendirilecek, bu sayede özellikle yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerin ihracatına daha fazla destek verilecek

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla ihracatçılar için kefalet yükü azaltılacak

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Ocak-ağustos döneminde satılan gayrimenkul sayısı 2 milyona yaklaştı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 12,4 artarken bu dönemde tapu dairelerinde 13 milyona yakın işlem gerçekleştirildi

Tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yaklaşık yüzde 78 artarak 90 milyar 381 milyon lirayı aştı

(Uğur Aslanhan/İstanbul) (Grafikli)

3- Mekanize piyadenin ufku gören gözleri" envantere girdi

Türkiye'nin savunmadaki kara gücüne kazandırılan PARS İZCİ 6x6 ve 8x8 keşif, komuta radar ve iç güvenlik araçları önemli bir kuvvet çarpanı oluşturacak

Araçlar, keşif görevinin hızlı, kaliteli ve merkezinde bulunan komuta kontrol sistemi sayesinde anlık yapılmasını sağlayacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yazılım eğitiminde 42 Türkiye ezber bozuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde kurulan 42 Türkiye, eğitmensiz, ücretsiz ve 7/24 açık kampüs modeliyle yeni nesil yazılımcılar ve girişimciler yetiştiriyor

İstanbul ve Kocaeli'deki iki kampüsünde faaliyet gösteren 42 Türkiye okulları ile hızla büyüyen yazılımcı açığı, genç işsizliği ve teknoloji sektöründeki istihdam fırsatları bir araya getirilerek daha fazla gence bilişim alanında gelecek sunulması hedefleniyor

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Tüketici örgütleri dijital mağduriyetlere karşı formül arayışında

Tüketici Konseyi toplantısında dijital dolandırıcılıktan yapay zekanın bu alanda kullanımına kadar çeşitli konularda yapılan beyin fırtınasının ardından çalıştay hazırlıkları başladı

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal:

"Siber suçlar ve dolandırıcılıkla etkin mücadele edilmesi, tüketicinin bilinçlendirilmesi, kurumlar arası iletişim ağının güçlendirilmesi, dolandırıcılık konularında başvurularda bürokratik engellerin kaldırılması ve sürece anlık müdahale edilmesi önemli"

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç:

"Özellikle çocuk, genç ve yaşlı olarak adlandırdığımız ve dijital sömürünün odak noktası olan kırılgan tüketicilere yönelik eğitim ve farkındalık kampanyaları düzenlenmesi gerekiyor"

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- Ağustosta yağışlar geçen yıla göre yüzde 43 azaldı

Türkiye geneli ağustos yağış ortalaması, uzun yıllar ortalamasının ve geçen yıl ağustos ayı yağışının altında gerçekleşti

Geçen ay yağışlar, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son 12 yılın en düşük seviyesine indi

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

7- PİNA-İZ'in ilk bebeği Marmara'ya 'umut' oldu

PİNA-İZ Projesi kapsamında, deniz suyunu filtre ederek yaşayan pinalar, hayatta kalan tek sağlıklı popülasyonunun olduğu Marmara Denizi'nde yakın takibe alındı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı:

"Ağustosta 200 metrekarelik alanda 4 yeni birey gördük. Şu an 4 bebek pinamız var"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

8- Şile'de kadın polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheliye hapis istemi

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli H.Ö'nün "kamu görevlisine hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

???????(Büşra Alakoyun/İstanbul)???????

9- Türkiye'de ATM sayısı 55 bini geçti

Ülkede geçen yılın ikinci çeyreği itibarıyla 53 bin 500 olan ATM sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,3 artışla 55 bin 259'a çıktı

Haziran sonu itibarıyla en geniş şube ağına sahip banka, 1773 şubeyle Ziraat Bankası oldu

(Mahmut Çil/İstanbul)

10- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - Türkiye'de 8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası yaşandı

Söz konusu dönemde polis sorumluluk bölgesinde 71 bin 604, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 4 bin 558 ölümlü ya da yaralanmalı motosiklet kazası meydana geldi

Kaza sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

11- Türkiye'nin enerji ithalatı faturasında bu yıl yüzde 2,4 düşüş bekleniyor

SETA araştırmacısı Büşra Zeynep Özdemir:

"Türkiye'nin enerjinin hemen her alanında üretimi bir önceki yıla kıyasla artırması, enerji ithalatının azalmasına etki ediyor"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

12- Nükleer buzkıranla Kuzey Kutbu seferi Türkiye'den de katılımla düzenlendi

Rusya'nın Murmansk şehrinden yola çıkan "50 Let Pobedy" nükleer buzkıran gemisi, Kuzey Kutbu'na ulaşarak geri döndü

Sefere katılan Türk öğrenci Deniz Arda:

"Dev buzulların üzerinde yürümek ve bir anda karşımda beyaz kutup ayılarını görmek hem heyecan verici hem de unutulmazdı"

(Emre Gürkan Abay/Murmansk) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Zirvelerden yerin derinliğine inen dağcılar obruk tehlikesine dikkati çekti

Konya'nın Karapınar ilçesinde derinliği 40 metreye ulaşan İnoba Obruğu'na inen profesyonel dağcılardan Burak Deliktaş:

"Amacımız, küresel iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak. Anadolu coğrafyasında ciddi kuraklık yaşanıyor. Yeraltı su kaynaklarını amacı dışında bilinçsiz kullanıyoruz. Bu da obrukların oluşumuna neden oluyor"

Konya Dağcılık Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Arif Solmaz:

"Bizler hem afetlere hazırlık amacıyla tatbikat yapıyoruz hem de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İlk defa bu büyüklükte bir obruğa indik. İlk başta ürkütücüydü ama önemli olan emniyetli bir şekilde inip çıkmaktı. Olası bir afette görev almaya her zaman hazırız"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı dava, UAD'ye sunulan "en güçlü soykırım davası" görülüyor

Holokost kurbanı Yahudi ailenin mensubu Hukuk Profesörü William Schabas:

"Soykırım Sözleşmesi'nin kabul edilmesinden bu yana 77 yıl geçti ve bugüne kadar Uluslararası Adalet Divanında yaklaşık 20 soykırım davası açıldı. Bu, Uluslararası Adalet Divanına gelen tüm davaların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava, şimdiye kadar mahkemeye sunulan en güçlü soykırım davası"

"Böylesine korkunç suçların kurbanı olan insanlar, nasıl olur da dönüp başkalarına aynı suçları işleyebilirler?"

"Teorik olarak, Trump'ı Gazze'de işlenen savaş suçlarının ortağı olmakla suçlayabilirler"

(Elif Gültekin Karahacıoğlu-Sercan İrkin/Ankara/İstanbul)

15- Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de İnsani ve tıbbi açıdan hayal edebileceğimiz en kötü duruma ulaştık

Sınır Tanımayan Doktorların Nasır Hastanesi'ndeki Tıbbi Faaliyetler Yöneticisi Ahmad Abu Warda:

"İnsani ve tıbbi açıdan hayal edebileceğimiz en kötü duruma ulaştık. Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumu felaket"

"(İsrail'in Gazze kentini tahliye talebi) Bu felaket bir durum. Gazze Şehri'ndeki sağlık durumunun çok kötü olduğunu biliyoruz. Sınırlı tıbbi bakım tesisleri, malzemeleri var. Şimdi tahliye emirleriyle, oradaki artan patlamalarla ve hedef almalarla, oradaki sağlık ekiplerine ve halkın kendisine daha fazla yük bindiriliyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

16- Yunan aktivist Paris Lafçis'e göre Küresel Sumud Filosu yolculuğu tarihi bir sorumluluk:

"Yıkım ve açlık koşullarına rağmen direnmeye devam eden Filistin halkının iradesi bize ilham veriyor"

(Ayhan Mehmet/Siroz) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Yahudi gazeteci Dr. Martin Gak'a göre İsrail medyadaki propaganda gücünü kaybediyor:

"Kamuoyunun çok büyük bir kısmında, özellikle gençler ve sosyal medyada aktif olanlar arasında İsrail, tamamen kamuoyu savaşını kaybetti. İsrail'den nefret ediliyor ve bunun çok iyi nedenleri var"

"Bu insanlar (medya mensupları), bence insanlık tarihinde işlenmiş en büyük suçu örtbas ediyor"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

18- Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'ten Türkiye ile siyasi diyalog seviyesini "stratejik düzeye" çıkarma vurgusu:

"Karadağ ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinde, gerçekten de sınırın yalnızca gökyüzü olduğuna inanıyorum"

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupa Birliği'nin bir sonraki üye ülkesi olabileceğimizi umuyoruz. Aslında hedefimiz 2028 itibarıyla Avrupa Birliği üyesi olmak"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- Hyundai IONIQ 3 ile Türkiye'de elektrikli araç üreten ikinci marka olacak

Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel:

"Önümüzdeki dönemde elektrikli araçlara olan ilginin daha da artacağına inanıyoruz. Türkiye bu dönüşümde Avrupa'nın en önemli merkezlerinden biri olacak"

"Avrupa ile kıyasladığımızda araç başına düşen şarj noktası açısından oldukça iyi durumdayız. Hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda şarj istasyonları erişilebilir hale geldi"

(Mehmet Selçuk Güçlü/Münih) (Fotoğraflı)

20- Fed'in yılın ilk faiz indirimine gelecek hafta gitmesi bekleniyor

En son geçen yıl aralık ayında faiz indirimine giden Fed'in, gelecek hafta politika faizini 25 baz puan düşüreceğine dair beklentiler öne çıkıyor

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet:

"Sabit piyasa bazlı enflasyon beklentileri, Fed'in eylülde faiz indirmesine olanak tanıyacak ancak veriler 50 baz puanlık indirim ihtimalini desteklemiyor"

AEI kıdemli uzmanı Steven Kamin:

"TÜFE verileri sonrasında daha önce öngördüğüm üç faiz indirimi yerine bu yıl sadece iki faiz indirimi olacağını tahmin ediyorum. Biri gelecek hafta, diğeri aralık ayında"

(Dilara Zengin-Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington/New York)

21- Dünyanın en iyi atletleri Tokyo'da yarışacak

Türkiye, yaklaşık 200 ülkeden 2000'den fazla sporcunun mücadele edeceği 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20 kişilik kadroyla katılacak

2017'de ilk defa birden fazla madalya alarak şampiyonadaki en iyi derecesini elde eden Türkiye'nin tarihinde 4 madalyası bulunuyor

Kariyerinde 2'şer olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Duplantis, erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu 14. kez kırmaya çalışacak

Kadınlar üç adım atlama dünya rekortmeni Venezuelalı Rojas, üst üste 5'inci dünya şampiyonluğu için mücadele edecek

Şampiyonada en fazla madalya kazanan sporcular listesinin zirvesinde 14 altın, 3 gümüş ve 3 bronzla ABD'li kadın sprinter Felix bulunuyor

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Grafikli)

22- Milli atlet Eda Tuğsuz, Tokyo'da santimlerle olimpiyat madalyasını kaçırdığı statta finali hedefliyor

Tokyo'daki 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak milli atlet Eda Tuğsuz:

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda aynı statta cirit atmada 4. olan milli sporcu Tuğsuz, "Bu stattaki Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 4. olmuştum. Santimlerle maalesef olimpiyat madalyasını kaçırmıştım"

"Sezonun en iyi performansını göstererek finale kalmayı hedefliyorum"

Türkiye Atletizm Federasyonu Genel koordinatörü Cüneyt Yüksel:

"Tabi madalya odaklı sporcularımız var. Finale kalan sporcumuz çok olursa bu bir avantaj. Madalya için isim vermek istemiyorum ama 2-3 tane madalya odaklı sporcumuz var. Umarım düşündüklerimiz gerçekleşir"

Üç adım atlamada milli atlet Can Özüpek:

"Final yarışmayı çok istiyorum. İnşallah finale kalırız"

(Fatih Erel/Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

23- EuroBasket 2025 Elçisi Rudy Fernandez, Türkiye'nin altın madalya kazanma şansının olduğunu düşünüyor:

Eski İspanyol basketbolcu Fernandez:

"Türkiye, çok iyi oynuyor. İyi bir oyuncu grubuna sahip. Türkiye'nin şampiyonluğu benim için sürpriz olmaz"

"Alperen, genç bir oyuncu ama birçok yeteneğe sahip. Kesinlikle EuroBasket 2025'in en iyi oyuncularından biri"

"Ergin Ataman, çok iyi bir başantrenör. THY Avrupa Ligi'nde 3 şampiyonluk yaşadı. Milli takımıyla da çok güzel işlere imza atma şansı var"

(Emre Doğan/Riga) (Fotoğraflı-Görüntülü)

