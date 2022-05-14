Özel gereksinimli öğrenciler için spor malzemesi taşıyan tır Batman'a ulaştı - Haberler

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Özel gereksinimli öğrenciler için spor malzemesi taşıyan tır Batman'a ulaştı

AA - Ahmet Işık - Güncel
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Özel gereksinimli öğrenciler için spor malzemesi taşıyan tır Batman'a ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel gereksinimli öğrencilere yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında yola çıkan tır, Batman'a geldi.

BATMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel gereksinimli öğrencilere yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında yola çıkan tır, Batman'a geldi.

Batman'a ulaşan ve içinde spor malzemesi bulunan tır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk ve engelliler tarafından karşılandı.

Halay çekilerek teslim alınan spor malzemeleri, 3 özel eğitim kurumunda özel gereksinimli öğrencilere dağıtılacak.

Özperk, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlatıldığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında engelli vatandaşlar için yaklaşık 30 bin spor malzemesinin yola çıktığını söyledi.

Batman olarak bu malzemeleri teslim aldıklarını belirten Özperk, "Spor malzemelerini proje kapsamında Batman'daki 3 eğitim kurumuna teslim edeceğiz. Dileğimiz odur ki engelli kardeşlerimiz evde hapsolmaktansa tesislerimizde spora başlasınlar. Biz bu kardeşlerimizin emrindeyiz." dedi.

AA / Ahmet Işık - Güncel

Engelli, gençlik, Batman, Güncel, Haberler

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