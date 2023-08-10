Özel gereksinimli kız çocuğuyla ilgili açıklama yapıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cinsel istismara maruz kalan özel gereksinimli kız çocuğuyla ilgili haberlere açıklama yaptı. Bakanlık, çocuğun koruma ve bakım altına alındığını ve gerekli desteklerin sağlandığını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında 'Cinsel istismara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğu devlet korumasına alındıktan sonra da yine aynı şeyleri yaşadı' başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Haberde bahsi geçen mağdur çocuk B.A., Bakanlığımız kurum bakımına alınmasından önce cinsel istismara maruz kalmış ve bu olay nedeniyle 2020 yılından itibaren Bakanlığımızca koruma ve bakım altına alınmıştır. B.A.'ya yönelik cinsel istismar isnadı ile açılan davada sanıklar tutuklu olup yargılama devam etmektedir. Çocuğun kuruluş bakımına alındığı ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi ve psikososyal destek hizmetleri uzman ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır. Rehabilitasyon süreci devam eden B.A.'nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı ve her kurumdan izinsiz ayrıldığında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca teslimi sağlanmıştır. B.A.'nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar ilgili Bakanlıklarla iş birliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A.'nın hali hazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir" denildi.