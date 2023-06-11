ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Haziran 2023

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyareti değerlendirdi: "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor""Sayın Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyaretle dünyaya, 'KKTC bir devlettir.

6 Nisan 1920

1- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyareti değerlendirdi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor"

"Sayın Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyaretle dünyaya, 'KKTC bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bu devleti sonuna kadar desteklemektedir.' mesajı verilmektedir"

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Görüntülü/Fotoğraflı)

2- Bu yıl TANAP'tan Türkiye'ye 10,2 milyar metreküp gaz taşınacak

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov:

"TANAP ile Azerbaycan, güvenilir bir partnerle enerjisini Batıya ulaştırırken, Türkiye de kendi enerji güvenliği için güvenilir bir partner kazanmış oldu ve Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği için kritik rol üstlendi"

"TANAP, Türkiye'nin enerji koridoru olması yolunda bugüne kadar atılan en stratejik adımlardan biridir"

(Fuat Kabakcı/Ankara)

3 - Yetiştiricilerden kurbanlık alacaklara "küpe" ve "pasaport" uyarısı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:

"Hayvanların kulak küpelerinin tam olması gerekir. Vatandaşlar, kurbanlık hayvan alırken Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Kayıt Sistemi olan TÜRKVET mobil uygulamasından küpe numarası, ırk, yaş ve cinsiyet gibi bilgileri kontrol edebilir"

"Büyükbaş hayvanların pasaportlarının ve başka ilden getirilmişse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor, küçükbaş hayvanların ise nakil belgeleriyle veteriner sağlık raporlarının bulunması önemlidir"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- OGM'nin kara ve hava gücü orman yangınlarına hazır

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Bu yıl 19'u fiilen görevde, 2'si rezerv olmak üzere 21 yangın söndürme uçağı ve 63 fiilen görevde, 31'i de rezerv güç olmak üzere toplamda 94 helikopter orman yangınlarına mücadele edebilecek"

"Yerli ve milli üretilecek 10 adet yangınla mücadelede kullanılacak su atar helikopterle ilgili çalışmalar tamamlanarak TUSAŞ ile sözleşmesi imzalanmıştır"

"2000'li yılların başında 85 ton, 2021'de 154 ton olan anlık su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 299 tona çıkarttık"

(Enes Duran/Ankara)

5- Türk mühendisler "dron barınağı" geliştirdi

"Dron barınağı" sayesinde dronların farklı koşullarda, personele ihtiyaç duymadan, uzun süre ve etkin şekilde görev yapması sağlanacak

Otomatik batarya değişimi yapan, farklı enerji kaynaklarıyla da desteklenecek sistem, IDEF 2023 Fuarı'nda ilk kez sergilenecek

Sistem; karakollar, üs bölgeleri, güvenlikli bölgelerin korunması, güneş enerji santrallerinde panellerin arıza tespiti gibi birçok görevde kullanılabilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

6- Türk yemeklerini BM'ye sevdiren aşçı

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütünün İsviçre'nin Cenevre kentindeki yemekhanesinin ikinci şefi Ömer Sarıkaya, yaptığı Türk yemekleriyle beğeni topluyor

Yemekhanenin menüsünde tantuniden elbasan tavaya, mercimek çorbasından yaprak sarmaya varıncaya kadar Türk mutfağına ait lezzetlerin yer almasını sağlayan Şef Sarıkaya, belirli aralıklarla Türk yemekleri günü de düzenliyor

(Özcan Yıldırım/Muhammet İkbal Arslan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Yüz binde birden az rastlanan hastalığın yol açtığı görme kaybına İstanbul'da şifa buldu

Sol gözünde ani görme kaybı gelişen ve 3 ilde hastalığına teşhis konulamayan Mardinli 11 yaşındaki Meryem Unar'ın son çare olarak geldiği İstanbul'da rahatsızlığının kafasındaki sıvı basıncı artışından kaynaklandığı anlaşıldı

Unar'ı tedavi eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Nörolojisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. İhsan Kafadar:

"Erişkinlerde karşımıza çıkma oranı aşağı yukarı 100 binde 0,9 ila 3, çocuklarda ise 100 binde 0,6 ila 0,7 arasında"

(Elif Küçük/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü)

8- Türk sanatçı "ustalık eseri" olarak Papa'ya özel saat tasarladı

Yirmi yıldır mikro sanat tekniğiyle eserler üreten Murat Uçar, İtalyan bir iş insanının siparişi üzerine Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus için kadranına Leonardo da Vinci'nin ünlü "Son Akşam Yemeği" tablosunu resmettiği bir saat hazırladı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uçar:

"Bu çalışmaya, 23 yıllık hocalık sanat yaşantısından sonra ulaşabileceğim en üst zirve diyebilirim"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü)

9- Milli rallici Burcu Çetinkaya 5 yıl sonra döndüğü pistlerde 7. şampiyonluğunun peşinde:

"Kadın pilotlar şampiyonasında şu anda 12 puan farkla birinci sıradayım. Bu yarışta o farkı biraz daha açmak öncelikli hedefim"

"Dünyada da kadın sürücüler, kadın pilotlar artmaya başladı. Özellikle hızlı giden iddialı kadın pilotlar bazı ülkelerde çok iyi başarı gösterdi"

(Emrah Yaşar/Eskişehir) (Fotoğraflı/Görüntülü)

10- Futbol takımlarının kamp merkezi Bolu, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor

Bolu Dağı, Gerede ilçesi, Abant bölgesi ve Karacasu beldesinde takımları ağırlayacak tesislerde bakım ve onarımlar tamamlandı

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül:

"Geçen yıl 170 civarında takım kamp yaptı. Bu sene 200'ün üzerinde takım bekliyoruz"

(Mehmet Emin Gürbüz/Bolu) (Fotoğraflı/Görüntülü

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.