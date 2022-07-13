4'LÜ TAHIL ZİRVESİ SONA ERDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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(Özel Görüntülerle) 4'LÜ TAHIL ZİRVESİ SONA ERDİRojda ALTINTAŞ - UKRAYNA limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü...
İSTANBUL-(Özel Görüntülerle) 4'LÜ TAHIL ZİRVESİ SONA ERDİ
Rojda ALTINTAŞ - UKRAYNA limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü toplantı Kalender Kasrı'nda başladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren dörtlü toplantı sona erdi.
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