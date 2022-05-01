ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Mayıs 2022

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- "Mayın avcısı" Hava Kuvvetlerinde göreve başlayacak

ASELSAN tarafından geliştirilen ve 2019 yılında Deniz Kuvvetleri envanterine giren Sarper, yakın zamanda Hava Kuvvetlerinde de hizmete başlayacak

Son olarak "serseri mayın" tespitinde kullanılan Sarper, insanlı ve insansız hava platformlarında, yeryüzünün yüksek çözünürlüklü görüntülenmesini ve hareketli hedef tespitini sağlıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- İhracat ve üretim yapan mükelleflere kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanacak

GİB'in Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ'inde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırladığı taslağa göre, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler 1 Ocak 2022'den itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 1 puanlık indirimden yararlanabilecek

(Zeynep Çetinkaya /Ankara)

3- Fed'den 50 baz puanlık faiz artırımı "kesin", 100 baz puanlık artırım da masada

FWD Bonds Başekonomisti Chris Rupkey:

"Fed, mayıs ayı toplantısında politika faizinde 75 baz puan artırıma gidebilir, 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak"

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy:

"Fed, bu toplantısında 50 baz puanlık bir artırıma gidebilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Ramazan Bayramı 2. el oto piyasasını hareketlendirdi

Otokoç Otomotiv İkinci El ve Filo Operasyonları Direktörü Birkan Çalışkan:

"Bayram döneminde kullanıcıların bireysel mobilite ihtiyaçları gün yüzüne çıktı"

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür:

"Özellikle İstanbul'da Türkiye geneline göre ölçülebilir bir hareketlilik tespit edildi"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

5- Orucun vücuda yararının korunması için bayramda beslenmeye dikkat edilmeli

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Küçükkasap Cömert:

"Bayramda 2,5-3 saat aralarla beslenmek, sindirim sistemi sorunları yaşamamak için ihmal edilmemesi gereken anahtar kurallardan biridir"

"Şeker ve yağ içeriği yüksek şerbetli hamur tatlıları yerine bayram sofralarını sütlü veya meyve tatlılarıyla zenginleştirmek tercih edilmeli"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

6- "Diyabet dostu" denilen şerbetli tatlılara aldanmayın

Türk Diyabet Cemiyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva:

"İster rengi mor olsun yani mor meyvelerden alınan meyve şekeriyle yapılsın, ister fruktozla yapılsın içinde yağ ve un bulunur. Mor meyvelerin şekerinden yapılmış baklavada da şeker vardır. Bunu da diyabetli hastalara kısıtlamak ya da çok ölçülü vermek zorundayız"

"(Klasik baklavayla) Aynı miktarda karbonhidrat, aynı miktarda şeker içerir. Renginin hiçbir önemi yoktur"

(Elif Küçük/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel