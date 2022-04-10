ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Nisan 2022

VAN (AA) - 6 Nisan 1920

1 - RÖPORTAJ - Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni AA'ya değerlendirdi:

"Sıfır Atık Projesi hayallerimin çok daha ötesine geçti. Bugün projenin 7'den 70'e hemen herkes tarafından bilindiğine şahitlik etmek bizi çok sevindiren, ülkemiz adına önemli bir kazanım"

"Birçok uluslararası kuruluş Sıfır Atık çalışmalarımızı takdirle karşılıyor. Sıfır Atık Projesi bir dünya markası haline geldi. Bununla ülkem adına gurur duyuyorum. Bu ödüller bizim değil, gelecek nesillerimizin, çocuklarımızın"

"Ben en başta bir anne ve aynı zamanda bir büyükanneyim. Hem kendi çocuklarım, torunlarım hem de bu ülkenin tüm evlatları için aynı duayı ediyor, onlar için yaşanabilir bir dünya, güzel bir gelecek niyaz ediyorum. Sıfır Atık Projesi bu geleceğin kurulmasında mihenk taşı olabilecek bir çaba"

"Sıfır Atık Projesi konusunda lider eşleriyle bir diplomasi başlattık. Birçok ülke, projeyi öğrenmek ve ülkelerinde uygulamak için bizimle temasa geçti"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı)

2- Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı 1 milyonu geçti

Türkiye'de mart ayı itibarıyla gelir vergisi mükellefi sayısı 2 milyon 262 bin 759, gelir stopaj vergisi mükellefi 3 milyon 559 bin 113, KDV mükellefi sayısı da 3 milyon 206 bin 85 oldu

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

3- Sanayi sektöründen ihracatta ilk çeyrek rekoru

Sanayi sektörü, Ocak-Mart 2022'de 45 milyar 247 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek dış satımını gerçekleştirdi

Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 12'sinin ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Van Gölü'ndeki inci kefallerini Sahil Güvenlik koruyacak

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince göl çevresinde, akarsu ağızlarında ve kent merkezinde alınacak sıkı önlemlerle korunacak

Vali Mehmet Emin Bilmez:

"Havada, karada ve gölde balığı korumak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Kaçak balık avlayanlara kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Her türlü cezai işlem uygulanacak"

(Mesut Varol/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel