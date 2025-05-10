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Özel Gereksinimli Öğrencilere Şiddet İddialarına Bakanlıktan Cevap

Özel Gereksinimli Öğrencilere Şiddet İddialarına Bakanlıktan Cevap
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adana'da özel gereksinimli öğrencilere yönelik şiddet iddialarını takip ettiklerini ve ilgili şahsın gerekli cezayı alması için süreci titizlikle yürüteceklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Adana'da özel gereksinimli öğrencilere şiddet iddialarına ilişkin, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Adana'da özel gereksinimli öğrencilere şiddet" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Şiddete maruz kalan çocuklarımıza ve ailelerine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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