ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- Türk zırhlısı Ejder Yalçın 1000'inci ihracata hazırlanıyor

Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç için sözleşme imzalanan ülkelere son olarak Nijer eklendi

Nurol Makina, bu yıl yurt dışı için hazırlanan 1000'inci Ejder Yalçın 4x4'ü üretim bandından çıkaracak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin 4,5G ile tanışmasının üzerinden 6 yıl geçti

Mobil cihazlarda internet hızını 12 kat artıran 4,5G teknolojisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü, mobil abonelerin üçte ikisi bu hizmetten yararlandı

1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışan, 2009 itibarıyla 3G'ye geçen, 2016'da 4,5G'yi kullanmaya başlayan Türkiye, gelecek yıl azami yerli ve milli olanaklarla 5G teknolojisine geçiş için hazırlıklarını hızlandırdı

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Ankaralı sanayicilerin "farkındalık tuvali" EKO İKLİM Zirvesi'nde "iz" bıraktı

ASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu:

"Ankaralı sanayiciler olarak artık karbon izine, sıfır atığa, su kullanımına dair bizim de hedeflerimiz var"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyonla ilgili hedeflerinin sivil toplum kuruluşları olarak yanındayız ve destekçisiyiz"

(Erhan Cihan Ünal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yılın ilk çeyreğinde, borsanın kazandıranı Fenerbahçe oldu

Yılın ilk çeyreğinde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,6 değer kazanırken, Galatasaray yüzde 4, Trabzonspor yüzde 4,3 ve Beşiktaş yüzde 13,5 düşüş kaydetti

Borsada mart ayında yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 22,9, Süper Lig'in açık arayla lideri konumundaki Trabzonspor yüzde 13,5, Galatasaray yüzde 11, Beşiktaş yüzde 6,5 kazandırdı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Şehrin merkezinde yeşillikler arasında bir kütüphane: İSAM

Lisans üstü ve doktora öğrencilerine hizmet veren, yüzbinlerce eseri barındıran Altunizade'deki İSAM Kütüphanesi, genç araştırmacıların, duayen akademisyenlerle tanışma fırsatını yakaladığı, sosyo-kültürel bir ortam sağlıyor

Doktora öğrencisi-araştırmacı Halil Solak:

"Bir öğrenci için sahanın, sosyal bilimler, tarih, edebiyat, ilahiyat alanlarının otorite isimleriyle burada karşılaşmak, onlarla sohbet etmek yahut bir müşkülümüzü onlara sormak, danışmak, bu kütüphanenin artı özelliklerinden."

(Mücahit Türetken/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Otizmli kanun sanatçısı, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ilk albümünü çıkarıyor

"Mutlak kulak" yeteneğine sahip Burak Berk Boyar, ut sanatçısı Mehmet Alişan Budak ile çıkaracağı albümle hayalini gerçekleştirecek

Anne Hülya Boyar:

"Yeteneğinin dört duvar arasında kalmasını, karanlığa gömülmesini istemiyoruz. Müziğiyle var olabilmesi için toplumun içinde olması lazım. En büyük hayallerinden biri de Kültür ve Turizm Bakanlığında saz sanatçısı olabilmek"

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel