Özel gereksinimli öğrenciler okulun atölyesinde 'altın bilezik' sahibi oluyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde açılan atölyelerde farklı alanlarda el becerisi kazanan özel gereksinimli öğrencilerin meslek sahibi olması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 2012'de faaliyete başlayan okulda, 35 öğretmenle 103 hafif zihinsel engelli öğrenciye eğitim veriliyor.

Öğrencilerinin el becerisi kazanarak meslek sahibi olması için okul bünyesinde el sanatları, giyim, mobilya ve iç tasarım, seramik, büro yönetimi, inşaat teknolojileri ile yiyecek içecek alanında atölyeler kuruldu.

Atölyelerde haftada 15 saat ders gören öğrencilerin, mezun olduktan sonra özel sektörde deneyim kazanarak iç gücü piyasasına katılması sağlanıyor.

El becerisi kazanan öğrenciler, ürettikleri ürünlerin okul ve fabrikalara satışından gelir elde ediyor.

"Meslek liseleri son yıllarda güzel işler yapıyor"

Okul Müdürü Gamze Derdiyok, AA muhabirine, meslek liselerinin son yıllarda güzel işler yaptığını ve revaçta olduğunu söyledi.

Atölyelerde 7 alanda eğitim verildiğini aktaran Derdiyok, "Öğrencilerimizi 12. sınıfa geldiklerinde Düzce'deki özel kurumlara staja yerleştiriyoruz. Mezun olduklarında alanlarına uygun yerlerde, becerilerine uygun şekilde işletmelere yerleştiriyoruz. Böylece çalışma hayatına başlıyorlar. Bakanlığımız da meslek liseleri üzerinde çok güzel çalışmalara imza attı. Ciddi anlamda çok güzel ürünler ürettiğimiz ve sosyal yaşam alanında da öğrencilere güzel şeyler katmaya çalıştığımız güzel bir ekiple yol aldığımız bir kurumuz." diye konuştu.

Derdiyok, öğrencilere öncelikle temel eğitimleri verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kahvaltı, çorba, yumurta, makarna nasıl yapılır seviyesinden başlayıp kurabiye, pasta gibi tatlılardan akla gelebilecek her şeyi öğrencilerimizle atölyede yapıyoruz. Mobilya ve iç mekan tasarımında da okulumuzun ahşapla yapılabilecek birçok ürününü biz atölyemizde yapıyoruz. Ahşapla ilgili olarak çok fazla ürün ürettik. Öğretmenler Günü veya Anneler Günü gibi özel günlerde çeşitli firma ile okulların hediyelik eşya ihtiyaçlarını giderdik. Yaptığımız ürünleri sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz ve güzel dönüşler alıyoruz. Sipariş usulü de çalışıyoruz atölyemizde. Düzce'de de bu anlamda çok fazla çalışma alanı olduğu için öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Birçok öğrencimiz de çalışıyor mezun olduktan sonra."

Seramik atölyesinde kille çalışmanın çocukları mutlu ettiğini anlatan Derdiyok, "Küçük kas gelişimini de etkiliyor. Orada yapılan ürünler de talep görüyor." dedi.

Derdiyok, giyim atölyesine devam eden çocukların, Düzce'de tekstil atölyeleri fazla olduğu için iş bulabildiğini belirterek, "Çocuklarımız okulda kullandıkları kıyafetleri ve önlükleri dikebiliyor. Ramazan Bayramı'nda öğrencilerimiz kendi bayramlıklarını kendileri dikti. Ailelerine de sürpriz oldu. Yıl sonu kermeslerinde de en revaçta olan bölümlerden birisi giyim." ifadelerini kullandı.