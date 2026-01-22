Haberler

Hakkari'de özel gereksinimli gencin askerlik hayali gerçek oldu

Güncelleme:
Hakkari'de özel gereksinimli 18 yaşındaki Sıtar Ertunç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Evinden alınarak Jandarma Komutanlığı'nda misafir edilen Ertunç, saç tıraşı yaptırıp üniforma giydi ve temsili yemin ederek Türk bayrağını selamladı.

Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Sıtar Ertunç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, askerlik hayali kuran 18 yaşındaki Ertunç, görevlilerce evinden alınarak ailesiyle İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edildi.

Burada saç tıraşı yapılarak üniforma giydirilen Ertunç, temsili yemin ederek Türk bayrağını selamladı.

Hayali gerçekleşen Ertunç, bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
