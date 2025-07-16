Özel Gereksinimli Yılmaz Çallı, Bir Günlüğüne Askerlik Heyecanı Yaşadı

Özel Gereksinimli Yılmaz Çallı, Bir Günlüğüne Askerlik Heyecanı Yaşadı
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Hakkari'de özel gereksinimli Yılmaz Çallı, jandarma olma hayalini gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir günlüğüne asker olarak deneyimlenen Çallı, temsili yemin ederek büyük bir mutluluk yaşadı.

Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Yılmaz Çallı, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çallı'nın ailesi evlatlarının jandarma olma hayali kurduğunu İl Jandarma Komutanlığı'na iletti.

Talebin kabul edilmesi üzerine görevliler tarafından evinden alınan Çallı ve ailesi, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Burada saç tıraşı yapılarak üniforması giydirilen Çallı, temsili yemin ederek bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çallı'ya komutanlık binasındaki birimler de gezdirildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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