Özel Gereksinimli Sporcu Ulaş Yılmazoğlu, Dünya Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı

İZMİR'de yaşayan özel gereksinimli sporcu Ulaş Yılmazoğlu (17), Tayland'daki Dünya Gençlik Şampiyonası'nda Türkiye 'yi temsil ederek 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Yılmazoğlu, hedefinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Gülcan-Serkan Yılmazoğlu çiftinin özel gereksinimli oğlu Ulaş Yılmazoğlu, 7 yaşında yüzme sporuna başladı. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle profesyonel olarak yüzmeye başlayan Ulaş, Mustafa Kaya Spor Lisesi'nde eğitimine devam ederken; Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalardan dereceler elde etti. En son Tayland'da düzenlenen Dünya Gençlik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ulaş, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Ulaş, hedefinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu belirterek, "Bugüne kadar girdiğim yarışmalarda toplam 103 derece elde ettim. En son Tayland'a gittim, orada bronz ve gümüş madalyalar kazandım. Hem mutluyum hem de heyecanlıyım" dedi.

'2,5 SAAT TRENLE GİDİP GELİYORDUK'

Merkeze uzak bir ilçede oturduklarını ve Ulaş'ın antrenmanları için merkeze taşındıklarını söyleyen annesi Gülcan Yılmazoğlu, "İlk önce hafta sonları bir saat yüzebilmesi için 2,5 saat trenle İzmir'e gidip geliyorduk. En sonunda 2019 yılında İzmir'e taşındık. Ortaokulu tamamladıktan sonra spor lisesinde eğitimine devam ediyor. Ulaş'ın yüzmede çok başarılı olduğunu ve profesyonel olarak ilgilenirse çok daha başarılı olacağını söylediler. Bu söz hem bana hem de Ulaş'a bir kıvılcım oldu. Çünkü özel gereksinimli çocukların bir branşta ayrı yetenekleri olduğunu keşfetmek ve gerekli eğitimle çok iyi yerlere gelebileceklerini bilmek önemliydi. Buna inandım ve yüzme sporundaki başarısını görünce devam etmesini istedik. Bu yıl Milli Takım serüvenimiz başladı. Yolculuğumuzun daha büyük başarılara doğru gitmesini temenni ediyorum. Ulaş, suyu her zaman çok sevdi" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİ'

Pandemi döneminde yüzmeye ara verdiklerini belirten anne Yılmazoğlu, "O süreçleri atlattıktan sonra antrenmanlarına ve okul çalışmalarına devam ediyor. Elbette zaman zaman zorlandık. Yüzme sporu, diğer sporlardan biraz daha meşakkatli çünkü masa tenisini evinizin bahçesinde oynayabilir veya basketbol için parkta oyun alanı bulabilirsiniz ama yüzme böyle değil. Havuz bulmanız ve kulvar edinmeniz gerekiyor. Ulaş zaman zaman zorlansa da hiçbir zaman vazgeçmedi ve bu ona disiplin ve öz güven kattı. Bir amacı olduğunu ve bunu başarmak için çalıştığını anladığı andan itibaren azimle devam ediyor. Ben de onun en büyük destekçisi olmaya gayret ediyorum."

'ÇOK ÇALIŞKAN VE DİSİPLİNLİ BİR SPORCU'

Ulaş ile 9 yıldır birlikte çalışan İzmir Spor Gençlik İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Eda Özlem Avan Açar ise "Ulaş ile 9 yaşında tanıştık ve o günden bugüne birlikte çalışıyoruz. Şu ana kadar Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etti. Geçen yıl Özel Sporcular Milli Takımı'na alındı. Bu yıl ağustos ayında Tayland'a giderek Türkiye'yi temsil etti ve Dünya Gençlik Kategorisi'nde 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak 4 derece elde ettik. Emeklerimizin karşılığını dünya şampiyonasında gençler kategorisinde derece elde ederek aldık. Hedefimiz, 2026 yılında düzenlenecek Avrupa yüzme şampiyonasına katılmak ve derece elde etmek. Şu an onun için hazırlanıyoruz ve haftada 8 yüzme antrenmanı, iki de kara antrenmanı şeklinde çalışıyoruz. Ulaş ile çalışmak çok keyifli, çok çalışkan ve disiplinli bir sporcu. Zaman zaman özel gereksinimli biri olduğu için zorlandığımız oluyor ancak mesleğimi ve sporcumu sevdiğim için keyif alarak ilerliyoruz" açıklamalarında bulundu.

'SEVGİ DOLU BİR ÇOCUK'

Mustafa Kaya Spor Lisesi Rehberlik Öğretmeni Huriye Çopurlu, "Ulaş ile 3 yıldır tanışıyorum ve aile gibi olduk. Kendisi özel bir öğrencimiz ama sadece spor alanında ilerlemedi, ahlaki, arkadaşlık ve sevgi boyutunu da oldukça geliştirdi. Sevgi dolu bir çocuk, sosyal açıdan kendini gösteren bir öğrenci. Yüzme sporunda elde ettiği başarılar bizi gururlandırıyor. Ancak spor alanının dışında Ulaş'ın bize öğrettiği en önemli şey, sevgi doluluk ve nahiflik oldu" diye konuştu.