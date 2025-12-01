ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Mısır ziyareti ticarette yeni işbirliklerinin anahtarı olacak

Bakan Bolat, yarın gideceği Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması ile D-8 Ticaret Bakanları Konseyi toplantılarına katılacak

Resmi ziyaret kapsamında, D-8'e üye ülkeler arasında ticaret hacminin artırılmasına, Mısır ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Başkentte yüzde 6,6'lık araç artışı trafiğe 22 dakikalık yük getirdi

Kent Trafiği Strateji Uzmanı Ali İmran Erseven:

"Ankara'da 2024'ten 2025'e kadar araç sayısında yüzde 6,6'lık artış var. Bu, Türkiye'nin genel artışlarından çok daha fazla. Kentte ana arterlerdeki periyod sürelerini baz alarak yaptığımız çalışmalarda bu araçların 22 dakikalık trafik oluşturduğunu gözlemledik"

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Öcalır:

"Bir yol planlanırken o yolun ilk önce yayalara, bisikletlere, sonrasında toplu taşıma, ardından şehirde hizmetlerin düzgün şekilde görülmesine yardımcı olacak hizmetler sektörüne ve son olarak otomobil kullanıcılarına ayrılması gerekiyor. Bizdeki sıra ise tam tersi şekilde"

(Zehra Tekeci Eser/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- DAMLA DAMLA KRİZ - İçme suyu ve tarımda tasarruf önlemleri kuraklık riskine karşı güçleniyor

DSİ Genel Müdürlüğü, baraj yatırımları, atık suyun tarımda yeniden kullanımı ve yapay zeka destekli sulama sistemleri, Türkiye'nin kuraklıkla mücadeledeki önlemleri arasında öne çıkıyor

Şehirlerde kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve DSİ tarafından yerel yönetimlere devredilen içme suyu tesislerinin özellikle kurak dönemlerde doğru işletme programlarıyla yönetilmesi, su sıkıntılarının önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıyor

(Biriz Özbakır/İstanbul)

4- AA'nın sanal içerik üreticilerine ilişkin hazırladığı "GERÇEKLE SANAL ARASINDA" dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Sanal alemde yükselişe geçen VTuber'lık fenomeni gerçek içerik üreticilerine meydan okuyor

(Dilara Karataş/Ankara)

Sanal içerik üreticileri yapay zeka çağında güven ve kimlik sınırlarını zorluyor

(Dilara Karataş/Ankara)

5- Kök hücre bağışçısı öğretmen nakil bekleyen çocuğa umut oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir lisede görev yapan öğretmenin kök hücre bağışı, nakil bekleyen bir çocuğa tedavi şansı tanırken, öğrencilerine ise farkındalık kazandırdı

Öğretmen Selim Gülenç:

"2027 yılı sonunda birbirimizi tanıyacağız. Öğrencilerim de donörü olduğum çocuğu kendi kardeşleri gibi görüyor. Her sınıfa gittiğimde haber olup olmadığını soruyorlar"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Van'daki Osmanlı kışlasında askerlerin "dokuz taş" oynadığı belirlendi

Van YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu:

"Kazı çalışmalarında ilginç buluntulardan biri de kışlanın güney surlara bitişik bir noktasında ortaya çıkardığımız bir oyun taşı oldu. Bu taş, tarih boyunca Anadolu'dan Orta Çağ Avrupa'sına, Antik Mısır'dan Mezopotamya ve Roma'ya kadar çok geniş bir coğrafyada görülen ve milattan önce 2000'li yıllara kadar izleri sürülebilen 'dokuz taş' oyununa ait"

"Osmanlı kışlasında böyle bir oyun taşının bulunması, burada talim gören askerlerin stratejik ve taktik becerilerini geliştirmek amacıyla bu oyunu kullanmış olabileceklerini gösteriyor. Bu yönüyle de son derece kıymetli bir bulgu niteliğinde"

(Emre Ilıkan/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Senegal, Fransa tarafından yapılan Thiaroye Katliamı'nın 81. yılında hala gerçeğin peşinde

Hükümetin bir grup araştırmacıya hazırlattığı 301 sayfalık kapsamlı rapor, katliamın kasıtlı ve planlı yapıldığını ortaya koyuyor

Raporda, Fransa'nın kurbanların ailelerinden ve mensup oldukları halklardan özür dilemesi talep ediliyor

(Fatma Esma Arslan Özdel/Dakar)

8- Yılbaşı alışverişi e-ticarette satışları hızlandıracak

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu:

"Kasım ayında yaklaşık 500 milyar lira, aralık ayında ise yine yüksek bir hacim oluşmasını bekliyoruz. Böylece yılın son çeyreğinde toplamda 1 trilyon liraya yaklaşan bir e-ticaret hacmine ulaşılacağını öngörüyoruz"

"?Bu yıl en yüksek talep artışını hediyelik ve kişiselleştirilmiş ürünler, yılbaşı sepetleri, dekoratif objeler ve özel tasarım hediyelerde görüyoruz"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

9- Merkez bankaları yılı yoğun bir takvimle kapatmaya hazırlanıyor

ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan veriler yatırımcıların odağında bulunurken, piyasalarda ılımlı gelen enflasyon verileri ve soğumaya işaret eden istihdam verileri Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendiriyor

Avro Bölgesi'nde enflasyon ECB'nin orta vadeli hedefine yakın seyrederken, bankanın bu yılkı gevşeme sürecini tamamladığına yönelik beklentilerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

10- Altının onsu yükselişini 4. aya taşıdı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Altındaki yükselişin en büyük nedeni Fed'in faiz indirim ihtimallerinin artması. Fed'in başına faiz indirimlerine daha istekli bir başkanın gelecek olması hem dolar endeksinde geri çekilmeye hem de kıymetli metallerde yükselişe yol açtı"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- İşitme engelli judocu Esma Gökülü sakatlığına rağmen olimpiyat madalyası kazanmayı başardı

Sol dizindeki çapraz bağları kopmasına rağmen olimpiyatlara katılmak için operasyonu erteleyen milli judocu Esma Gökülü:

"İki olimpiyata katıldım. Buradaki deneyim ve tecrübelerimle her zaman bir sonraki olimpiyata daha iyi hazırlanıyorum. Hedefim her zaman şampiyon olmak"

Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Antrenörü Hakan Aydoğan:

"Bu yıl hedefimiz olimpiyat şampiyonluğuydu ama yaklaşık bir yıl önce Esma çapraz bağlarını kopardı. Yani bu olimpiyat madalyasını bize tek bacağıyla getirdi"

(Savaş Güler / Konya) (Fotoğraflı / Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.