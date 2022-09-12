ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Eylül 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ŞÖNİM'lerin sayı ve kapasitesini artıracakAdana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Şanlıurfa'da ikinci Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri açılacakBakanlık bünyesinde hizmet veren ŞÖNİM'lerde, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve...

6 Nisan 1920

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ŞÖNİM'lerin sayı ve kapasitesini artıracak

Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Şanlıurfa'da ikinci Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri açılacak

Bakanlık bünyesinde hizmet veren ŞÖNİM'lerde, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin uygulanmasına yönelik 7 gün 24 saat esasına göre destek ve izleme hizmetleri veriliyor

(Ayşe Boztepe/Ankara)

2- Yunan makamları Batı Trakya'da vakıflara Hristiyanları yerleştirmek istiyor

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa:

"Ayrımcılık seçilmiş müftülerimizin görevden uzaklaştırılmak istenmesi ile başladı"

"Rodos'ta vakıf heyetini Hristiyanlar yönetiyor. Yunan makamları Batı Trakya'da da vakıflara Hristiyanları yerleştirmek istiyor"

(Halil İbrahim Medet/İstanbul) (Görüntülü)

3- Ankara'nın dört bir yanındaki kazılarla tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Külhöyük, Gavur Kale'deki Hitit Kaya Kabartmaları, Hacıtuğrul Höyük, Gordion Antik Kenti ve Antik Roma Tiyatrosu'nun da aralarında bulunduğu kazı çalışmaları Anadolu'da hüküm sürmüş uygarlıklara ait yeni bilgilere ulaşılmasını sağlayacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Coşkun:

"Bu kazı ve yüzey araştırmalarında bugüne kadar hiç bilinmeyen, literatüre katkı sağlayacak Ankara'nın farklı katmanlarına temas edebilecek bilgilere daha şimdiden ulaştık"

(Eda Özdener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Para politikasında belirsizliğin azalması emtia piyasasında ibreyi yukarı çevirdi

Belirsizliklerin azalmasıyla piyasalarda geçen hafta dolara olan talep azalırken emtia fiyatları yükselişe geçti, altında üç haftalık düşüş eğilimi sona erdi

Geçen hafta altın yüzde 0,3 artarken buğday yüzde 7,5, pamuk ise yüzde 1,6 değer kazandı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Su altında sezon finali, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'yla Kaş'ta yapılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın:

"31 ülkenin başvuruda bulunduğu organizasyona 150 sporcu katılacak. Bugüne kadar da serbest dalışta dünyada böyle bir ülke sayısı ve sporcu sayısının olmadığını görüyoruz"

"Ülkemizde yapacağımız Serbest Dalış Dünya Şampiyonası ile sezonu bitirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.