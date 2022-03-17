Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşıyor - Haberler

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Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşıyor

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşıyor

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) "Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi" projesi kapsamında fakülte, kütüphane, kafeterya ve çeşitli sosyal alanları gezen özel gereksinimli öğrenciler, üniversite hayatını deneyimledi.

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) "Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi" projesi kapsamında fakülte, kütüphane, kafeterya ve çeşitli sosyal alanları gezen özel gereksinimli öğrenciler, üniversite hayatını deneyimledi.

DÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel gereksinimli öğrencilere üniversite deneyimi kazandırma amacıyla hazırlanan proje, 3 Mart'ta imzalanan iş birliği protokolüyle başladı.

Proje kapsamında Konuralp Yerleşkesi'ndeki kampüsü ziyaret eden öğrenciler, DÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerince karşılandı.

Eğitim Fakültesi'nin ardından Merkez Kütüphane'yi gezen öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik kitapları inceledi. Orman Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Abdullah Hüseyin Dönmez'den bilgi alan öğrenciler, daha sonra Karavana Mutfağı'nda yapılan yemeklerden tattı.

Kapalı havuz, halı saha ve kafeterya gibi sosyal alanları da gezen öğrenciler, üniversite hayatını deneyimlemenin mutluluğunu yaşadı.

Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşıyor

Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşıyor

Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşıyor

Özel gereksinimli öğrenciler Düzce'de üniversite deneyimi yaşıyor

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Düzce Üniversitesi, Üniversite, Çocuk, Güncel, Haberler

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