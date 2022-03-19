Özel gereksinimli minikler engellerini sporla aşıyor

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, hafif engelli 4-6 yaşındaki çocukların sosyal gelişimine destek vermek ve onları yeteneklerine göre bir spor branşına yönlendirmek amacıyla "Özel Çocuklara Özel Spor Eğitimi" projesi hayata geçirildi.

Yaklaşık 1 ay önce uygulanmaya başlanan proje kapsamında, Körfez Belediyesi Petkim Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 25 özel gereksinimli çocuğa uzman eğitmenler tarafından haftada 2 kez birebir spor eğitimi veriliyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AA muhabirine, ilçede her branşta çocukların ve gençlerin spor yapması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özel gereksinimli çocukları önemsediklerini belirten Söğüt, projeyle onların sportif faaliyetlerde bulunarak sosyal gelişimlerine katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Söğüt, özel gereksinimli çocukların sertifikalı eğitmenlerle spor yapma becerilerini geliştirdiklerini anlatarak, "Her seansta 1 çocuğumuz eğitim alıyor. Ailelerimiz, bu eğitimin davranış biçimine olumlu etkilerinin olduğunu söyledi. Özellikle eğitimin birebir olmasının, çocuklarımıza çok faydası oluyor. Burada gönüllerince eğleniyorlar. Hayata daha sağlam tutunabilmeleri için onları bu tür faaliyetlerle buluşturmamız gerekiyor. Daha fazla çocuğumuza ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

"Birebir eğitim olması çok önemli"

Asuman Öztürk de 2 çocuk annesi olduğunu, 4 yaşındaki kızı Ebrar'a 1 yıl önce otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulduğunu dile getirdi.

Kızının gelişimindeki sıkıntıları 2,5 yaşında fark ettiklerini ve çok zor günler geçirdiklerini anlatan Öztürk, teşhis konulmasının ardından hemen tedavi ve rehabilitasyon eğitimlerine başladıklarını dile getirdi.

Öztürk, tedavilerin kızının gelişimine çok fayda sağladığını aktararak, "Körfez Belediyesinin başlattığı projeyi duyunca çok mutlu olduk. O kadar memnunuz ki ayrı bir aktivite oldu kızımız için. Kızım ortama giremiyordu, hep ağlıyordu, hırçınlaşıyordu. Şimdi başka ortamlara girebiliyoruz. Kızıma burası çok iyi geldi, öğretmeni çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Sevil Şengün ise 3 çocuk annesi olduğunu ve kızı 4 yaşındaki Defne'ye otizmi başlangıcı teşhisi konulduğunu belirterek, özel çocukların gelişiminde anne ve baba sevgisinin önemli olduğunu, bu sebeple iş hayatına ara vermek zorunda kaldığını anlattı.

Şengün, spor eğitiminin çocuğuna sağladığı katkıya değinerek, "Özel çocukların ilgisi çabuk dağıldığı için bu çalışma çok önemli. Birebir eğitim olması, bir de işi bilen birinin olması çok önemli. Çok memnunuz, çok verim aldığımı düşünüyorum 1-2 ayda. İnşallah daha da iyiye gidecek. Aileler, biraz daha vakitlerini ayırıp çocuklarını muhakkak buraya getirsinler. Her çocuğun, özellikle özel çocukların muhakkak katılmasını önerdiğim bir etkinlik." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklarımızda çok güzel ilerlemeler görüyoruz"

Beden eğitimi öğretmeni Kübra Sirkeci de uzmanlık alanının özel gereksinimli bireyler olduğunu belirterek, proje kapsamında 4-6 yaş arasındaki hafif engelli çocuklara birebir spor eğitimi verdiklerini kaydetti.

Her ders bir öğrenciyle ilgilendiğini anlatan Sirkeci, şunları aktardı:

"Sadece bireysel ders şeklinde eğitim veriyoruz. Burada amaçladığımız eğitim, çocuklarımızın temel hareket eğitimini oturtup onları sosyal yaşama kazandırmak. Temel spor hareketlerini tamamladıklarında ya da belli bir düzeye geldiklerinde onları branşlaştırma ve grup eğitimlerine katmak istiyoruz. Belediyemizin jimnastik, yüzme, futbol gibi branşları var. Bunlara çocuklarımızı katmak istiyoruz. Çocuklarımızda çok güzel ilerlemeler görüyoruz, ailelerimizden güzel geri dönüşler alıyorum. Umarım daha iyi şeylere yol açarız."