ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı tatilinde 551 bin 100 yolcu demir yoluyla şehirler arası seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

" Marmaray'dan 1 milyon 508 bin, Başkentray'dan 169 bin, İZBAN'dan 548 bin olmak üzere toplam 2 milyon 225 bin yolcu toplu taşımadan ücretsiz faydalandı"

(Arife Yıldız Ünal/Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Her 3 kişiden biri 2070'te iklim göçmeni olabilir

Göç Araştırmaları Vakfı araştırmacısı Suzan Ilık Bilben:

"Sel, fırtına ve kuraklık gibi aşırı hava olayları, 2010-2019 arasında afetlerden kaynaklı tüm yer değiştirme nedenlerinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturdu"

"Sera gazı salımlarında artışa yol açan sanayileşme ve onun yan ürünü olan yaşam tarzının yarattığı toplumsal, ekonomik ve ekolojik yıkımın yükü, halklar arasında hiç de adil olmayan bir şekilde paylaşılmaktadır"

(Dilan Pamuk/İstanbul)

3- Türk lirasıyla ihracat 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 arttı

Türkiye'nin Türk lirasıyla gerçekleştirdiği ihracat, geçen ay Nisan 2021'e kıyasla yüzde 59,7 artarak 8 milyar 467 milyon lira oldu

Ülkenin Türk lirasıyla gerçekleştirdiği ticaret hacmi nisanda 26 milyar lira olurken 4 aylık dönemde bu miktar 93,7 milyar liraya ulaştı

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Melek yatırımcılar başlangıç aşamasındaki girişimlere 21,4 milyon lira sermaye aktardı

Türkiye'de bireysel katılım sermayesinin devreye girdiği 2013 yılından bu yana 158 melek yatırımcı, 50 yatırıma kaynak sağladı

Söz konusu dönemde toplam 734 melek girişimci lisansı düzenlendi

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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AA / Güncel