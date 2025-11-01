ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Yolcu Taşıma Platformu ile kesilen yıllık 24 milyon dijital tren biletiyle 3 bin ağaç kurtuldu

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Tamamen Türk mühendislerle, açık kaynak teknolojileri kullanılarak geliştirilen platform, biletlemeden kapasite yönetimine, ticari satış platformlarından seyahat hizmetlerine kadar birçok süreci tek çatı altında buluşturuyor"

"Platform, dijital dönüşümün yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de önemli katkı sağladı"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, sosyal güvenlik sistemine girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek

Bu kapsamda, kolay işverenlik uygulamasının kapsamı genişletilecek, sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilecek, düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

3- Yargıda yapay zeka temelli öneri sistemleri geliştirilecek

"2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, yargıda yapay zekanın getirdiği imkanlar dikkate alınarak karar destek sistemleri güçlendirilecek

Vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması adına yargıda dijital teknolojiler daha fazla kullanılacak

(İsmet Karakaş-Abdullah Sarica/Ankara)

4- Türkiye'de geçen yıl doğal gaz üretimi önceki yıla göre yüzde 176 arttı

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve sanayide hammadde ihtiyacının karşılanması amacıyla kamu kurumlarınca yürütülen maden, enerji hammaddeleri ve jeotermal kaynak arama ve üretimine yönelik çalışmalar duraksamadan devam ediyor

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Grafikli)

5- Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa'dan ABD yaptırımlarının kaldırılmasında Türkiye'nin rolüne övgü:

"Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ı yaptırımları kaldırma kararı almaya ikna etmede olumlu bir rol oynadı"

"Bu, elbette önümüzdeki dönemde (Suriye'nin) yeniden yapılanma sürecini kolaylaştıracak ve hızlandıracak"

(Nuri Aydın/İstanbul)

6- Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna'ya göre Türkiye çok önemli ve güçlü bir stratejik ortak:

"Türkiye, güvenlik ve politika düzeylerinde çok önemli ve çok güçlü bir stratejik ortak"

"(SAFE mekanizması) Türkiye, Avrupa için olduğu kadar Ukrayna için de bu programların bir parçası olmalı"

(Büşranur Keskinkılıç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Afetlerde kesintisiz iletişim için Sayısal Telsiz Sistemi, 60 ilde devreye alınacak

Kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kurulan Sayısal Telsiz Sistemi'nin 81 ile yaygınlaştırılması için çalışmalar devam edecek

(Cem Dağıstanlı/Ankara)

8- 5G, yerli malı kullanımında da 4,5G'yi sollayacak

1 Nisan 2026'da kullanıma sunulacak ve mobil hızı 10 kat artıracak 5G teknolojisinin yetkilendirmelerinde, ilk yıl yüzde 50 yerli malı belgeli ürün kullanma yükümlülüğü bulunacak, bu oran peyderpey yüzde 60'a yükseltilecek

4,5G teknolojisinde söz konusu yükümlülük ilk yıl yüzde 30 olarak belirlenmiş ve daha sonra yüzde 45'e kadar çıkmıştı

(Mertkan Oruç/Ankara)

9- Otomotiv sektörü 2026'da 43,7 milyar dolarlık ihracatla rekor hedefliyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre sektörün ihracatının bu yıl sonunda 39,2 milyar dolara ulaşması öngörülüyor

Yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamaya yönelik adımların yoğunlaşacağı gelecek yıl, sektörde katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla otomotivin uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi amaçlanıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

10- Türkiye'nin ham çelik üretimi 9 ayda yüzde 0,6 artışla 28,1 milyon tona çıktı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan:

"Dünyanın ham çelik üretiminde eylülde olduğu gibi ocak-eylül döneminde de yüzde 1,6 düşüş görüldü. Türkiye'nin 9 ayda üretimi yüzde 0,6 arttı ve ülkemiz Hindistan ve ABD ile birlikte üretimi büyüyen ülkeler arasında yer aldı"

"Ciddi ithalat artışları yaşadığımız ülkelere karşı kota uygulanması, kotayı aşan ithalat için ABD ve AB'nin uyguladığına benzer oranlarda vergi ihdas edilmesi önem taşıyor"

(Zeynep Duyar/Ankara)

11- Yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi

Küresel piyasalar, geçen haftaya ABD ile Çin arasındaki görüşmelere yönelik iyimser beklentilerle pozitif bir başlangıç yaparken, çarşamba günü Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesine rağmen Fed Başkanı Powell'ın güvercin tondan uzak açıklamaları sonrasında risk iştahının azaldığı görüldü

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

12- Merkez bankaları kasım ayını sakin geçirecek

Kasımda başta İngiltere Merkez Bankası olmak üzere, Avustralya, Yeni Zelanda, İsveç, Norveç, Macaristan, Polonya ve Güney Kore merkez bankalarının para politikası kararları takip edilecek

İngiltere'de BoE'nin ülkede enflasyona yönelik risklerin varlığını koruması ve eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,8 ile orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyretmesinin etkisiyle para politikasındaki sıkılığı sürdürmesi bekleniyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

13- TÜRKPATENT, "Minguzzi" adı için yapılan marka başvurusunu reddetti

Söz konusu başvuruya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi'nin vekili tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında itiraz edildi

TÜRKPATENT, bu itirazı, kanunun "diğer fikri haklar veya kişi hakları" ve "kötü niyet" fıkraları açısından kabul ederek, başvurunun tüm mallar ve hizmetler için reddine karar verdi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

14- Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 25,6 milyona yükseldi

Halk kütüphanelerindeki mevcut kitap sayısı 25,6 milyona, üye sayısı ise 7,6 milyona ulaştı

2015'ten bu yana tamamlanan 22 yeni nesil kütüphane binası ve modernizasyon çalışmalarıyla halk kütüphanesi sayısı 1301'e ulaştı

(Fatma Nur Candan/Ankara)

15- Türkiye'den çıkan piko uydu takımı için geri sayım

Türkiye'nin küçük uydu teknolojilerindeki yolculuğuna yarın fırlatılacak TAURUS uydu takımıyla yeni halka ekleniyor

GUMUSH AeroSpace tarafından üretilen ve tarım, enerji, lojistik, havacılık, afet-acil durum müdahalesi gibi birçok alanda katkı sağlayacak ilk 4 uydu, küresel takım uydu sisteminin başlangıcını oluşturacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

16- İstanbul'un manevi merkezlerinden Yahya Efendi Camisi'nde ilmi gelenek çocuklarla yaşatılıyor

Beşiktaşlı Yahya Efendi tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen caminin külliyesinde çocuk kütüphanesinin yanı sıra atölyede, Kur'an-ı Kerim, siyer, tezhip, musiki, satranç ve bilim dersleri veriliyor

Yahya Efendi Camisi Baş İmam Hatibi Bekir Çetintaş: "Camimizde Kur'an derslerimiz, haftada iki kez hadis sohbeti ve zikirlerimiz var. Bunun dışında pazar günleri de hat sanatı dersi veriyorum. Dolayısıyla camimizde her gün ciddi anlamda bir hareketlilik var"

(Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 362. randevu

İki takım arasında oynanan 361 derbide Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet elde etti

Sarı-lacivertli takımın atılan gollerde 499-459 üstünlüğü bulunuyor

Ligde yapılan 138 derbinin 49'unu Fenerbahçe, 44'ünü Beşiktaş kazandı

(Hüseyin Eroğul/İstanbul)

18- Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı

10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza attı

(Hüseyin Eroğul/İstanbul)

19- PORTRE - Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit vefatının 5. yılında anılıyor

Gerçekleştirdiği ilklerle Türk basketbolunda adını efsaneler arasına yazdıran Granit, Galatasaray'la 5 şampiyonluk yaşarken, 1955 yılında Avrupa'ya transfer olan ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçti

Darüşşafaka'da basketbol kulübünün kurulmasında büyük rol oynayan Granit, İTÜ ve Eczacıbaşı'nın bir döneme damga vuran takımlarının oluşmasına da önemli katkılar sağladı

(Ercan Doğan/İstanbul) (Grafikli)

