ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye-ABD ticaretinde 100 milyar dolarlık hedef için yeni strateji geliyor

Türkiye-ABD Özel Sektörleri Öncülüğünde Dış Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan kapsamlı rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkedeki temasları ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından güncelleniyor

Yeni raporda özellikle beyaz eşya, tekstil, hazır giyim, otomotiv, sivil gemi inşası, turizm, teknoloji, elektrik-elektronik, nükleer ve üçüncü ülke ortaklıkları ile hedef eyaletlere öncelik verilecek

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföyü 3,1 trilyon liraya yükseldi

Eylül sonu itibarıyla en fazla pay senedi yatırımcısı, 1 milyon 581 bin 682 kişiyle İstanbul'da ikamet ederken İstanbul'u 649 bin 705 kişiyle Ankara ve 433 bin 202 kişiyle İzmir izledi

Yurt dışı yerleşik yatırımcılara bakıldığında ise eylül sonu itibarıyla en çok yabancı yatırımcı 927 hesapla ABD'den olurken portföy değeri açısından Katar 640 milyar 759 milyon lirayla ilk sırada yer aldı

(Mahmut Çil-Bahar Yakar/İstanbul)

3- İsrail'in alıkoyduğu Norveçli aktivistler, hapiste Filistinlilere uygulanan zulme dikkati çekti

Aktivist Eline Norli:

"Dünya, bunu sessizce izleyemez. Sivil insani yardım çalışanları İsrail hapishanelerinde böyle muamele görüyorsa Filistinliler nasıl muamele görüyordur?"

Aktivist Samuel Rostol:

"Bizi motive eden şey, Gazze halkının durumunun bizden çok daha kötü olduğunu bilmekti. Biz oradaydık çünkü dünyaya, biz beyaz Avrupalılara, küresel güneyden gelen insanlara böyle davranıyorlarsa Gazze halkına çok daha kötü davrandıklarını göstermek istiyoruz"

(Sercan İrkin-Nuri Aydın-Irmak Akcan-Bekir Aydoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Özgürlük Filosu'na katılan İngiliz aktivist Mary Finn: "İsrail güçlerinin muamelesi aşağılayıcı ve saldırgandı"

"Durmayacağız. Filistin halkının kurtuluşunu görene kadar bunu yapmaya devam edeceğiz"

(Muhammed Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Gazze'de görev yapan Fransız doktor Pascal Andre'ye göre Küresel Sumud Filosu "siyasi sessizliğe karşı sivil uyanışı" simgeledi:

"Bizim gibi sağlık çalışanları için ten rengimiz, inançlarımız, dinlerimiz ne olursa olsun her insanın hayatı eş değerdir"

"Bizi koruduğunuz için bir kez daha teşekkürler Türkiye!"

(Şeyma Yiğit/Ankara)

6- FAO 2026'da gençleri merkeze alan projelere odaklanacak

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık:

"Gençleri biraz daha tarım ve gıdada yaşanan darboğazlar karşısında çözümün merkezinde tutacağımız projelerimiz olacak"

"Bu yeni projelerde hem kırsaldaki hem de kentteki gençleri tarım ve gıda alanındaki ortak hedefler için bir araya getireceğiz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- ULAK Haberleşme yerli teknolojileri Dubai'de küresel sahneye taşıyacak

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü:

"Bu yıl fuar boyunca özellikle yeni pazarlarda ortaklıklar geliştirmeyi ve uzun vadeli işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz"

"Şirketimiz, etkinlik boyunca kamu ve özel sektör temsilcileriyle doğrudan görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye'nin haberleşme alanındaki mühendislik gücünü uluslararası düzeyde temsil etmeyi hedefliyor"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

8- İLETİŞİMDE 5G DEVRİ - 5G finansal işlemlerin hızını ve güvenilirliğini artıracak

Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar:

"5G'nin en kritik özelliklerinden biri olan düşük gecikme süresi, yüksek frekanslı alım-satım yapan kurumlara önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir"

"Düşük gecikme süresi, finansal kurumların daha hızlı ve güvenilir veri analizi yapmasına ve müşteri deneyimini iyileştirmesine katkı sağlayabilir"

"Mobil ve internet şube, dijital cüzdan, ödeme sistemleri gibi Türk bankacılık sisteminin dijital kanalları, 5G'nin avantajlarını kullanmaya büyük ölçüde hazır durumdadır"

(Mahmut Çil/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Yargıtaydan "Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil" kararı

Muğla'da boşanma aşamasında olduğu eşini tanımadığı bir erkeğin otomobiline binerken görüp video kaydını alan kocaya "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

İstinaf mahkemesi, delil elde etmek için kamuya açık alanda görüntü çekilmesinin suç olmadığına işaret ederek, sanık hakkında beraat kararı verdi

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise istinafın bu kararını hukuka uygun bularak onadı

(Abdullah Sarica/Ankara)

10- Aynı gün kalp pili takılan anne oğul el ele taburcu edildi

Farklı kalp rahatsızlıkları yaşayan anne ve oğlu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde aynı gün yapılan kalp pili operasyonuyla sağlıklarına kavuştu

Anne Birsen Atasever:

"Oğlumla el ele ikimizin kararı bir olarak ameliyata girdik, birbirimize destek olduk"

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çağatay Tunca:

Kalp yetersizliği ve kalp duvar kalınlığındaki artışın ani kalp durmasına karşı belirli bir risk taşıdığını öngörerek hastalarımıza şoklama özelliği olan kalp pili takma kararı aldık"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Zurnacı baba ile davulcu kızı düğünlere renk katıyor

Dedesinden etkilenip 8 yaşından beri davul çalan Demet Arslan:

"'Zurnacı babanın davulcu kızı' olarak tanınıyorum. Eğer düğünlerdekiler güzel oynuyorsa biz de aynı şekilde güzel eğleniyoruz"

Bahşişleri kızıyla yarı yarıya paylaşan baba Nuri Arslan:

"Demet'in sayesinde daha çok iş gelmeye başladı. Genellikle kızın babasıyla çalmasını önemsiyorlar. Kızımla gurur duyuyorum"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de hükümetin açılma sürecine odaklandı

ABD'de geçen hafta hükümetin tekrar açılması için yapılan bütçe görüşmeleri sonuçsuz kalırken, yeni haftada uzlaşma olup olmayacağına yönelik haber akışı, ABD Başkanı Trump'ın Çin'i hedef alan tarife söylemleri ile IMF'nin ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları takip edilecek

Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu

(Mahmut Çil/İstanbul)

13- Dünya Şampiyonu Defne Kurt'un "Gazze" hassasiyeti

Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli sporcu:

"Ateşkesin olmasını sağlayan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Altın madalyamı da Gazze'deki çocuklara armağan ediyorum"

"Babamın beni havuza atmasıyla 1 yaşımda suyla tanıştım"

"İnatçı insanım. Hiçbir zaman pes etme gibi bir durumum olmadı"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

