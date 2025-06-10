ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin korunan alanları 2030'a kadar yüzde 30'a yükseltilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Türkiye'nin "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi" doğrultusunda yürütülen 12 proje kapsamında son iki yılda Hazine'ye ait yaklaşık 700 hektarlık alan ağaçlandırılırken, bu sayede yılda yaklaşık 3 bin 400 ton karbon tutulumu sağlandı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

2- KOBİ'lere 7 ülkedeki işletmelerle çoklu işbirliği imkanı

Türkiye'den TÜBİTAK'ın koordinasyonunda çalışmaları yürütülen uluslararası çağrı kapsamında KOBİ'ler, Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Lüksemburg ve İsviçre'deki işletmelerle teknolojik bilgi birikimlerini artıracak ve küresel rekabet edilebilirliklerini geliştirebilecek

En fazla 36 ay süreli projeler için üst limitin 325 bin avro olarak belirlendiği çağrı kapsamında, teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürünler ile teknolojik süreç yeniliği odaklı projelere öncelik verilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- BM Sözcüsü Elder, Gazzeli ailelerin çocuklarına günde bir öğün yemek almak için mücadele ettiğini bildirdi

BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü James Elder:

"Aileler şu anda çocuklarına günde bir öğün yemek almak için mücadele ediyor. Anneler 2 gün aç kalıyor çünkü fedakarlık yapıyorlar ve çocuklarına yiyecek veriyorlar. Yani bayramı kutlama yok. Ev yok, hiçbir şey yok"

"Şiddetli yetersiz beslenme, bir çocuğun bu basit şeylerden ölme olasılığını 10 kat artırıyor. Çocukları öldüren şey budur"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

4- Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç, Türk bankalarının görünümünü AA'ya değerlendirdi:

"Yıl sonunda yüzde 33 ile daha düşük bir politika faizi görüyoruz. Bu nedenle bankaların net faiz marjının gelişeceğini düşünüyoruz ancak bu, yılın başındaki beklentimize göre daha az bir iyileşme"

"Şu anda aktif kalitesindeki risklerin bankalar için yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan Türk bankalarının görünümüne ilişkin sene başındaki nötr beklentimizi koruyoruz. Bankacılık sektörü için faaliyet ortamı skoru pozitif ve bunu da aynı şekilde koruyoruz"

(Nuran Erkul/Londra)

5- Çocukların "şair anne"si dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere masal okuyor

Eğitimci-yazar Sultan Serdar Doksöz:

"Çocukların beynine girmek için edebiyatı, şiirleri ve masalları kullandım. Çocukların kalbine, gönlüne giren yolun o olduğunu biliyordum. Kelimelerin gücüne inandım"

(Eylül Aşkın Akçay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Akran zorbalığına uğrayan çocuklar ilk sinyali akademik başarılarındaki düşüşle veriyor

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Turan:

"İlköğretim düzeyinde akademik başarı bizim için çok önemlidir. İlk sinyalleri burada verir zaten. Önce çocuğun akademik başarısı düşer, biraz daha çekingenleştiğini görürsünüz. Çocuğun okulla ilgili anlattığı şeyler eskiye göre daha sınırlıdır ya da anlattığı olaylar hep kötüdür. Genelde çok bahsetmek istemezler, ispiyoncu olacağını düşünürler"

"Toplum olarak da çok saldırganlaştık, öfke dili çok yerleşti. Birisine zarar verme, özel hayatını ifşa etme, çamur at izi kalsın şeklinde 'iptal kültürü' çok yaygınlaştı, çocuklar aslında bizden gördüğünü yapıyor. Çocuklar bunu bir yol, bir iletişim dili olarak görüyor"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Bibliyoterapiyle yaşlı bireylerin duygularına kitapla yolculuk

Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi Müdürü Oğuz Durak: "Sakinlerimizin kendisini daha iyi ifade edebilmesi ve geçmişte yaşadıkları tecrübeleri aktarabilmeleri adına bir program uyguladık. Her hafta bir kitap belirleniyor ve bu kitap üzerinden hocamız belli pasajları okuyor. Yaklaşık 45 dakika süren bir eğitim oluyor"

Bibliyoterapi eğitimini uygulayan Uzman Psikolog Eren Fırat: "Yaşlı bireylerde duygular ve düşünceler çok fazla kökleştiği için hem değişmesi çok zor hem de ifade etmeleri. Bu nedenle bibliyoterapide kahraman üzerinden yaşlı bireyin kendini ifade etmesiyle beraber duygusal bir iyileşme sağlıyoruz"

(Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Şamlı ustaların asırlardır sabırla koruduğu sanat: Ahşap mozaik

Ustalar, çalışma tezgahlarında haftalarca hatta aylarca süren emeklerle kutular, sandalyeler, masalar, mücevher sandıkları ve ayna çerçeveleri üretiyor

(Ethem Emre Özcan/Ahmet Karaahmet/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İznik'teki bazilikanın çevresindeki mezarlıklar gün yüzüne çıkarılıyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun seyahat edeceğini açıkladığı Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan bazilikada su altı arkeolojik kazı ve araştırmalar devam ediyor

Kazı danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin: "Kilisenin çevresi kiliseye yakın defnedilmek isteyen inançlı ve hatırı sayılır Hristiyanların gömüleriyle dolu. Mümkün olduğunca kazılarda mezarın asıl sahiplerini mezardan uzaklaştırmamaya çalışıyoruz"

(Mustafa Bikeç/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Bu okulun öğrencileri piyano çalmayı da sebze yetiştirmeyi de öğreniyor

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, piyano ve keman derslerinin yanı sıra tavuk besliyor, serada sebze yetiştiriyor

Okul müdürü Doç. Dr. Yavuz Selim Bayburtlu: "Bu okuldaki bütün öğrenciler piyano, keman gibi bir enstrüman çalabiliyorlar. Öğrencilere damlayan musluğun tamirini yapmayı da matkap kullanmayı da yemek pişirmeyi de öğretiyoruz"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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