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Özel gereksinimli gencin polis olma hayali gerçekleşti

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde özel gereksinimli bir gencin polis olma hayali, bir günlüğüne gerçekleştirildi. Genç, polislerle tanışma fırsatı buldu ve polis aracında vakit geçirdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde özel gereksinimli gencin polis olma hayali bir günlüğüne yerine getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kentte, çocuk ve gençleri suçtan korumak, polislik hakkında bilgilendirmek, halkla ilişkileri geliştirmek ve devletin güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu göstermek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Kumluca'da yaşayan özel gereksinimli bir gencin, polisleri çok sevdiği ve tanışmak istediği, polis olma hayali kurduğu ekiplere iletildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen özel genç, polisler tarafından karşılandı.

Merak ettiği birimleri polisler eşliğinde gezen genç, çalışmaları yerinde görme ve öğrenme fırsatı yakaladı.

Ziyaretin ardından özel genç, ekiplerle polis aracına bindi.

Bir süre polis aracında vakit geçiren özel gence, ekipler tarafından günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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