Özel Gereksinimli Çocuklardan Anız Yangınlarına Farkındalık Etkinliği

Adana'da özel gereksinimli çocuklar, anız yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Gönüllü Anneler Topluluğu tarafından, merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli çocuklar aileleriyle birlikte ağaçların diplerine su şişeleri bıraktı.

Olası yangınlarda kullanılmak üzere hazırlanan şişeler, orman içinde belirlenen noktalara yerleştirildi.

Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem çevre bilinci kazandırmayı hem de yangınlara karşı duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Anız yakmanın yalnızca toprağa değil, çocukların geleceğine de zarar verdiğini vurgulayan Akgöz, şunları kaydetti:

"Bu duyarlılığı tüm toplumun göstermesini istiyoruz. Anız yakılmasın, ülkemize zarar verilmesin. Tertemiz bir dünya bırakalım yavrularımıza."

Öte yandan Ceyhan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri "Yeşil Vatan" temasıyla fidan dikti.

Programda, öğrenciler öğretmenler eşliğinde okul bahçesine fidan dikti, can sularını verdi.