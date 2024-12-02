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Özel Gereksinimli Öğrencilerden Renkli Etkinlik

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Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli öğrenciler tiyatro ve sanat gösterileri ile yeteneklerini sergiledi. 'Türkiye'nin Yıldızları Projesi' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların yaptığı eserler sergilendi ve hediyeler dağıtıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli öğrenciler tiyatro, ritim ve halk oyunları gösterisi sundu.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, " Türkiye'nin Yıldızları Projesi" kapsamında yapılan etkinlikte toplam 400 çocuk bir araya geldi.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü"ne özel etkinlikte oyuncu Sevtap Çapan'ın konuşmasının ardından şarkıcı Altay sahne aldı.

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte resim, şiir, kısa film ve oryantiringte dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

Etkinlikte özel gereksinimli çocukların yaptığı resim ve el sanatları sergisi de yer aldı.

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada, güçlü bir milletin güçlü bir toplumla mümkün olabileceğini söyledi.

Güçlü toplumun engelli ve engelsiz her bireyin en iyi şekilde eğitildiği, yetiştirildiği ve yarına hazırlandığı bir ortamla mümkün olduğunu dile getiren Uslu, "Emniyet mensuplarımız, engelli gençlerimize ulaşarak, onlara dokunan, onları içine alan bir proje hayata geçiriyor. Bugün bu projenin sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Öğrencilerimizin gerek enstrümanlar gerek halk oyunları anlamında ortaya koydukları performanslarla kendilerine fırsat verildiğinde, temas edildiğinde, eğitildiğinde ne noktaya geldiklerini, nasıl kendilerini geliştirdiklerini hep birlikte gördük." dedi.

"Hiçbir zaman yılmayın"

U19 Milli Takım Teknik Direktörü ve eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, etkinliğe "rol model" olarak katıldı.

Sarıoğlu, özel çocuklara fırsat verildiğinde neler yapacaklarını herkese gösterdiklerini kaydederek, "İnandığınız hedefe gitmek için çok çalışın, çok emek sarf edin. Her zaman başarılı olmak için inanın, çalışın. Zorluklarla karşılaşacaksınız. Evet, bu doğaldır ama hiçbir zaman yılmayın." diye konuştu.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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