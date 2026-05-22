Esenyurt'ta kuaförlük eğitimi alan öğrencilerden özel çocuklara bayram tıraşı

Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) kuaförlük eğitimi alan öğrenciler, Kurban Bayramı öncesinde özel gereksinimli çocukların saçlarını tıraş etti.

Kursiyer öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Akşemsettin Özel Uygulama Okulu'ndaki özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenledi.

Böylece özel gereksinimli çocukların bayram öncesinde kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Alan öğretmenleri eşliğinde yapılan uygulamada, çocukların saç tıraşları özenli bir şekilde ve hijyen kurallarına uyularak yapıldı.

MESEM Müdür Yardımcısı Hacer Tosun, AA muhabirine, kuaförlük öğrencileri ve öğretmenlerle beraber gönüllülük esasına dayalı projeyi yürüttüklerini söyledi.

Tosun, "Bu projeyle ilçemizdeki okulları ziyaret ederek öğrencilerimize saç bakım hizmeti sunuyoruz. 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' anlayışıyla öğrencilerimiz sahada aktif rol alırken hem mesleki becerilerini geliştirmiş hem de sosyal sorumluluk düzeylerini artırmış oluyor." diye konuştu.

Projeler ve etkinliklerle hem öğrencilere meslek edindirdiklerini hem de manevi ve ahlaki değerlerini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Tosun, "Öğrencilerin 4 yıllık bir eğitim süreci var. Haftada 1 gün okula gelip, 4 gün iş yerinde eğitim alıyorlar. Böylece sahada çalışıp sonrasında diplomalarını alarak, usta öğreticiliği kalfalık belgelerini alarak mezun oluyorlar. Usta öğreticilik sınavını 4 yıl sonunda yapıyoruz. Gençlerimiz sınavı geçtikten sonra istedikleri yerlerde işletme açıp buraların sahibi olabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz, onları sevindiriyoruz"

Merkezde eğitim gören 18 yaşındaki Furkan Yalçın, çıraklık ile kalfalık süreçlerini tamamlayıp ustalık sınavına gireceğini anlattı.

Yalçın, bayramın yardımlaşma, birlik ve beraberlik günü olduğunu dile getirerek, "Küçük bir dokunuşun büyük bir tebessüme dönüştüğünü fark etmek, görmek bizler için en değerli kazançtır. Bunun farkına vararak buraya geldik. Arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz, onları sevindiriyoruz." dedi.

Özel çocukları tıraş etmenin kendisini çok değerli hissettirdiğini aktaran Yalçın, buraya gelip onların halini anlamanın ve yardımcı olmanın kendisi için önemli bir kazanım olduğunu sözlerine ekledi.

"İşimizin aynı zamanda sevgi ve sosyal sorumluluk olduğunu anlıyoruz"

Öğrencilerden Kadir Uzkan ise okulda her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında özel gereksinimli öğrencileri tıraş ettiklerini söyledi.

Bu görevin her yıl usta öğrencilerden yenilere devredildiğini, bunun kendileri için hem sorumluluk hem de gurur kaynağı olduğunu anlatan Uzkan, "Burada özel gereksinimli kardeşlerimize yardımcı olarak, onlara hizmet verip mutluluklarına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayede işimizin sadece bir meslek değil, aynı zamanda sevgi ve sosyal sorumluluk olduğunu da anlıyoruz." diye konuştu.

Uzkan, 5 yıllık eğitim sürecinin son senesinde olduğunu, eğitimini tamamladıktan sonra kendi iş yerini açmayı hedeflediğini kaydetti.

"Tıraşlarıyla ilgilenmesi bizi memnun etti"

Sevgi Sakartepe de bedensel engelli çocuğunun kendi arkadaşlarıyla birlikte aynı ortamda tıraş olmasının kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

Sakartepe, öğrencilerin birbirlerinden olumlu etkilenmelerinin çok güzel olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin bu çocukları düşünüp buraya kadar gelerek, onların tıraşlarıyla ilgilenmesi bizi memnun etti. Çocuklarımızın bazen kuaförde bile saçını kesemiyorlar. Bazılarını durdurmak çok zor oluyor. Ama çok kolay bir şekilde bugün saç kesimi oldu. Çok memnunuz, çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.