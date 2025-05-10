Özel gereksinimli öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı (2)
TUTUKLANDIAdana'da bir ilkokulda özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınan özel eğitim öğretmeni B.N.T., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana'da bir ilkokulda özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınan özel eğitim öğretmeni B.N.T., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel