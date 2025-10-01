ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- İLETİŞİMDE 5G DEVRİ - 5G Türkiye'nin gelecekteki dijital ekosisteminin de yapı taşı olacak

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Hedefimiz, ülkemizi yerli 5G teknolojileri üreten ve bunları küresel pazarda kullandıran bir teknoloji üssüne dönüştürmek"

"Bu teknolojinin etkin ve bilinçli kullanımı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın yanı sıra bireylerin ve kurumların verimliliğini artırarak toplumun geneline önemli faydalar sağlayacak"

2- AK Parti Grup Başkanı Güler, yeni yasama yılına ilişkin açıklamalarda bulundu:

"İnfaz paketini ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele almakta fayda var. Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız"

"(11. Yargı Paketi) Özellikle küçük yaşta suça sürüklenen çocuklarla ilgili olmak üzere bazı kanuni düzenlemeleri gündeme getirmeyi arzu ediyoruz. Büyük ihtimalle bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanmak suretiyle 11. Yargı Paketimiz Meclis Başkanlığımıza sunulacak"

3- Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:

"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğiz"

" Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak istiyoruz"

4- KOSGEB İş Geliştirme Desteği ile girişimcilere büyümenin anahtarı veriliyor

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu:

"Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği, sadece girişimcilerimize finansal destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara sürdürülebilir bir büyüme yolunda yeni kapılar açıyor"

"2025'in 3'üncü başvuru döneminin 1-31 Ekim'de gerçekleşeceğini hatırlatmak isterim"

5- Türkiye, nükleer enerjide teknoloji geliştiren ve tedarik eden ülke olmayı hedefliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan:

"Nükleer endüstrinin bir parçası olmak istiyoruz. Kendi ülkemizdeki reaktörlerin imalatını yapmak ve daha sonra bunu global ölçekte de gerçekleştirmek istiyoruz"

"(Küçük modüler reaktörler) İlerleyen zamanda nükleer endüstride önemli bir yer tutacağının ve bunu şimdiden yakalamamız gerektiğinin farkındayız"

6- Mavi Vatan'a ulaşan yeni sondaj gemisi Türkiye'nin enerji filosunu güçlendirecek

Envantere eklenen yeni nesil gemilerle Türkiye, denizlerdeki petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini ileri seviyeye taşıyacak

Türkiye, denizde arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında filosuna eklediği yeni gemi ve platformlarla dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna yükselecek

7- Türkiye-Endonezya ilişkilerindeki olumlu seyir ticarete güç kattı

Türkiye'nin Endonezya'ya yaptığı ihracat ocak-ağustos döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 56,5 arttı

DEİK Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı Doğan Karadeniz: "Son dönemde özellikle ülkemiz savunma sanayisinde yaşanan olağanüstü gelişmeler, ilişkilerimizin geleceğinin parlak olacağına dair güçlü işaretler vermektedir"

8- Kamerun seçimleri için Türkiye'den 15 milyon promosyon ürün talebi

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk:

"Afrika'da Kamerun'da (12 Ekim'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimleri) bir seçim var. Bu seçimle ilgili Türkiye'den 15 milyon adet promosyon ürünü aldılar. Bu da sektörümüzü hareketlendirdi"

"Burada Türkiye promosyon sektörünün üretim gücünü görebilirsiniz. Tek seferde böyle bir satın almanın çok rahat bir şekilde dünyada ilk olduğunu söyleyebiliriz"

9- İstanbul'da taburcu edilen hastalar ihtiyaç halinde evlerine ambulansla ücretsiz götürülüyor

Türkiye'de ilk kez İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün başlattığı uygulamayla hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen hastalar, ihtiyaç halinde doktor onayıyla ücretsiz olarak evlerine naklediliyor

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: "Vatandaşımız bu uygulamadan çok memnun. Sağlık hizmeti alan bir hasta, tedavisini tamamladıktan sonra eve gitme noktasında sorun yaşayabiliyordu. Biz artık yepyeni, konforlu ambulanslarımızla vatandaşlarımızın evine ulaşmasını sağlıyoruz"

10- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, "200. yılı"nı zengin konserlerle taçlandıracak

Dünyanın en köklü sanat kurumları arasında yer alan ve tarihindeki sanat etkinliklerini kesintisiz sürdüren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 3 Ekim'de CSO Ada Ankara'da düzenlenecek kutlama konseriyle sanat sezonunu açmaya hazırlanıyor

CSO Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman: "200. yılı taçlandıracak bir sezon içeriği oldu. Türkiye prömiyeri olacak eserler var. Günümüz teknolojisine dokunan, yeni medyayı içeren konserler, inovatif projelerimiz olacak. Orkestra bu sezon '7 Bölge, 7 İl' başlığında ülkenin dört bir tarafına gidecek, tüm Türkiye'ye orkestrayı ulaştıracağız"

11- Caretta caretta "Tuba" ikinci dünya turunda 7 bin kilometre katetti

İlk turunda yaklaşık 25 bin kilometre kateden "Tuba", 9 Ağustos'ta başlayan ikinci yolculuğunda şu ana kadar 7 bin kilometre aşarak, Marmaris Cennet Koyu, Rodos ve Bodrum açıklarında dolaştı

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska:

"Tuba hemen hemen bir önceki güzergahı takip ederken 1 ay kadar önce biraz Bodrum açıklarında kaldı. Umuyoruz ki suların biraz daha soğumasıyla önümüzdeki ay içerisinde kaplumbağamız tekrar göç yoluna devam edecektir"

12- Fenerbahçe, Avrupa'da 292. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Fransa'nın Nice ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkacak

Sarı-lacivertliler, 291 maçta 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı

13- Türk sporunun sarı-kırmızılı çınarı Galatasaray 120 yaşında

1 Teşrin (eski rumi takvime göre ekim ve kasım aylarına verilen ortak isim) 1905'te Galatasaray Lisesi'nin 5. sınıfında kurulan sarı-kırmızılılar, 120. yaşına girdi

İlk Türk futbol takımı olan sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Kasım 1905'te Kadıköy Faure Mektebi ile yaptı ve 2-0 kazandı

Ali Sami Yen ile başlayan başkanlık görevini 119 yılda 38 farklı isim icra etti

Tarihinde futbolda 2'si Avrupa kupası olmak üzere 80 şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bu branşta Türkiye'nin en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor

14- Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı 144 maçta 74 galibiyet, 38 yenilgi yaşadı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında çıktığı son 24 maçta sadece 3 kez yenildi

